Alternativas gratis a Word para editar y crear documentos

Hoy te presentaremos alternativas gratis a Microsoft Word, la conocida aplicación para editar textos parte integral de Microsoft Office. Microsoft Word está muy bien, pero tiene un precio bastante elevado: la versión estándar cuesta 135 euros en la tienda de Microsoft.

Sin embargo, no necesitas pagar un céntimo para hacerte con un genial procesador de texto, y para demostrártelo te presentamos siete alternativas a Word que son totalmente gratis y con las que podrás hacer, más o menos, lo mismo.

Word Online

Mientras que Office para Windows y Mac es de pago, la versión web es totalmente gratuita e ideal para una emergencia. Puedes acceder a ella directamente desde esta web. Es gratis y lo único que necesitas es iniciar sesión una cuenta Microsoft (de hotmail, outlook, live, etc.).

La versión web de Word no es tan completa como la normal, pero si estás acostumbrado a Word agradecerás que la apariencia y ubicación de muchos de los botones es prácticamente igual. Es ideal como opción de emergencia para escribir un documento cuando no tienes Word u otro instalado, aunque para abrir documentos no es igual de práctico pues depende demasiado de OneDrive.

Otro punto de mejora es la velocidad. Esta versión web se puede volver bastante lenta al abrir documentos relativamente grandes, consumiendo una gran cantidad de memoria y de CPU en Chrome. En el navegador de la casa, Microsoft Edge, funciona bastante mejor.

Google Drive

Otra alternativa online que no requiere que instales nada en el ordenador es Google Docs, el editor de texto integrado en Google Drive. Para acceder necesitas abrir esta web en el navegador e iniciar sesión con tu cuenta de Google, es decir, tu Gmail.

Como editor de textos Google Docs está más limitado que Word, aunque encontrarás todos los básicos en cuanto al formato de texto y quizá donde se queda más corto es en la maquetación de la página en sí. Cuenta con una gran base de datos de tipografías listas para usar -aunque no estén en el PC- y destaca por permitir la edición colaborativa en tiempo real.

Como aplicación web, el rendimiento también se resiente con documentos excesivamente largos, aunque es bastante más ágil que Word Online cuando juega en casa, es decir, en Chrome. Mediante una extensión para Chrome es posible editar documentos sin necesidad de estar conectado a la red.

LibreOffice Writer

LibreOffice lleva muchos años siendo una de las mejores alternativas de Microsoft Office de código abierto y gratuita, con permiso de OpenOffice, que no pasa por su época de mayor popularidad. Al igual que Office, LibreOffice incluye su propio procesador de texto, llamado Writer.

Writer es una parte integral de LibreOffice y no lo puedes instalar por separado. Puedes descargar LibreOffice para Linux, Mac y Windows desde aquí. Si lo prefieres, también tienes disponible versiones Portable, que no necesitan instalación, que puedes descargar aquí.

LibreOffice Writer le tiene poco que envidiar a Microsoft Word, más allá de la interfaz, algo desfasada. Es compatible con los documentos creados en Word, respeta la mayoría de formato y (casi) todas las opciones están ahí, aunque en distinto lugar. Cambiar de Word a LibreOffice Write requerirá de un tiempo de adaptación.

WPS Write

WPS Write forma también parte de otra suite ofimática, en este caso de WPS Office. Lo puedes descargar para Windows, Linux, Android y iOS desde esta página web. Es una suite que se ofrece en tres variantes: gratis, premium y profesional, pero si solo estás interesado en WPS Write, te vale con la versión gratuita.

WPS Write copia con descaro la interfaz de Microsoft Word, de modo que te será fácil adaptarte y encontrar dónde están los menús si estás acostumbrado a este último. Si estás buscando algo que es básicamente igual a Word, pero no es Word y además es gratis, lo tienes delante.

WPS Write es compatible con todos los formatos populares (incluídos los de Office, claro), funciona de forma razonablemente ágil e incluye varias opciones avanzadas como la posibilidad de insertar gráficas desde Excel, efectos en imágenes o revisión de cambios.

AbiWord

Otra alternativa de código abierto es AbiWord, disponible para Linux y Windows, aunque para este último ha dejado de actualizarse. No obstante, puedes descargarte una versión antigua de AbiWord para Windows desde páginas como esta.

AbiWord se encuentra a medio camino entre Wordpad y Microsoft Word. Es evidentemente más complejo que el primero, pero se queda corto cuando lo comparas con Word. Si encontrarás los básicos: formato sin parafernalia del texto y de la página, pero no mucho más.

La interfaz está un poco pasada de moda y parece sufrir al abrir documentos grandes, aunque técnicamente es compatible con todos los formatos populares. Es una opción a considerar si estás buscando un editor de texto que no ocupa demasiado.

