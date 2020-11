Cómo buscar juegos gratis en tu Xbox Series X y Series S

Vamos a explicarte cómo buscar juegos gratis en las nuevas Xbox Series X y Series S, para que puedas pasar el rato jugando sin tener que pagar nada. Sí, el Game Pass Ultimate de Xbox te da acceso a casi 200 juegos entre los del Game Pass y EA Play, pero puede que todavía no estés suscrito a este servicio, por lo que todavía tienes otra alternativa para encontrar juegos gratis.

Has de saber que se trata de juegos free-to-play, por lo que no puedes esperar las mismas calidades que en los juegos completos, y en muchos casos vas a encontrarte con barreras que sólo puedes superar a cambio de pagar. En cualquier caso, encontrarlos no es demasiado complicado, y tienes dos maneras de hacerlo dependiendo de si quieres una selección curada de ellos o quieres mirar todos los que hay.

Cómo buscar los mejores juegos gratis en Xbox

Para encontrar juegos gratis en tu Xbox Series con cualquiera de los dos métodos que te vamos a decir, lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación Store en el menú principal de tu consola. Esta es la tienda de juegos y aplicaciones, desde donde vas a bajar cualquier cosa.

Una vez estés dentro de la tienda de aplicaciones, ve a la columna de la izquierda y selecciona la sección de Juegos (1). Cuando tengas estés en esa sección, se abrirá una columna al lado con varios apartados. En esta columna, pulsa sobre el apartado de Principales gratis (2) que te aparecerá dentro.

Esto te llevará a la pantalla de Principales juegos gratuitos, donde encontrarás una lista con los juegos gratis más importantes disponibles para la Xbox. Verás que aquellos optimizados para las nuevas consolas tendrán el logotipo X|S, indicativo de que los desarrolladores del juego lo han adaptado para las Xbox Series X y Series S.

Encuéntralos todos con el buscador

Un método alternativo es utilizar el buscador de la tienda de juegos y aplicaciones de la Xbox. Para ello, vuelve a entrar en la Store desde la pantalla principal de la Xbox, y una vez dentro pulsa en la opción Buscar que aparece con una lupa.

En este buscador, por lo general sueles tener que escribir los títulos de los juegos que quieres encontrar. Sin embargo, también puedes hacer un truco para encontrar todo el contenido gratis. Para ello, tienes que buscar la palabra gratis como si del título de un juego se tratase.

Verás los resultados de la búsqueda ordenados en diferentes filas. En la primera fila tendrás algunos juegos gratuitos, y lo que tienes que hacer es ir hasta la derecha del todo de esta fila y pulsar en la opción Ver todo, para que se te muestren todos los juegos gratis de Xbox.

Y ya está. Haciendo esto, accederás al listado completo de juegos gratuitos disponibles para la Xbox. Algunos de estos juegos solo serán demos, y otros podrían tener pagos internos o un sistema de micropagos para desbloquear contenido, o sea que aquí te tocará explorar por tu cuenta los resultados. Verás que aquellos optimizados para las nuevas consolas tendrán el logotipo X|S, indicativo de que los desarrolladores del juego lo han adaptado para las Xbox Series X y Series S.