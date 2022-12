Cobrar un décimo premiado de lotería online: cuándo y cómo hacerlo y qué pasa con los premios gordos

Vamos a explicarte lo que debes saber sobre cobrar un décimo de lotería online, tanto si es del sorteo de Lotería de Navidad como si es de algún otro que hayas comprado a través de Internet. Hay algunas cosas que vas a tener en cuenta a la hora de hacerlo, porque el procedimiento cambia dependiendo de la cuantía del premio.

Lo primero que debes saber de los premios de Loterías y Apuestas del Estado es que si tienes comprado un décimo físico en su red de comercios, no puedes cobrarlo online. Sin embargo, si has comprado un décimo digital sí que puedes cobrarlo a través de Internet, y la manera de proceder depende de la cuantía o de dónde lo hayas comprado.

Cobrar un décimo digital

El cobro de un premio de lotería online se hace a través de la tienda online donde hayas comprado el décimo. Comprar la lotería no es algo que puedas hacer en cualquier lado, y solo unos pocos establecimientos o servicios online tienen el permiso para venderte los décimos en colaboración con Loterías y Apuestas del Estado. Y luego, de el pago de los premios se hace a través de estos sitios.

Esto quiere decir que si has comprado el décimo a través del canal oficial, la web de Loteriasyapuestas.es, el cobro del premio lo harás también a través de tu cuenta de usuario en esta misma página web. Y si has recurrido a otros servicios como TuLotero o de administraciones con versión online La Bruixa d’Or, ya lo hayas hecho por su web o su móvil, también serán estos servicios y establecimientos quienes procedan a pagarte.

Los premios inferiores a 2.000 euros normalmente siempre se te van a agregar después del sorteo como saldo personal en el servicio donde estés registrado y hayas hecho la compra. Vamos, que tú no tienes que hacer nada, el dinero aparecerá en tu cuenta de usuario y luego podrás hacer la transferencia de la web a tu cuenta bancaria por el mecanismo que ofrezca esta página.

Este pago se suele hacer al método de pago que tengas vinculado a tu cuenta de usuario, y que es el mismo que utilizas para añadir saldo. En este caso, suele haber unas cantidades mínimas para la transferencia, como 3 euros en el caso de la Bruixa d’Or.

Cuando un premio es superior a 2.000 euros, en el caso de la web oficial de Loteriasyapuestas.es o administraciones con servicio online como La Bruixa d’Or, tendrás que solicitar el cobro en sus webs, y este cobro lo gestionará tu entidad bancaria para ingresártelo en tu cuenta, que debe ser de una entidad bancaria autorizada para operar en España.

En estos casos, será completamente necesario que introduzcas tu DNI, y si no lo has hecho se te va a solicitar, porque si no lo haces no podrás cobrar el dinero. Normalmente, al registrarte en estos servicios siempre se pedirá tu DNI, y es precisamente para poder cobrar este tipo de premios.

Si el premio es igual o superior a 40.000 euros, también se tramitará a través de una entidad bancaria española, como los de más de 2.000 euros. Sin embargo, estos premios tienen una retención del 20% de impuestos. Esta retención la va a gestionar directamente el servicio o administración online donde hagas la compra.

En el caso de TuLotero, debes saber que este servicio te permite comprar décimos para tenerlos en tu cuenta, pero también puedes añadir los décimos físicos que tienes en casa para poder cobrar los premios. En estos casos, recuerda que los décimos físicos no los podrás comprar aunque los añadas, solo podrás cobrar los premios de los décimos comprados a través de esta app, ya que TuLotero gestiona y verifica la compra con administraciones verificadas.

Por último, recuerda que los décimos de Lotería Nacional tienen una caducidad de 3 meses, por lo que es importante que los cobres de una manera u otra antes de que te caduquen y ya no puedas hacerlo.

Cómo cobrar los décimos físicos

En cuanto a los décimos que hayas comprado físicamente en una administración, o que hayas comprado online para que te los envíen a casa, si el premio es menor de 2.000 euros tendrás que ir a una administración de loterías con tu DNI para cobrarlos allí.

Y si el premio acumula un importe igual o superior a 2.000 euros, tendrás que ir a cobrarlo a una entidad financiera autorizada, que son esos bancos que operan en España. La ley obliga a cobrar los premios de Lotería en España, por lo que si estás en el extranjero tendrás que venir a España para obrarlo.