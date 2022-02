3370# en el móvil: qué promete el bulo y qué hace realmente el número

Vamos a hablarte sobre el bulo de cargar el móvil escribiendo el número *3370# en el marcador del teléfono como si fueras a llamar. Se trata de un bulo que suele reaparecer de forma recurrente en la red, ya sea por mensajes que se comparten en WhatsApp y redes sociales como en otros sitios con pocos escrúpulos.

Si has llegado a este artículo precisamente porque te ha llegado un mensaje hablándote del número, vamos a intentar aclarártelo todo de forma resumida para que sepas qué pasa realmente cuando marcas ese número. Antes, te diremos de qué va exactamente el bulo.

El bulo de marcar *3370#

Este bulo tiene ya bastantes años, y lo que promete es que tu teléfono tiene una reserva de batería, y que la activarás mediante este número. Es verdad que los teléfonos tienen códigos para funciones ocultas, pero no existe ninguna batería secreta que pueda ser activada ni con este ni con otro código.

Por lo tanto, es mentira que escribiendo *3370# consigas más batería en el móvil, lo siento mucho, esto no te va a ayudar. Y no importa de quién te lo diga ni en qué sitio lo leas, no es verdad. Hay algunas personas que aseguran que hace años esto funcionaba, pero en cualquiera de los casos, actualmente con los smartphones no pasa.

Qué hace el número *3370#

Nada. Este número no hace nada. No es ningún tipo de código de función oculta, y simplemente recibirás un mensaje de error en el móvil. Afortunadamente es un código inofensivo, un bulo que no te va a traer demasiados problemas, pero no deja de ser una mentira y un ejemplo de lo rápido que puede difundirse la información falsa.