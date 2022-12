TuLotero: qué es y qué puedes hacer con esta aplicación de lotería

Vamos a explicarte qué es y qué puedes hacer con TuLotero, una de las principales aplicaciones de compra y comprobación de loterías. Se trata de una app que trabaja junto a las administraciones para permitirte compras los boletos de forma digital y cobrarlos directamente en ella.

Vamos a empezar explicándote de forma resumida lo que es esta aplicación y dónde está disponible. Luego, pasaremos a descibrite de forma breve todas sus funciones para que sepas si es una app que te conviene o interesa.

Qué es TuLotero

TuLotero es una aplicación que sirve para jugar a varios juegos de lotería desde el móvil de una manera sencilla. Además de eso, también te sirve para poder consultar los resultados directamente desde tu dispositivo. Puedes descargarla en Google Play para Android, en la AppGallery de Huawei o en la App Store de iPhone o iPad.

Es un servicio en el que te puedes registrar de forma gratuita, y luego la información de las loterías que compras se mantiene guardada en esa cuenta y centralizada en todos tus dispositivos. Además, tiene una interfaz adaptada para cada juego, de forma que elegir números sea una experiencia fácil y casi nativa.

Una de las mayores ventajas, las cuales repasaremos después, es que la aplicación te permite comprar boletos de lotería directamente desde las administraciones, pudiendo elegir que te lo manden a casa a cambio de pagar unos gastos de envío o tenerlo en formato digital. También administrará tus premios y te permitirá cobrarlos.

En este sentido, vas a poder añadir de tu dinero real en la cartera interna de la aplicación para comprar los boletos. Y si ganas algún premio se añadirá a tu cuenta, y podrás decidir si enviarlo a tu cuenta bancaria o ir utilizándolo para nuevos juegos a lo largo del año.

Qué puedes hacer con la app

Hay varias cosas que vas a poder hacer con esta aplicación. La primera de ellas es comprar boletos de varias loterías, pudiendo quedarte con uno físico pidiendo que te lo manden con un recargo de unos 6 euros de gasto de envío o quedarte con el digital. Estos son los sorteos en los que puedes participar:

Euromillones

Primitiva

Lotería Nacional

Bonoloto

Quiniela

El Gordo

En los sorteos de la Lotería Nacional se incluye los especiales, como por ejemplo el de Navidad o el de El Niño. A la hora de jugar, vas a poder elegir manualmente los números, y al hacerlo se te dirá la administración donde está para comprarlo en ella a través de la app.

Podrás cobrar en la app el dinero de los boletos acertantes comprados a través de ella. Este dinero se queda en tu cuenta, y puedes decidir cobrarlo todo o parte de él. El dinero que mantengas en tu cuenta lo podrás usar para comprar boletos de otros sorteos.

Además de eso, también puedes añadir boletos que tengas físicos en casa, ya que esta aplicación también te dirá si un ode tus boletos tiene premio y de cuánto es. La diferencia es que si no lo has comprado en la app, solo tendrás la información y no podrás cobrar el dinero a través de ella.

Además de esto, también vas a poder organizar grupos o unirte a ellos, como peñas para que todos podáis comprar de forma organizada un mismo número. Esto puede servir para la lotería de la empresa de trabajo o de un grupo de amigos.