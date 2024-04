Android Auto 11.7 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

Menos de dos semanas después de la última, Google ha lanzado la versión final de Android Auto 11.7, el sistema operativo para la consola de tu coche que va instalado en el móvil como una app. Y como es habitual cada nuevo lanzamiento, vamos a revisar si hay alguna novedad en esta versión estable y explicártela.

Te recordamos que Android Auto es el sistema operativo de Google para el coche. Lo normal es que no vaya instalado en la consola del vehículo, sino directamente en el móvil, y luego puedas hacerlo funcionar en la consola conectando tu dispositivo por cable o de forma inalámbrica.

Novedades de Android Auto 11.7

La principal novedad de Android Auto en esta ocasión es que han cambiado la manera en la que se publica cada nueva versión. No sabemos si es un cambio puntual o permanente, pero es bastante raro, y lo lógico es que lo hayan hecho así solo una vez y luego vuelvan a la normalidad.

Hasta ahora, Google lanzaba la versión beta de una nueva versión, y luego una semana después lanzaba la versión final. La beta y la versión final de Android Auto 11.7 han llegado a la vez, algo inaudito y muy extraño, ya que las betas son versiones de prueba sobre las que luego se corrigen errores. Por lo tanto, lo normal es que no estén disponibles a la vez, aunque la versión beta es unpoco más moderna.

En cuanto a novedades, Android Auto 11.7 no parece traer nada nuevo, al menos no por fuera. No hay nuevas funciones ni hay ningún tipo de cambio estético en el menú ni en ningún elemento del sistema operativo.

Esto tampoco es del todo sorprendente, porque los cambios en Android Auto suelen ser internos en la mayoría de los casos. La mayoría de actualizaciones suele limitarse a corregir errores, implementar mejoras internas, y añadir compatibilidad para nuevos modelos de coche. Google nunca especifica qué errores han sido solucionados, pero lo mejor es mantenerlo siempre actualizado.





Y la razón por la que las novedades de Android Auto van por dentro, es que debes tener en cuenta que al ser una app de conducción para coches cualquier error puede ser fatal para los usuarios. Vamos, que no quieren arriesgarse a lanzar de forma masiva una novedad que acabe dando problemas y causen fallos que puedan costar vidas.

Actualiza a Android Auto 11.7

La versión que tenemos de Android Auto 11.7 es la estable, lo que quiere decir que cualquiera puede actualizar de una manera sencilla. Puedes hacerlo directamente a través de Google Play, buscando actualizaciones de las apps instaladas en tu móvil, entre las que aparecerá la de Android Auto.

También puedes descargar la actualización de forma manual bajando su APK desde APKMirror. La única decisión que debes tomar es elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.

