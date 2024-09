Mi grupo principal de WhatsApp es ahora una "Comunidad". Ha sido lo mejor que le ha pasado

Estaba el otro día con mis amigos en una torrà nocturna, la versión valenciana de una barbacoa. Coincidimos los doce, y chuletilla va, contramuslo viene, se me ocurrió proponer convertir nuestro grupo de WhatsApp en una 'Comunidad', una función estrenada hace dos años a la que ninguno le habíamos prestado atención.

Contexto: en nuestro grupo somos doce tipos de entre 32 y 34 años, en mi caso es mi grupo más activo y a veces pueden pasar cosas como que te despistes un rato y al coger el móvil te encuentres esto:

Una tarde intensa. Imagen: Xataka.

No es lo habitual, pero a veces pasa. Las conversaciones van sobre fútbol, sobre deporte, sobre cine, sobre memes absurdos, planes improvisados y en definitiva sobre todo interés del treintañero promedio. No daré más detalles.

El tema es que a veces es abrumador cuando nos juntamos se juntan varios parlanchines y las notificaciones aúllan. Una comunidad nos daba la forma de mejorarlo.

Creamos la comunidad con todos, un canal general que reemplazaría al grupo anterior, y canales temáticos para quienes quieren estar en esas conversaciones.

Quienes no quieren leer las conversaciones sobre cine o las quedadas para correr en grupo, se quedan al margen de esos canales.

Quienes quieren estar al tanto de ellos pero no demasiado, pueden silenciar un canal concreto.

De esta forma los que no corren no se tragan mensajes sobre zapatillas y rutas, y los que no tienen en el cine una afición no scrollean conversaciones sobre Nolan.

Todo se resume en que ahora cada oveja tiene su corral, las conversaciones están algo mejor estructuradas y el grupo vive en una aseada cajonera, no en un cajón de sastre.

Además, se pueden crear grupos privados con solo ciertos miembros que el resto no verá. El clásico "Cumpleaños de Quique" oculto a Quique, por ejemplo. Hasta se pueden crear eventos para que queden siempre a mano de los demás.

La única desventaja es que las comunidades no pueden fijarse a lo alto de la lista de conversaciones, pero una comunidad activa no suele tener el problema de quedarse abajo.

¿Recomiendo este cambio? Sí. Sobre todo en grupos muy activos donde se entremezclen temas de conversación que no interesen tanto a todos.

Imagen destacada | Xataka con Mockuuups Studio