Llega la Windows 10 Fall Creators Update: estas son todas las novedades

La espera ha llegado a su fin, y hoy es el día en el que Microsoft lanza finalmente la nueva gran actualización de Windows 10, la 'Fall Creators Update'. Con ella llegan mejoras notables como las primeras pinceladas de Fluent Design, sincronización con dispositivos móviles y una buena ristra de mejoras de todo tipo.

De hecho hoy te traemos todas las novedades de esta nueva actualización. De esta manera podrás saber qué te vas a encontrar en tu ordenador una vez te llegue la actualización en las próximas horas o días.

Nueva interfaz gráfica: hola Fluent Design

Hasta ahora, Microsoft sólo introducía cambios notables en la interfaz gráfica de Windows cuando lanzaba nuevas versiones. Pero Windows 10 es diferente a cualquiera de sus predecesores, y siguiendo con su filosofía rolling release "a lo Linux" la 'Fall Creators Update' cambiará por completo el lenguaje de diseño del sistema operativo.

Se trata de Fluent Design, y como vemos en este vídeo publicado por Microsoft tampoco es un diseño rompedor, pero sí que le da un lavado de cara a Microsoft con un aspecto más pulido y suavizado. También le da a Windows un aspecto bastante más limpio, aunque habrá que esperar unas semanas para ver si a la larga acaba convenciendo o cansándonos.

Realidad mixta con la app View 3D

Una de las grandes novedades de esta última gran actualización de Windows 10 tiene que ver con la realidad mixta, una mezcla entre realidad virtual y aumentada. Microsoft ha estado introduciéndola poco a poco con iniciativas como Paint 3D, y ahora toca dar el salto definitivo a ella implementándola directamente en el sistema operativo.

Una de las maneras con lo que lo van a hacer es con la aplicación Mixed Reality Viewer, que ha estado durante un tiempo en fase beta. Especialmente pensada para tabletas con Windows 10, te permite apuntar a un sitio y ver en la pantalla cómo los modelos 3D encajan en él, una suerte de realidad aumentada que estará presente en el sistema operativo.

My People te conecta con tus contactos

My people era una de las aplicaciones que Microsoft tenía pensado llevar a Windows en la Creators Update de abril, pero finalmente se ha retrasado hasta la actualización de hoy. Se trata de un elemento que te permite anclar accesos a tus contactos más importantes en la barra de tareas, de manera que tengas una manera fácil y directa de interactuar con ellos.

Si haces click sobre el icono de uno de ellos se te desplegará una ficha completa con toda su información, los correos que te hayan mandado, o accesos directos para contactar con ellos en aplicaciones como Skype a través de la pequeña ventana desplegable que se te abre. Pero tranquilo si no te gusta tener tanto "ruido" en la barra de tareas, porque es una funcionalidad que puedes desactivar.

Sacándole partido a los juegos

Microsoft también ha implementado un nuevo "Modo Juego" en Windows 10 que permite a los jugadores acceder a más potencia de la PC y dedicarla a los juegos. También ha actualizado y mejorado la aplicación con la que grabar y hacer streaming de partidas para que sea más rápida de utilizar.

Sincronización con tu Android

Aunque Microsoft ha tirado oficialmente la toalla con Windows Phone, todavía sigue adelante con su idea de crear un ecosistema mixto que ayude a la convergencia entre ordenador y dispositivos móviles. Con esa intención lleva tiempo trabajando en Cortana para Android, un asistente que a partir de la Fall Creators Update empieza a cobrar sentido.

Podrás sincronizar tu móvil, y tendrás un nuevo icono para él en el panel de Configuración. Entre las funciones que incluirá estará la sincronización de notificaciones de llamadas perdidas, pero es de esperar que poco a poco vaya evolucionando con aún más opciones.

Protección contra Ransomware

Windows 10 añade un sistema con el que puedes proteger tus archivos contra cambios no autorizados y aplicaciones dañinas. Dicho de otra manera, te protegerá contra el ransomware evitando que el malware pueda bloquear tus archivos. Si una aplicación intenta acceder será bloqueada y se te notificará del intento. Las carpetas de documentos, fotos, películas y el escritorio vendrán protegidos por defecto.

Tus distros GNU/Linux en Windows 10

A principios de 2016 Microsoft inició un sorprendente romance con GNU/Linux anunciando el soporte de bash en Windows 10. Con la Creators Update vimos cómo el sistema ya integraba un entorno que lucía y se comportaba exactamente como Linux, y con la Fall Creators Update el Windows Subsystem for Linux (WSL) pasa a ser parte integral de Windows 10.

