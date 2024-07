La pesadilla de los audios de WhatsApp, más cerca de acabar: la transcripción automática llega a la versión beta

Hay quien odia los mensajes de audio, hay quien los ama. Si eres del primer grupo, estás de enhorabuena. Desde hace más de un año, la beta de WhatsApp para iOS incluye una función para que no tengamos que escuchar los audios si no queremos: la transcripción automática. A pesar de llevar tanto tiempo presente en la beta, es una función que todavía no se ha expandido para el resto de usuarios.

Mientras acaba llegando a los iPhone, la beta de WhatsApp para Android estrena esta misma función, y el español es uno de los idiomas en los que estará disponible en un futuro. Por el momento, es necesaria la versión 2.24.15.5 y un poco de suerte para que esta función aparezca, ya que se está probando en un número limitado de usuarios.

En mayo de 2023 saltaba la buena noticia: iOS empezaba a recibir transcripción instantánea en la app de WhatsApp. El funcionamiento era sencillamente espectacular, bastaba con aceptar la transcripción en los ajustes para que, cuando nos mandasen mensajes, el texto apareciese justo debajo.

Ha tardado más de un año, pero la función ya se está empezando a expandir en la versión beta de Android. Según informa WaBetaInfo, los paquetes disponibles de audio en esta primera fase son el inglés, el español, el portugués (Brasil), el ruso y el hindi.

Al igual que en iOS, la función requiere que elijamos nuestro idioma para descargar el paquete de datos. Tras permitir en los ajustes que esta función se ejecute, de forma automática, aparecerá debajo del propio mensaje de voz el texto con la transcripción.

Se trata de una función más que cómoda para poder leer los mensajes de audio que nos mandan, sin necesidad de reproducirlos. Por el momento, tan solo un grupo reducido de usuarios en la versión beta puede disfrutar de la característica, pero es cuestión de tiempo que se acabe expandiendo a la versión estable.

Imagen | Xataka

