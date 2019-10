AntiSpyware: qué son y los 11 mejores

Existen aplicaciones diseñadas para infiltrarte en tu ordenador sin que te des cuenta y espiar todo lo que haces en tu PC. A este tipo de amenaza se la conoce como Spyware, y hoy te vamos a hablar de las aplicaciones diseñadas para protegerte de ellas. Se las conoce como AntiSpyware, y nunca está de más tener alguna en tu ordenador. Sobre todo si no sueles fijarte mucho en las aplicaciones que bajas y de qué web lo haces.

Nuestra intención es que la próxima vez que oigas hablar de AntiSpyware no sólo sepas lo que es, sino que conozcas las principales alternativas. Por eso, empezaremos explicándote qué es exactamente un AntiSpyware y cómo funciona, y luego pasaremos a enumerarte los que consideramos los once mejores. Cuando veas la lista verás que posiblemente ya estés protegido sin darte cuenta, pero eso no evita que sea recomendable conocerlo todo.

Qué es un Antispyware

Para entender el AntiSpyware, primero tienes que saber qué es exactamente el Spyware. Se trata de un tipo de programa que se instala en tu ordenador por sí sólo o mediante una segunda aplicación que lo lanza sin que te des cuenta. Suele trabajar a escondidas y sin que te des cuenta, tratando de ocultar su rastro para que levantes la guardia y actúes con normalidad.

Su finalidad es la de recolectar información sobre el usuario u organización dueña de un ordenador de forma no autorizada. De forma que no sean detectados, estos programas monitorizan y recopilan datos sobre las acciones realizadas en un equipo, el contenido del disco duro, las aplicaciones instaladas o todo lo que hacen en Internet. También pueden llegar a instalar otras aplicaciones.

Y en este contexto, un Antispyware es una aplicación diseñada para detectar los Spyware y ayudarte a tratar de eliminarlos. Funcionan de forma similar a los antivirus, y de hecho muchas aplicaciones de seguridad incluyen un AntiSpyware integrado entre sus principales funciones. Aun así, también existen aplicaciones independientes para esta tarea.

Principalmente suelen funcionar de dos formas. La primera es capturando el Spyware en tiempo real. Esto quiere decir, que algunas de estas aplicaciones analizan las tareas de tu ordenador y los datos que se descargan de Internet, y cuando detectan que descargas una aplicación que parece ser servir para espiarte, intenta bloquearla o te pregunta si quieres hacerlo para evitar que se instale en tu ordenador.

Y la otra manera en la que pueden funcionar es utilizando listas actualizadas de los principales Spyware conocidos, con la que analizan tu ordenador para comprobar si tienes alguna de estas amenazas instaladas y ayudarte a eliminarlas. Para hacerlo suele analizar tus aplicaciones, los archivos de Windows y su registro. Cuando encuentra una de estas amenazas, la aísla y te permite borrarla.

Los mejores Spyware

Windows Defender : Todos los ordenadores con Windows incluyen este antivirus integrado, y que además ha conseguido colocarse entre los 15 mejores antivirus del mundo según AV-Test, una lista donde se incluyen soluciones de pago. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esta herramienta ya analiza el Spyware de tu ordenador, es posible que en muchos casos no necesites otra. Puedes informarte en su web oficial.

: Todos los ordenadores con Windows incluyen este antivirus integrado, y que además ha conseguido colocarse entre los 15 mejores antivirus del mundo según AV-Test, una lista donde se incluyen soluciones de pago. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esta herramienta ya analiza el Spyware de tu ordenador, es posible que en muchos casos no necesites otra. Puedes informarte en su web oficial. Malwarebytes : Una herramienta para buscar y eliminar malware de tu ordenador que no interfiere con otros antivirus. Suele encontrar más amenazas que otros, te permite configurar los análisis que realizas y se puede lanzar desde el menú contextual haciendo clic derecho de ratón. Algunas opciones como la actualizaciones automáticas requieren de su versión de pago. Puedes bajarlo desde su web oficial.

: Una herramienta para buscar y eliminar malware de tu ordenador que no interfiere con otros antivirus. Suele encontrar más amenazas que otros, te permite configurar los análisis que realizas y se puede lanzar desde el menú contextual haciendo clic derecho de ratón. Algunas opciones como la actualizaciones automáticas requieren de su versión de pago. Puedes bajarlo desde su web oficial. SUPERAntiSpyware . Es una aplicación de pago, aunque con una versión gratuita. Te ofrece muchas opciones de escaneo, con las que analiza desde tu explorador hasta cualquier archivo en cualquier momento, pasando por la memoria del sistema. También realiza los scaneos de forma rápida usando más CPU, aunque cuenta con alguna desventaja como no poder programar escaneos o que no se actualice automáticamente. Puedes bajarlo desde su web oficial.

