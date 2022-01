Así organizan su vida en familia con la tecnología los editores de Xataka

Vamos a decirte cómo organizamos nuestra vida en familia con la tecnología, y seremos varios editores de Xataka y otros medios tecnológicos de Webedia España los que contemos nuestra experiencia. Cada uno tenemos una manera de ser y de utilizar la tecnología en familia, por lo que en este artículo encontrarás varios perfiles diferentes relacionados con este ámbito.

Vamos a ir uno a uno y en orden alfabético, diciendo cada uno cómo nos organizamos con nuestras familias. Y como decimos siempre en Xataka Basics, puedes sentirte libre de decirnos cómo te organizas tú utilizando la sección de comentarios de este artículo.

Alejandro Fernández

Editor de Mundo Xiaomi

"A pesar de que existen muchos dispositivos y servicios para utilizar en familia, nosotros optamos por diferentes servicios en streaming, cada uno tiene su perfil para que no pierda el hilo de las series que está viendo en cada momento, aunque también existe un perfil general que utilizamos cuando nos ponemos de acuerdo para ver una determinada serie o película que sea de interés común. En cuanto a altavoces inteligentes se refiere, creo que soy el único que los acaba utilizando, más allá de algún temporizador puntual o para sintonizar la radio (por internet), aun así tener un ecosistema es muy cómodo a la hora de que cada cual pueda tener la posibilidad de poner su música."

Alberto de la Torre Reyes

Editor de Xataka

"Tengo la suerte de vivir muy cerca de mi familia más cercana, lo que influye decisivamente en nuestra forma de relacionarnos entre dispositivos, servicios y comunicaciones familiares. O, mejor dicho, la falta de los mismos. Con mis padres apenas comparto unos pocos mensajes de Whatsapp a la semana y el grupo familiar que todos tenemos en nuestros teléfonos apenas está activo. Ni Telegram, ni videollamadas ni, por suerte, el último mensaje inapropiado del cuñado de turno. Donde sí compartimos más espacio es en las plataformas digitales de streaming. Hacemos un uso solidario de Movistar, Filmin, HBO o Dazn, en los que compartimos gastos. Más allá de la televisión, apenas compartimos en casa la barra de sonido y una búsqueda activa de un robot aspirador que nos quite un poco de trabajo en casa. Y que mi pareja, demasiado aburrida, encienda la PS5 que generalmente utilizo casi en exclusiva."

Antonio Saban

Editor de Genbeta

"Nuestra vida común en tecnología tiene que ver, sobre todo, con los dispositivos conectados a Alexa, con la tele LG OLED C9 y con nuestra barra de sonido LG. Tenemos dos dispositivos Echo de Amazon, un Echo Dot 3 y el Echo Dot 4 con los que controlamos dos enchufes inteligentes, que en esta época del año controlan una lámpara y una estufa. Con ellos también controlamos el encendido y apagado de la tele gracias a que se integra con este asistente. Por último, el Echo Dot 4 de la habitación lo utilizamos con el modo Cine en casa junto a un Fire TV Stick que usamos en un proyector económico que no tiene un gran sonido. Saliendo del ecosistema de Amazon, del que también compartimos la cuenta Prime, tenemos integración con el Asistente de Google en la barra de sonido, y suele ser un lugar donde escuchar la música en el salón mediante Google Cast. Por lo demás, tenemos cuentas compartidas de Netflix, HBO Max, YouTube Premium y Filmin."