Ya no estará en beta ni necesitará que el usuario lo active, y podrás ir directamente a la tienda de Windows para descargar Ubuntu y otras distros como openSUSE o Fedora. No, no estamos hablando de ejecutar máquinas virtuales sino de entornos que lucen y se comportan como GNU/Linux dentro de Windows. Vamos, que un desarrolador puede ejecutar todo el código que escribe para su distro como si estuviese en ella.

Acceso a tus archivos de OneDrive sin descargarlos

Otra de las grandes novedades de la nueva actualización de Windows 10 es OneDrive Files On-Demand. Se trata de una funcionalidad que te permite acceder desde tu ordenador a los datos que tienes en la nube sin tener que descargarlos como pasaba hasta ahora. En esencia, como si entrases desde la web pero sin tener que usar el navegador.

Habilitando esta opción podrás acceder a tus archivos ahorrando espacio en tu disco duro. Nada mal si tienes tu SSD bastante ocupada o sólo quieres descargar determinados archivos, pero poder acceder igualmente al resto.

Windows Story Remix, un sucesor para Movie Maker

No podemos olvidar que esta es otra Creators Update, por la que también nos encontraremos con herramientas especialmente dirigidas a la creación de contenidos. Una de ellas es Windows Story Remix, que te permitirá crear tus propios vídeos valiéndote de la Inteligencia Artificial y sin necesidad de tener conocimientos de edición.

Sólo tendrás que elegir unas cuantas fotos, un par de vídeos y varias canciones, darle al botón mágico y voilà, ya tienes un vídeo editado de forma profesional. Sus algoritmos de aprendizaje automático filtrarán las mejores fotos y vídeos y los mezclarán de la mejor forma posible. La aplicación tratará de competir con Google Photos y Apple Photos, y además de para Windows también acabará llegando a Android e iOS.

Múltiples cambios en Windows Shell

Windows Shell es la parte de Windows con la que más interactúas a diario. Está compuesto del menú de Inicio, la barra de tareas, el explorador de archivos y Action Center, y en la Fall Creators Update recibe una buena colección de añadidos. Por ejemplo se han añadido nuevos iconos en el menú contextual en Inicio, las barras de desplazamiento se reducirán cuando el cursor no esté cerca de ellas y la interfaz del Action Center ahora tiene el Fluent Design.

También se pueden ver los archivos guardados en la nube con el mencionado On-Demand Sync en el explorador de archivos, y por fin se puede compartir archivos a través de la opción Compartir en el menú contextual. Cambiar el tamaño de Inicio horizontalmente ahora también es más suave, se puede cambiar el tamaño de Inicio en diagonal, y las barras de desplazamiento se reducirán cuando el cursor no esté cerca de ellas.

Centro de actividades renovado

Microsoft también seguirá mejorando el centro de actividades con un lavado de cara que le dará un aspecto simple y más limpio. También se añadirán nuevos elementos y sistemas de control para poder gestionar aún más cosas desde él.

Mejor compatibilidad con PDF y ePub en Edge

Microsoft Edge sigue en busca de su trocito de sector, y llegan a él interesantes novedades con la Falls Creators Update. Las dos funciones que más mejoras ofrecen son de hecho las implementaciones de los formatos PDF y ePub, haciendo del navegador una herramienta útil más allá de para navegar por la red.

Por ejemplo, se mejora el uso de los PDF permitiéndote escribir sobre ellos, puedes ver tablas de contenido y formularios en este formato y mejora su lectura. Los ePub también reciben mejoras como el poder anotar en ellos, un mejor interfaz de usuario y la sincronización del progreso en la lectura en todos los dispositivos. También añade un nuevo modo de lectura en voz alta para leer páginas web, PDFs o EPUBs.

Mejoras en los favoritos de Microsoft Edge

Edge también permite insertar webs en la barra de tareas como en Internet Explorer 11, guardar favoritos en una ubicación diferente directamente desde la UI de favoritos, o editar la URL de un favorito.

Pero no todos son cambios en los favoritos del navegador. Las pestañas que ya no están activas se muestran con un icono semitransparente, las funciones de copiar y pegar ganan en fiabilidad, por fin puedes hacer pantalla completa, se mejora la sonicronización desde Chrome y se añaden atajos de teclado para las búsquedas: con F3 irás al siguiente resultado y con Shift F3 al anterior. También te permite restablecer parámetros.

Anclar páginas en la barra de tareas

Otra de las novedades de Edge de la que queremos hablar a parte es la posibilidad de anclar páginas web en la barra de tareas. Se quedarán con un icono fijo como el de las aplicaciones ancladas, con la diferencia de que cuando pulses sobre ellos se abrirán directamente en Edge. Útil si eres un animal de costumbres y entras muchas veces a las mismas webs.

