WhatsApp desaparece del buscador de Google Play y de su perfil oficial

WhatsApp ha desaparecido del buscador de Google Play. La aplicación sigue estando disponible si entramos a través del enlace directo, pero al buscar WhatsApp directamente en la Play Store no aparece ningún resultado. Un problema apreciable también al acceder al perfil de WhatsApp Inc, que ahora no muestra la aplicación oficial.

Al acceder al perfil oficial del desarrollador de WhatsApp en Google Play, las únicas aplicaciones oficiales que aparecen son WhatsApp Business y Fondos de Pantalla para WhatsApp, sin embargo la aplicación de mensajería utilizada por millones de usuarios no aparece.

Como explican nuestros compañeros de Xataka Android, todo apunta a que la empresa ha anulado la publicación de la app, ya que como reza la documentación de Google, "si anulas la publicación de una aplicación, los usuarios podrán seguir utilizándola y recibiendo actualizaciones, pero los nuevos usuarios no podrán buscarla en Google Play ni descargarla".

🚨 WhatsApp for Android is disappeared from the Play Store!

Try to search it and you will see that's disappeared.



It's still accessible using the link https://t.co/jaEU3u6pGN



WhatsApp Business is still available.