Carlos Prego

Editor de Xataka

"Por azares de la vida (de los buenos, ojo) parte de mi familia está repartida a cientos de kilómetros de distancia, lo suficiente como para que las apps de mensajería instantánea sean la argamasa en nuestra comunicación del día a día. Como en la mayor parte de las familias, WhatsApp y Telegram son el pan nuestro de cada día para estar al tanto los unos de los otros. No necesito irme muy atrás para encontrar buenos ejemplos: estas mismas Navidades algunos de mis parientes pasaron Nochebuena y Fin de Año en el extranjero, demasiada distancia para sentarnos a la misma mesa a cenar pero no para compartir una videollamada vía Zoom o Meet. Para todo lo que no requiera una comunicación inmediata, Twitter, Facebook y sobre todo Instagram forma parte también de las dinámicas que nos permiten estar al tanto los unos de otros, más allá de las distancias. Si hablamos de cuestiones de carácter más práctico, cuando toca compartir gastos -por ejemplo, para regalos conjuntos, que cada vez son más frecuentes- solemos echar mano de Bizum. No es la única alternativa, por supuesto. Hace años el reparto de pagos en Airbnb nos vino también de perlas para dividir los gastos de una estancia y ahorrarnos las engorrosas transferencias. Los recordatorios de Alexa, sobre todo para citas médicas y demás compromisos a medio o incluso largo plazo de los que es fácil despistarse, ayudan también a estar más pendientes los unos de los otros."

César Muela

Editor de Xataka

"Con mis padres y mi hermano soy el suministrador oficial de plataformas de streaming para ver series o películas. Compartimos Amazon Prime Video, Disney y HBO Max, cada uno con su perfil, y estamos todos contentos porque un tema de conversación suele ser "¿y ahora qué vemos?", y nos recomendamos todos cosas. Por otro lado, como yo vivo en Madrid y mis padres en Puertollano (Ciudad Real), con la pandemia empezamos a sustituir la tradicional llamada por teléfono cada cierto tiempo por videollamadas. Usamos WhatsApp para ello y creo que seguiremos haciendo videollamadas incluso cuando se pase por completo el coronavirus."

Enrique Pérez

Editor de Xataka

"Los planes familiares de Spotify y Netflix son muy útiles. Luego para algunos servicios como DAZN, Disney+ o Movistar+ lo quw hacemos es repartirnos. Unos pagan un servicio y otros otro y nos metemos en la cuenta según lo necesitemos. A veces les toca ver una cosa a unos y luego a otros, ya que no siempre se puede coincidir. Para comunicarnos tenemos un grupo familiar de WhatsApp, donde básicamente lo utilizamos para quedar porque ya hemos dejado claro que no queremos SPAM. En cuanto a seguridad, las cuentas de mis padres las tengo asociadas a mi Gmail para si hay que recuperar una contraseña o algo, yo pueda encargarme."

Gabriela González

Editor de Genbeta

"En casa usamos un montón de cosas tecnológicas, pero para organizar tareas de la casa, cuentas, compras, cosas de salud, de las mascotas y demás, tenemos un tablero compartido en la app de TickTick. Antes usábamos Trello porque nos gusta el método kanban, pero TickTick nos ha resultado más simple especialmente al hacer listas de tareas dentro de esos tableros. De resto tenemos cuentas familiares de cosas como YouTube Premium y Spotify. También compartimos el almacenamiento en la nube de Google One que usamos para respaldar desde cosas del trabajo, hasta las fotos personales (ahora que Google Fotos no es gratis), y también hacemos nuestro presupuesto mensual en un documento de Google del que creamos una copia cada mes. También compartimos una suscripción de Adobe Creative Cloud porque mi mujer edita vídeo y yo edito fotos. De resto cada quien tiene sus perfiles para mirar contenido en las cuentas de Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video (solemos darle el Twitch Prime a algún streamer que nos guste a las dos). También tenemos un par de Xbox Series compartiendo una misma suscripción a Xbox Game Pass, y una suscripción familiar de Nintendo Online que es básicamente solo para jugar Animal Crossing."

