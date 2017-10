WhatsApp ya te permite compartir la ubicación en tiempo real: te enseñamos cómo activarlo

WhatsApp por fin ha añadido una de las funciones que más se echaban de menos y que lleva tiempo siendo ofrecida por otras aplicaciones de mensajería instantánea. Se trata de la posibilidad de poder compartir tu ubicación en tiempo real durante un tiempo determinado.

De esta manera, el contacto o grupo que elijas podrá saber dónde estás en todo momento durante el tiempo que hayas configurado. De esta manera, si por ejemplo has quedado con alguien será mucho más fácil encontrarse, ya que esta persona podrá saber dónde estás en todo momento mientras os buscáis.

La función fue filtrada hace ya unos meses, y no es exactamente igual que la clásica de compartir ubicación. La diferencia fundamental es que la opción clásica sólo envía la ubicación en la que estás en el momento de compartirla, mientras que la de tiempo real, como indica su nombre, permite que la otra persona sepa por dónde te estás moviendo.

Por lo tanto no sólo sabrá el punto en el que estás al compartir tu ubicación. Si una vez lo has hecho te mueves a otro sitio, esta persona podrá ver en tiempo real a dónde te has movido, y podrá seguir continuamente tus movimientos durante un tiempo determinado. El tiempo durante el que tu contacto puede ver por dónde andas lo decides tú.

Cómo compartir tu ubicación en tiempo real

Compartir tu ubicación en tiempo real es sumamente sencillo, puesto que los pasos son básicamente los mismos que cuando compartes tu ubicación actual. Lo único que tienes que hacer es pulsar sobre el icono del clip (o el icono + si estás en iOS) que tienes a la derecha del campo de entrada de texto, y en el menú emergente elegir la opción Ubicación.

Entre las opciones, habrá una que se llame Ubicación en tiempo real, y es precisamente esa en la que tienes que pulsar para proceder a compartir por dónde te mueves. Es posible que la opción todavía no te aparezca, ya que WhatsApp empezó a noche a difundirla y tardará unas horas en llegarle a todos los usuarios de Android e iOS.

Una vez hayas elegido la opción, WhatsApp te dejará elegir durante cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación en tiempo real. Podrás elegir entre quince minutos, una hora u ocho horas. Una vez elegido el tiempo y pulsado el botón enviar, aparecerá en el chat una visualización del mapa donde se verá dónde estás en todo momento.

El contacto con el que hayas compartido la ubicación en tiempo real podrá hacer click sobre el mapa para ver en pantalla completa por dónde te estás moviendo. Y si te arrepientes, debajo del mapa tienes el botón Dejar de compartir por si quieres dejar de hacerlo antes de que acabe el tiempo que habías indicado al iniciar el proceso.

