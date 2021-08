Windows 11 tendrá un “modo concentración” integrado con To Do, con pomodoro y listas de reproducción de Spotify

Desde que Windows 11 fue presentado por primera vez poco a poco se están desvelando nuevas funciones y herramientas. La última de ellas es lo que parece un “modo concentración” para enfocarse en las tareas a realizar y ser más productivo. Para ayudar al usuario con esto se ofrece un temporizador e integración con Spotify y la app de tareas de Microsoft.

Según ha publicado en Twitter el propio Panos Panay, jefe de producto en Microsoft, se trata de una nueva herramienta que llegará con Windows 11. De momento el nombre que recibe en ingles es “Focus Sessions” y el propósito no parece ser otro que crear sesiones de enfoque o concentración mientras estamos delante del ordenador.

No hay gran misterio en ello, se trata de una función que aparece en la app Reloj y nos ofrece cuatro características:

Another first look from the team...#FocusSessions on #Windows11 coming soon. This has been a game-changer for me, especially with @Spotify integration #Productivity #Creativity #WindowsInsiders pic.twitter.com/HfJh4niDiS