Javier Jiménez

Editor de Xataka

"Mi vida familiar lleva dos años en cambio constante, la verdad. No solo por las causas globales (la pandemia) sino también porque en estos 24 meses hemos sido padres de dos niños y eso ha supuesto un tsunami en nuestras costumbres, prácticas habituales y formas de organización en general. Esto imagino que es fácil de imaginar; lo que quizás sea más complicado (sobre todo, para aquello que no han pasado por la experiencia) es que no hemos pasado de un equilibrio a otro, sino que vamos saltando de soluciones provisionales a soluciones provisionales. Quiero creer que en algún momento, aunque sea ya de anciano en un pisito en Benidorm, la situación cambiará, pero mientras tanto la tecnología está siendo de mucha utilidad. Llevar la lista de la compra, organizar las comidas, gestionar citas médicas o estar al día en innumerables tareas administrativas hubiera sido mucho más complicado sin un uso extensivo, voraz y casi excesivo de cosas como Todoist, Easy Menu Planner y, en general, Google Keep y otras aplicaciones de Google como el Calendario o las Hojas de Cálculo. El único objetivo es llegar al final del día sin morir en el intento; el gran problema es que las necesidades de la familia cambian casi cada semana y eso nos obliga a ir probando y descartando multitud de enfoques, aplicaciones y dispositivos. Si una semana somos usuarios expertos de Notion, a la siguiente nos hemos convertido en neoluditas que solo usan la pizarra blanca que hay colgada en el frigorífico. Puede parecer un lío de mil demonios y, en efecto, lo es. Pero también está siendo muy divertido. Y, por lo que afecta a mi alma de nerd, solo me ha hecho reafirmarme que lo maravilloso del estado actual de la tecnología es que siempre hay algo que encaja casi perfectamente con lo que necesitas. Aunque lo que necesitas no pare de cambiar."

Javier Lacort

Editor de Xataka

"En la app Notas tengo mi biblia y wikipedia particular, todo en uno. A nivel de vida familiar, tengo una nota compartida con mi mujer llamada “Hogar” donde tengo toda la información y documentación importante sobre el hogar, a qué teléfono llamar en caso de avería de qué cosa, IBAN de las cuentas bancarias, DNI de ambos, en fin, toda la información útil en ese sentido, centralizada. Por otro lado tengo otra llamada “Consumibles” donde está anotado el modelo exacto, por estancias, de cada consumible del hogar. Por ejemplo, el voltaje de las cuatro bombillas E27 de la lámpara del salón, la dimensión de los dos fluorescentes de la cocina, etc etc. Todo para que si me llega el mensaje de “se ha fundido una bombilla en tal estancia” yo ya sepa qué he de comprar exactamente aunque me pille en la calle. Lo mismo con una nota sobre el coche indicando a qué teléfono llamar en caso de incidencia y toda la información útil, la correspondiente al seguro, revisiones (con recordatorios en la app correspondiente para pedir cita previa antes de una, o de la ITV), etc. En general tengo todo organizado para nunca enfrentarme a necesitar una información y no saber ni dónde está."

Javier Pastor

Editor de Xataka

"Lo cierto es que en casa no hacemos nada demasiado especial a la hora de compartir tecnología: tenemos dos hijos y empezamos a lidiar con los problemas de qué deberían o no ver en sus tabletas. Probamos brevemente Family Link para organizar horarios de uso de esas tabletas, pero no he acabado de afinar su uso, por ejemplo. Lo que sí usan son perfiles distintos de servicios de streaming como Netflix —nuestra cuenta “de adultos” está protegida con PIN— o Amazon Prime Video. Otros servicios y dispositivos —tenemos un Amazon Echo Dot— los usan igual que nosotros, sin restricciones salvo por el tema de poder realizar pagos, que siempre está limitado para que se pida nuestra interacción. Las apps de sus tabletas lo mismo: somos nosotros quienes las instalamos, no tienen acceso a la contraseña de su Apple ID en este caso. Aún así la frustración es la de muchos otros padres: el tiempo que pasan con las tabletas queda bastante fuera de nuestro control en cuanto a qué ven y qué dejan de ver. Usan TikTok por ejemplo con cuenta privada y aunque preguntamos qué ven de vez en cuando —sobre todo mucho vídeo creativo con manualidades— es imposible controlar tanto eso como otros muchos contenidos que por ejemplo ven en YouTube. Al final se trata un poco también de confiar en que nuestra educación sirva para que eviten ver cosas que saben que no deben ver y tengan algo de criterio y responsabilidad, pero claro, hay que estar al tanto y eso es complicado."

John Tones

Editor de Xataka

"Una cuenta de Dropbox (o cualquier otro disco duro virtual) suele ser de utilidad para una familia que genera contenido. En nuestro caso (y supongo que en el de la mayoría de las familias), fotografías y vídeos, normalmente tomados con el móvil. Con móviles y ordenadores sincronizados con la cuenta de Dropbox, es fácil dejar caer ahí todo lo que se genere, y aunque a veces las inevitables tareas de limpieza pueden conducir a la locura a los miembros del colectivo más devotos del orden digital, en general es una idea estupenda cuando, como es nuestro caso, estamos distribuidos en distintas ciudades y estamos hartos de que se nos despisten imágenes y vídeos del grupo de whatsapp familiar."

