Cómo agregar un altavoz Bluetooth a Alexa para usarlo en vez del que tiene tu Amazon Echo

Amazon tiene disponibles varios modelos de Amazon Echo, desde el básico Echo Dot hasta un Echo Plus con un mejor altavoz. Pero ya te gastaste dinero en tener un altavoz externo con tecnología Bluetooth no hace falta que te compres un Echo Plus para escuchar tu música, ya que podrás sincronizar el altavoz con un Echo o Echo Dot para hacer subir su nivel. Alexa te seguirá escuchando por el Echo, pero sus respuestas y la música las realizará a través del altavoz.

Y eso es precisamente lo que vamos a explicar hoy, cómo agregar un altavoz Echo a Alexa para sustituirlo por el de tu Amazon Echo. Para hacerlo, lo único que vas a necesitar es la aplicación de Alexa en tu móvil y que la cobertura Bluetooth de tu altavoz llegue hasta el Amazon Echo para que pueda detectarlo y sincronizarlo.

Conecta un altavoz Bluetooth a tu Amazon Echo

Lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación móvil de Alexa en tu dispositivo Android o iPhone. Una vez en ella, abre el menú lateral izquierdo para mostrar sus opciones principales, y en él pulsa sobre la opción Configuración que tienes debajo del todo.

Una vez entres en la configuración, tienes que pulsar en la opción Configuración del dispositivo. Al hacerlo, en vez de hacer ajustes en la configuración de Alexa los harás directamente en la del dispositivo Echo que quieras enlazar con tu altavoz.

Pero antes de entrar en la configuración, tienes que elegir el dispositivo con Alexa en el que quieres hacer los cambios. Te aparecerá una lista con todos los que tienes vinculados a tu cuenta de Amazon, y sólo tendrás que pulsar sobre el Echo que quieras conectar con tu altavoz Bluetooth.

Ahora entrarás en una pantalla en la que puedes editar varios aspectos de tu dispositivo, desde el volumen de los altavoces hasta la red WiFi a la que están conectados. En este menú, pulsa sobre la opción Dispositivos Bluetooth para pasar a configurar la conexión entre el altavoz que hayas seleccionado y el Amazon Echo.

Irás a una pantalla en la que si has vinculado algún altavoz Bluetooth en el pasado te aparecerá en una lista arriba. En cualquier caso, para añadir un nuevo altavoz pulsa sobre el botón Enlazar un nuevo dispositivo que tienes abajo del todo.

Cuando lo hagas, tu Amazon Echo empezará a buscar los dispositivos Bluetooth que tengas cerca de él. Es importante que el altavoz esté también en modo de detección o de vinculación. Si no sabes cómo se hace mira su manual, ya que cada modelo tiene un procedimiento diferente. Una vez tu Amazon Echo lo detecte, pulsa sobre el nombre del altavoz a vincular entre la lista que te aparecerá debajo.

Y ya está, tu altavoz habrá quedado configurado y aparecerá en la lista de dispositivos enlazados que hay en la opción de Dispositivos Bluetooth. Desde ella también puedes desconectar el altavoz cuando quieras pulsando sobre la flecha que hay a la derecha del nombre. Si además de desconectarlo quieres que deje de aparecer en la lista para vincularlo de forma rápida, tienes para ello la opción Olvidar dispositivo.