. Es una aplicación de pago, aunque con una versión gratuita. Te ofrece muchas opciones de escaneo, con las que analiza desde tu explorador hasta cualquier archivo en cualquier momento, pasando por la memoria del sistema. También realiza los scaneos de forma rápida usando más CPU, aunque cuenta con alguna desventaja como no poder programar escaneos o que no se actualice automáticamente. Puedes bajarlo desde su web oficial. Trend Micro HouseCall : Una aplicación portátil, lo que quiere decir que no tienes que instalarla para hacerla funcionar. Será suficiente con usar su ejecutable. Comparado con otras opciones usa muy pocos recursos del PC, y puedes elegir qué partes del ordenador escanear. Eso sí, al no estar instalado tendrás que actualizarlo manualmente. Puedes bajarlo desde su web oficial.

: Una aplicación portátil, lo que quiere decir que no tienes que instalarla para hacerla funcionar. Será suficiente con usar su ejecutable. Comparado con otras opciones usa muy pocos recursos del PC, y puedes elegir qué partes del ordenador escanear. Eso sí, al no estar instalado tendrás que actualizarlo manualmente. Puedes bajarlo desde su web oficial. Avast Free Antivirus : El popular antivirus gratuito también tiene una función para detectar y eliminar Spyware en todo momento, y funciona en el explorador de Windows con el menú contextual. Tiene muchas otras opciones, tantas que quizá acaben siendo demasiadas si lo único que quieres es buscar Spyware. Puedes bajarlo desde su web oficial.

: El popular antivirus gratuito también tiene una función para detectar y eliminar Spyware en todo momento, y funciona en el explorador de Windows con el menú contextual. Tiene muchas otras opciones, tantas que quizá acaben siendo demasiadas si lo único que quieres es buscar Spyware. Puedes bajarlo desde su web oficial. Adaware Antivirus : Otro antivirus con opción de pago donde hay herramientas avanzadas. AUn así, en la gratuita puedes buscar automáticamente y de forma continua Spyware, realuzar escaneos o programarlos a la hora que quieras. Su base de datos se actualiza automáticamente, y como todo antivirus también ofrece otras opciones de seguridad. Puedes bajarlo desde su web oficial.

: Otro antivirus con opción de pago donde hay herramientas avanzadas. AUn así, en la gratuita puedes buscar automáticamente y de forma continua Spyware, realuzar escaneos o programarlos a la hora que quieras. Su base de datos se actualiza automáticamente, y como todo antivirus también ofrece otras opciones de seguridad. Puedes bajarlo desde su web oficial. Emsisoft Emergency Kit (EEK) : Una herramienta que busca Spyware que ya esté instalado y funcionando en tu ordenador, y que puedes instalar o ejecutar en su modo portátil. Tiene varias opciones para personalizar las búsquedas, funciona desde el símbolo de sistema, y puede buscar también otras amenazas. Puedes bajarlo desde su web oficial.

: Una herramienta que busca Spyware que ya esté instalado y funcionando en tu ordenador, y que puedes instalar o ejecutar en su modo portátil. Tiene varias opciones para personalizar las búsquedas, funciona desde el símbolo de sistema, y puede buscar también otras amenazas. Puedes bajarlo desde su web oficial. Spybot - Search & Destroy : Es un poco complicado para usuarios noveles, ya que va destinado a los que tienen ya conocimientos avanzados. Te ayuda a proteger tus archivos de Spyware que pueda descargarse, y también analiza tu ordenador en busca de los que tengas ya. Incluye muchísimas opciones para personalizar sus búsquedas, y también encuentra rootkits. Puedes bajarlo desde su web oficial.

: Es un poco complicado para usuarios noveles, ya que va destinado a los que tienen ya conocimientos avanzados. Te ayuda a proteger tus archivos de Spyware que pueda descargarse, y también analiza tu ordenador en busca de los que tengas ya. Incluye muchísimas opciones para personalizar sus búsquedas, y también encuentra rootkits. Puedes bajarlo desde su web oficial. Bitdefender: La versión gratuita de BitDefender también se limita a ofrecer las protecciones básicas, entre las que se encuentra la detección de Spyware. Le faltan opciones como la posibilidad de programar escaneos, aunque la fiabilidad de sus protecciones básicas le ha traído a nuestra lista. Puedes bajarlo desde su web oficial.