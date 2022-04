Spotify apunta ahora hacia YouTube: empieza el despliegue de los vídeopodcasts

Spotify sabe que el vídeo mola, sino pregúntele a YouTube. El gigante del audio en streaming no se quiere ser menos en este mundo, por lo que tras una prueba inicial del año pasado, ha empezado el despliegue de los "vídeopodcasts". Se trata de una función que, como su nombre lo indica, busca combinar dos alternativas de consumo para un mismo contenido.

Ahora, Spotify ha anunciado que los creadores de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá tendrán la posibilidad de crear vídeopodcasts a través de su plataforma Anchor (de momento la única herramienta habilitada). Se trata del primer grupo de países en el que la compañía habilita esta función para todos sus creadores.

Spotify, una plataforma que quiere ser todoterreno

Spotify se enfrenta a varios desafíos en un mundo con cada vez más competencia (YouTube, Twitch, Apple Music y Podcasts, entre otros). La compañía no solo tiene que convencer a los usuarios a que se queden en su plataforma, sino que también atraer a los creadores de contenidos para ofrecer un catálogo interesante.

En este sentido, los vídeopodcasts también adoptan las herramientas de monetización que la compañía viene impulsando. Los creadores van a poder generar ingresos a través de las suscripciones, disponibles en una amplia variedad de países, incluida España, que nos permitirá a los usuarios acceder a contenidos exclusivos.

Los creadores también van a tener acceso a otras herramientas de monetización, como los anuncios Ambassador, que son leídos por los propios creadores y requieren un mínimo de 50 oyentes, anuncios automatizados de marcas externas, patrocinios premium y el apoyo de los oyentes a través de donaciones mensuales.

Aunque, de momento, solo los creadores de los países mencionados arriba pueden crear y publicar vídeopodcasts, el acceso de este tipo de contenidos no tiene restricciones. Es decir, podremos verlos o escucharlos como un podcast tradicional desde cualquier parte del mundo en la que funcione Spotify, por ejemplo, 'Joe Rogan Experience' (que le costo 100 millones de dólares) o 'We Said What We Said' con Rickey y Denzel.

De momento no sabemos cuándo los creadores de contenidos de Europa podrán hacer uso de esta herramienta para dar vida a sus vídeopodcasts. Eso sí, Spotify deja en claro que "más adelante este año" se expandirán a otros países. Por lo pronto, nos queda claro que el vídeo sigue ganando terreno. Ahora solo queda esperar y estar atentos.

Más información | Spofity