Nuevos emojis para Windows 10

Windows 10 ahora añade nuevos emojis on soporte para los de la versión 5.0, y una función de búsqueda para enontrar el que mejor se adapte a tus neesidades.. Para mostrar el panel de emojis debes presionar la tecla de Windows + "." o ";" y cuando escribas el teclado te mostrará sugerencias.

Otras mejoras en la esritura

Microsoft también ha añadido mejoras a la nueva versión del teclado táctil de Windows 10. Se incluye por ejemplo una mejor escritura deslizando el dedo por las teclas sin levantarlo, y añade un modo de una mano para que en tabletas no necesites usar las dos para escribir. También se mejora el panel de escritura manual, y ahora puedes hacer scroll en listas y páginas con el boli de Surface.

Find my Pen, ideal para despistados

Hay varios dispositivos con Windows 10, sobre todo algunas tabletas y portátiles, que utilizan lápices digitales, y eso puede ser un problema si eres un poco despistado. Por eso Windows 10 implementa una nueva función en la que te muestra en un mapa dónde estuvo tu lápiz digital la última vez que lo utilizaste.

Mejoras en la reproducción de vídeos

Microsoft también ha decidido mejorar la experiencia de vídeo en la Fall Creators, ofreciendo más opciones sobre las funciones de vídeo en Windows 10. Por ejemplo, habrá nuevas opciones de HDR para los monitores que la admitan, así como otras destinadas a optimizar la autonomía del dispositivo durante la reproducción de vídeo.

También hay nuevas opciones para procesar vídeos y mejorarlos, así como para disminuir su resolución en los dispositivos que no puedan manejar resoluciones altas. Son opciones bastante llamativas para quienes suelan consumir con frecuencia vídeos en su dispositivo.

Rendimiento de GPU en el administrador de tareas

El administrador de tareas de Windows 10 ya te permite medir el rendimiento de la CPU, la RAM o tus discos duros. Pero ahora, con la Fall Creators Update también podrás medir el rendimiento de tu GPU para tener gráficos en tiempo real con los picos de rendimiento y así saber la intensidad con la que está trabajando tu gráfica.

El sensor de almacenamiento se deshace de archivos viejos

La función Sensor de almacenamiento de Windows 10 también recibe nuevas características para optimizar la manera en la que libera espacio en tu disco duro. Por ejemplo, podrás configurarlo para eliminar los archivos de la carpeta de descargas que llevan allí más de 30 días y así deshacerte un poco de las sobras de instalaciones.

Hablando de las cuales, esta función también eliminará las versiones anteriores de Windows una vez la hayas actualizado. De esta manera las actualizaciones serán más permanentes, pero a cambio ahorrarás un poco de espacio.

Cortana más capaz también en PC

Cortana también introduce otras mejoras como el poder bloquear, cerrar sesión, apagar y reiniciar el equipo con comandos de voz. Además, implementa también su propio espacio en los ajustes del sistema para poder configurar el asistente de forma independiente.

Windows Update ahora se preocupa por el ancho de banda

Aunque no ha cambiado mucho visualmente, Windows Update mejora sustancialmente en esta última gran actualización de Windows 10. Por ejemplo, hasta ahora la opción tomaba todo el ancho de banda posible al descargar actualizaciones, pero ahora Microsoft ha limitado el máximo de banda que puede utilizar para que no te amargue la noche de Netflix si salta alguna actualización.

Esto es configurable, de manera que puedes determinar cuánto ancho de banda quieres que utilice exactamente. También puedes quitar el límite si quieres que se descargue cuanto antes. También se ha añadido la opción de poder visualizar cuantos datos ha utilizado Windows Update cada mes, e incluso para limitar la cantidad de datos que puede utilizar.

Otros cambios en la Configuración de Windows

El panel de Configuración de Windows también ha recibido un poco de cariño en esta actualización. Por ejemplo, se han hecho cambios en el orden en el que aparecen las opciones, se ha añadido una opción para escritorio remoto y la sección Acerca De añade más información sobre la salud del sistema. También hay una barra lateral con ayuda contextual.

Windows 10 también en ARM64

Y acabamos con otras mejoras generales de la Fall Creators Update de Windows 10. Por ejemplo hay cambios internos como que ya se puede cambiar el DPI de los programas Win32 sin necesidad de cerrar sesión, y Windows 10 ahora puede utilizarse en arquitecturas ARM64. También se mejora el consumo de batería, y se solucionan algunos bugs y errores de la actual versión estable.