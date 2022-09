Cambio de hora de invierno del 2022: qué día es, por qué se hace, y qué pasa con tus dispositivos

Vamos a darte toda la información sobre el próximo cambio de hora de invierno del 2022. Como siempre pasa dos veces al año, a finales de octubre tendremos que volver a cambiar de hora, y adquiriremos un nuevo horario que mantendremos hasta la próxima primavera. Será lo que se le llama el horario de invierno.

Y ya que esto es Xataka Basics, vamos a aprovechar para decirte el por qué y qué día se hacen los cambios. Además, también te diremos lo que necesitas saber sobre cambiar la hora de tus dispositivos, aunque por suerte en muchos casos no vas a necesitar hacer nada.

Qué día se aplica el cambio de hora

El cambio de hora de invierno de 2022 tendrá lugar en la madrugada del 29 al 30 de octubre. Como siempre, esto va a coincidir en la noche del sábado y domingo, algo que ayudará a que sea menos disruptivo.

En cuanto al cambio, a las 3 de la madrugada pasarán a ser las 2, justo lo contrario que vivimos en verano. Con esto, sabemos que esa noche del sábado al domingo tendrá una hora más, por lo que podrás dormir un poco más de lo normal.

Esto también quiere decir que amanecerá y anochecerá una hora antes. Es verdad que las horas de salida y puesta de sol van evolucionando a lo largo del año de manera natural, pero si el 29 de octubre estaba amaneciendo a las siete y media, pues pasará a hacerlo una hora antes otra vez.

Por qué se cambia la hora

El cambio de hora se hace para optimizar la eficiencia energética, y aprovechar más las horas del sol. Fue propuesto por primera vez por Benjamin Franklin en 1784 y defendido por George Hudson a finales del XIX. Sin embargo, la primera vez que se aplicó fue el 20 de abril de 1916, cuando Alemania y el Imperio Austrohúngaro decidieron ponerlo en marcha en plena Primera Guerra Mundial.

Entre algunos de sus supuestos beneficios está el de que nosotros, como personas, aprovechemos mejor la luz. Por ejemplo, si en verano trabajas de 9:00 a 17:00, cuando termines tu jornada todavía podrás disfrutar de varias horas de luz, y supuestamente esto te va a dar algo más de felicidad.

Además, otros de los argumentos esgrimidos es el ahorro energético, con la idea de que habiendo más horas de luz natural durante las jornadas laborales, se gastará menos electricidad y menos iluminación en las empresas. Sin embargo, este supuesto ahorro energético está muy cuestionado a día de hoy.

Con todo esto, al final lo que nos queda es una costumbre de cambiar la hora dos veces al año, y por muchos debates que ha habido al respecto no parece que vayamos a dejar de hacerlo a corto plazo.

El cambio de hora y tus dispositivos

Casi todos los dispositivos conectados a Internet cambiarán de hora automáticamente, sin que tú tengas que hacer nada. Esto quiere decir que tu ordenador, tu portátil, tu móvil, tu reloj inteligente, tu tableta, o tus dispositivos con altavoz inteligente seguramente lo hagan solos en cuanto se conecten a Internet tras el cambio. Vamos, que si usas tu móvil o reloj como despertador, o lo haces con tu altavoz inteligente, no te vas a tener que preocupar por nada.

Sin embargo, debes tener cuidado con los dispositivos no conectados, esos a los que nos podríamos referir como aparatos "no inteligentes". Tu horno, tu nevera, el temporizador de tu aire acondicionado o el despertador de tu mesita posiblemente no cambien de hora, ya que no lo detectarán a través de Internet. Tendrás que hacerlo a mano.

En resumen, si tus dispositivos están conectados, o si tienes dispositivos inteligentes centralizados en el móvil u otro dispositivo similar, no vas a tener ningún problema con el cambio de hora. Incluso si tienes un despertador puesto el día 30, la hora se cambiará durante la madrugada y el despertador sonará a la hora ya actualizada.

Por último, otro aviso, y es que necesitarás tener configurados tus dispositivos en el horario europeo para que se haga el cambio. Los dispositivos reconocen estos cambios en cada país, por lo que si por ejemplo lo tienes en el horario de América, no cambiará de hora si allí no se cambia, y se ceñiría a ese horario.