WhatsApp anuncia una gran novedad: así de fácil será pasar mensajes de Android a iPhone

Migrar los WhatsApp desde Android a iPhone es tarea tediosa. Móviles como los Samsung Galaxy tienen herramientas propias y, en las últimas versiones de WhatsApp, el proceso tiene la puerta abierta. No obstante, la realidad es que estas herramientas no funcionan en todos los teléfonos, por lo que WhatsApp ha trabajado directamente con Google para que su app Pasar a iOS sea la encargada del proceso.

Por fin, podremos pasar de Android a iOS migrando los WhatsApp

Desde hace bastante tiempo, Google cuenta con su app 'Pasar a iOS'. Como su nombre indica, es una herramienta que permite transferir datos entre los dos sistemas operativos. Hasta la fecha, podíamos transferir mensajes, contactos, calendario, fotos del carrete y más, pero no los propios datos de las apps, mucho menos los de WhatsApp.

Apple, WhatsApp y Google han trabajado en conjunto para que la aplicación 'Pasar a iOS' incluya la transferencia de los mensajes de WhatsApp, opción que estará disponible cuando estemos seleccionando los datos a transferir entre un teléfono y otro.

Será necesario tener instalada la última versión de iOS 15 y, al menos, Android 5 o posterior (algo que deberíamos cumplir sin demasiado problema). Ambos dispositivos tendrán que estar conectados a la misma red WiFi, y usar el mismo número de teléfono para la cuenta de WhatsApp. Del mismo modo, ambos dispositivos tendrán que estar conectados ala corriente desde el proceso.

Abriremos la app de Pasar a iOS

Se mostrará un código en el iPhone

Introduciremos ese código en el antiguo Android

Seleccionaremos WhatsApp en las opciones de transferencia de datos

Pulsaremos en 'Comenzar' y se iniciará el proceso

Tras abrir WhatsApp en el nuevo iPhone, se completará el proceso y tendremos acceso a todos nuestros chats

Si te lo estabas preguntando, sí, se transfieren tanto los mensajes como los grupos, información del perfil y archivos multimedia. Toda la información de WhatsApp, salvo el historial de llamadas.

Según Apple, la transferencia de datos entre un sistema y otro será directa, sin que la información pase por ninguna nube. El objetivo es maximizar la privacidad y mejorar la velocidad de transferencia durante la migración, sin pasar por la nube de WhatsApp.

Esta función estará, en un inicio, disponible en versión preliminar beta, por lo que no es completamente estable, ni para todo el mundo, de momento. No obstante, es una excelente noticia, ya que era prácticamente imposible pasar los mensajes de WhatsApp desde Android a iOS, al no contar el sistema de Apple con copia de seguridad en Google Drive.