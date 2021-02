Hoy, en "Cosas que nadie ha pedido": una app para registrar y compartir con el mundo los sitios en los que has hecho caca

"There's an app for that"' (Apple, 2009). Con esta frase, que más tarde se convirtió en una marca registrada, Apple promocionaba el iPhone 3G. La idea era que si querías consultar las calorías de un alimento, si un parque estaba o no abierto, o consultar dónde habías aparcado el coche, podías hacerlo gracias a una app. Lo que nadie le dijo a Steve Jobs es que en algún momento de la historia, alguien, en algún lugar del mundo, tendría la maravillosa idea de crear una aplicación para geolocalizar y compartir con el mundo los sitios en los que hemos hecho caca.

Ese alguien se llama Nino Uzelac, un desarrollador de República Checa que tiene el escatológico honor de ser el creador de Poop Map. El nombre ya lo dice todo: es un mapa en el que podemos consultar dónde han hecho caquita nuestros amigos, así como conocer su experiencia gracias a los comentarios, la puntuación en estrellas y... fotos. La aplicación está disponible en iOS y Android, es gratuita y a fecha de septiembre de 2019 ya había registrado un millón de deposiciones, 16.228 de ellas en España.

Compartir es vivir

Poop Map es exactamente como os la podéis imaginar: un mapa, pines en él y comentarios de los usuarios. ¿Has ido a un bar y tu experiencia en su baño ha sido buena? Le das a "Drop the poop", comentas qué tal ha ido la cosa, cuáles eran tus pensamientos, qué te ha parecido todo, si está limpio, si hay papel, etc., valoras con estrellas y, si te animas, puedes subir una fotito. Yo me he encontrado a un usuario que sube capturas de Spotify con la canción que estaba escuchando mientras se concentraba, ideal para recrear su misma atmósfera.

Poop Map no deja de ser una red social rollo Swarm (de Foursquare), así que puede seguir a otros usuarios, llamados "poopers", y ver su actividad. Porque nada une más a dos personas que compartir su viaje caquil. Esas mismas personas te pueden seguir a ti, así que quizá puedas montar una bonita comunidad de gente con gustos afines en términos de higiene personal.

Pero ojo, que la app va más allá: tiene hasta sus propias ligas. Puedes participar en diferentes ligas o crear la tuya propia y competir para ver quién es el que más caquitas registra. Por ejemplo, si tienes seis amigos, los puedes invitar a todos y ver quién tiene el mejor tránsito intestinal. Actualmente, la liga con más participantes es "Holy shit" (excelente naming), con BonelessPoop69 (425 seguidores) a la cabeza gracias a sus 2.502 deposiciones realizadas en tres países diferentes. Poca broma, que el chaval (o chavala) se sienta en el WC una media de seis veces al día. Todo un héroe.

Es una aplicación que te cagas, literalmente. Pero también puede suponer un pequeño problema de privacidad. No porque acceda al GPS y tal, sino porque hay gente con pocas luces que registra sus ratitos en el trono de casa y guarda la ubicación como "Casa". Cualquier usuario puede ver la ubicación GPS exacta sobre un mapa, o sea que si registras diez evacuaciones en la misma ubicación y siempre la llamas "Casa", pues lo mismo estás dando más información de la deseable.

Eso sí que es una cagada.