El cifrado de extremo a extremo en Instagram y FB Messenger tendrá que esperar: su llegada se retrasa a 2023

Una de las novedades que estaban pendientes de llegar a Instagram y Facebook Messenger era el cifrado de extremo a extremo (E2EE). WhatsApp lo tiene implementado por defecto desde hace tiempo y Meta (antes Facebook, matriz de WhatsApp, Facebook e Instagram) había anunciado que llegaría al resto de apps en 2022, pero finalmente no será así.

En una columna publicada en The Telegraph por Antigone Davis, Global Head of Safety en Meta, el ejecutivo afirma que "nos estamos tomando nuestro tiempo para hacerlo bien" y que no tiene previsto implementar a nivel global el hasta "algún momento de 2023".

Cifrado a medias

Estas declaraciones chocan con lo que Meta dijo en abril de este mismo año. Gail Kent, Messenger Policy Director, explicó en una publicación en el blog oficial de Meta que "aunque esperamos avanzar más en el cifrado de extremo a extremo por defecto para Messenger e Instagram Direct este año, se trata de un proyecto a largo plazo y no estaremos totalmente cifrados de extremo a extremo hasta algún momento de 2022 como muy pronto".

Ahora la fecha se atrasa un poco más, hasta "algún momento de 2023". El margen es amplio y es complicado deslizar una fecha concreta, pero cabe esperar que se haga de rogar siendo ambas aplicaciones de uso masivo e interconectadas desde hace un año.

En ese sentido, es cierto que Facebook Messenger e Instagram tienen cifrado de extremo a extremo, pero no está activado por defecto (y visto lo visto, no lo estará pronto). En Facebook Messenger las conversaciones secretas están cifradas, mientras que en Instagram debe iniciarse una conversación E2EE manualmente seleccionando la opción correspondiente.

En cualquier caso, es interesante que el despliegue del cifrado se retrase hasta 2023 y que la columna de Antigone Davis se publique en The Telegraph, un medio británico. ¿Por qué? Porque en 2023 entrará en vigor la Online Safety Bill de Reino Unido, que requiere que las plataformas eviten que los niños sufran daño y se aborde el contenido abusivo.

Priti Patel, Ministra del Interior de Reino Unido, ha criticado el uso del cifrado en alguna que otra ocasión. Según Patel, el cifrado de la mensajería podría facilitar la difusión de contenido abusivo. En sus propias palabras, "los delitos continúan, y continuarán: estas imágenes de niños siendo abusados siguen proliferando, incluso ahora mismo mientras estamos hablando. Pero la empresa [Meta] pretende cegarse ante este problema mediante un cifrado de extremo a extremo que impide todo acceso al contenido de la mensajería". Según Patel,