Jose García

Editor de Xataka

"Nosotros hacemos varias cosas a nivel tech. Solo somos dos, por lo que tampoco son cosas complejas, pero sí nos ayudan a tenerlo todo más organizado. Por un lado, compartimos todas las cuentas y servicios habidos y por haber, como Spotify, Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max. Eso es evidente y normal cuando vives en pareja. Nada fuera de lo común. Por otro lado, tenemos una serie de notas compartidas en Google Keep, como la lista de la compras, planes, ideas, pelis o series que ver, etc. Hablando de compartir cosas, también nos compartimos en Google Calendar todos los eventos y citas importantes, desde citas con el médico a quedadas con los amigos o asuntos familiares. De esa forma, los dos estamos siempre al loro de lo que tenemos pendiente y nos podemos organizar mejor. En lo referente a fotos, vídeos y recuerdos, yo tengo Amazon Prime y, por lo tanto, Amazon Photos ilimitado. En este servicio existe un apartado llamado “Archivo familiar” que se puede compartir, precisamente, con la familia. Este permite que todos los usuarios añadidos suban fotos al archivo sin que les ocupe espacio a ellos, y es un puntazo para tenerlo todo bien organizado y que las fotos que nos interesan no se pierdan. Sin lugar a dudas, creo que a día de hoy es el servicio más importante. Ya por último, dado que los dos tenemos un iPhone, estamos dentro de la misma familia, por lo que cualquier cosa que uno compre está disponible para los dos. No solemos comprar apps o juegos, pero nunca está de más que si lo hacemos el otro pueda acceder a ellas. Esto también nos permite compartir suscripciones de servicios de Apple, aunque ahora mismo no tenemos ninguna activa."

Juan Carlos López

Editor de Xataka

"Vivo solo, pero, a pesar de que por esta razón no necesito coordinarme en mi día a día con ninguna otra persona, la tecnología es una herramienta imprescindible que me ayuda a mantener un contacto cercano con todos los miembros de mi familia. Para hacerlo posible no utilizamos ninguna estrategia sofisticada; de hecho, empleamos aplicaciones y servicios que usan millones de personas, pero que funcionan realmente bien. Esta es, precisamente, la razón por la que las utiliza tanta gente. En esencia para resolver mis relaciones familiares a distancia utilizo dos servicios: WhatsApp y Alexa. Por un lado los miembros más cercanos de mi familia compartimos un grupo de WhatsApp que utilizamos tanto para escribirnos como para llevar a cabo videollamadas grupales siempre que aparece el momento oportuno. Además, utilizo con mucha frecuencia los cuatro altavoces con Alexa que tengo repartidos por mi casa para hacer llamadas de voz a mis seres queridos de una forma extraordinariamente cómoda. Para mí, de hecho, el teléfono fijo en casa pasó a mejor vida hace mucho tiempo. Ni siquiera tengo uno."

Samuel Fernández

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

"En mi casa no hay niños así que no tenemos demasiados problemas con los dispositivos tech compartidos, porque en realidad sólo compartimos dos: la televisión y la PS5. Para el resto contamos con dispositivos propios, desde móviles y tablets hasta ordenadores o el Kindle. Todo dispositivos individuales para que cada uno haga lo que quiera cuando quiera sin molestar al otro o sin tener que esperar turno. En lo que respecta a servicios compartidos, todos lo son salvo alguno muy muy concreto de uso laboral. Aquí se comparte la cuenta de Spotify familiar, la de Netflix, la de HBO Max o la de Prime Vídeo, todos con perfiles indiviuales separados aunque a la hora de la verdad casi todo lo vemos junto. Y mis padres, que no viven en mi casa, tienen también su propio usuario en todos, y a cambio de eso usamos su DAZN, que nos está viniendo genial para ver la Copa del Rey."

Yúbal Fernández

Editor de Xataka