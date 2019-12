La traducción simultánea de Google Assistant llega a los móviles: con el modo intérprete ya no será necesario instalar ninguna app

Hace poco veíamos en el TechSummit de Qualcomm como el hardware, concretamente el Snapdragon 865 puede facilitar la creación de aplicaciones tan interesantes como la traducción a tiempo real. Y no es de extrañar que a algo tan útil también se hayan dedicado en Google, que ha anunciado la traducción instantánea con Google Assistant sin tener que instalar nada más.

Concretamente, lo que los de Mountain View han facilitado ahora es que el modo intérprete de Assistant dé el salto de los dispositivos Google Home o Nest a los smartphones. De este modo, ahora el asistente de voz permitirá que podamos recurrir a nuestra voz para obtener de manera sencilla traducciones a otros idiomas allá donde estemos (si tenemos conexión a internet, claro).

Un buen compañero de viajes si no controlamos el idioma local

La idea desde luego es atractiva para todo aquel que recurra de manera habitual a apps de traducción, diccionarios y demás: ahora, sin instalar nada, podremos tener traducción simultánea sólo con el comando "Ok, Google, quiero que seas mi traductor a alemán", "Ok, Google, ayúdame a hablar en inglés" o algún otro de los disponibles. Esto se consigue gracias al reconocimiento de voz, la identificación de palabras y la traducción semántica de Google Assistant.

Como decíamos, se trata del modo intérprete, y lo mejor es que ya se ha dispuesto de manera internacional y no sólo para ciertas localizaciones. Y no es muy complicado imaginar las múltiples aplicaciones de esta función, sobre todo si viajamos habitualmente y si nos vemos ante la situación de tener dificultades en la comunicación directa por no conocer bien el idioma.

Lo que ocurre es que Google Assistant nos traduce la frase que digamos tanto por voz como por texto, dándonos además sugerencias para que podamos tener una conversación más fluida (lo que han llamado "Smart Replies". Podéis ver algunos ejemplos gracias a los compañeros de Xataka Android, a quienes sí se les ha actualizado el asistente o la correspondiente app en iOS.

44 idiomas para todo el mundo

La compañía, de hecho, se ha centrado en completar algo más el cubrir las necesidades de viajeros. El asistente de Google ya podía ser una ayuda a la hora de planificarlos, buscando y consultando vuelos, hoteles, etc. Ahora ponen a disposición este modo intérprete, que está disponible globalmente tanto para iOS como para Android, sólo basta con tener la app actualizada y tener algo de paciencia si aún no nos aparece.

De momento está disponible en 44 idiomas, según informa Google, sin especificarlos todos, pero para empezar no está nada mal.