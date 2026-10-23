TP-Link Deco BE65, análisis: así llevé Ethernet al despacho sin pasar un solo cable por las paredes

Tener un buen router con punto de acceso Wi-Fi puede no ser suficiente para llevar una conexión rápida a toda la casa. A mí me llega la cobertura a cada rincón, aunque pierdo bastante velocidad en los extremos. Y hay otro problema: ¿cómo conecto por Ethernet los ordenadores de una habitación alejada del router sin tirar cables por las paredes? Ahí es donde entran los TP-Link Deco BE65. No son unos simples repetidores Wi-Fi: permiten extender una red de alta velocidad sin hacer obras. Eso sí, la solución no sale precisamente barata.

✅ Cómpralo si…

Tienes una vivienda grande o de varias plantas y necesitas una buena red en todas las habitaciones.

Quieres conectar ordenadores y otros dispositivos por Ethernet sin instalar cableado por toda la casa.

Tienes fibra de alta velocidad y quieres aprovecharla también en las zonas alejadas del router.

❌ No lo compres si…

Solo necesitas ampliar la cobertura Wi-Fi: un sistema Mesh más económico puede ser suficiente.

Tu conexión es modesta y no necesitas puertos Ethernet de 2,5 Gbps.

Tu vivienda ya tiene cableado Ethernet y puedes montar una red con puntos de acceso más baratos.

Lo esencial en 30 segundos

El pack de TP-Link cuenta con tres nodos idénticos que se pueden colocar en las partes más alejadas de la casa para así extender la señal WiFi sin complicaciones. Este es uno de sus puntos fuertes: no he necesitado complicarme la vida para instalarlos. Es (casi) tan fácil como enchufar y listo.

Una vez conectado uno de los dispositivos al router mediante cable Ethernet, este se convierte en el dispositivo de base desde el que se comparte el acceso. Después, basta con colocar los otros dos en su sitio para establecer una red con una cobertura enorme. No solo eso: pese a que existen lógicas pérdidas de calidad, la red mantiene muy bien la velocidad y la latencia en toda su extensión. Incluso mediante WiFi.

Cada uno de los nodos lleva cuatro puertos Ethernet que pueden aprovecharse para conexiones cableadas (y un USB-A). Me ha encantado esta versatilidad, ya que he mejorado la conexión del despacho, la habitación más alejada del router, con opción a enchufar por cable los ordenadores. O la impresora si hiciera falta. Todo sin cablear la casa y sin excesiva pérdida con respecto a Ethernet: el sistema TP-Link Deco BE65 es un todo en uno realmente completo. No he necesitado más.

Cada uno de los nodos lleva cuatro puertos Ethernet de 2,5 Gbps que pueden aprovecharse para conexiones cableadas (y un USB-A). Me ha encantado esta versatilidad, ya que he mejorado la conexión del despacho, la habitación más alejada del router, con opción a enchufar por cable los ordenadores. Es casi como instalar pequeños switches de red en distintas habitaciones, pero sin tener que conectarlos entre sí mediante cables. Los nodos se comunican por Wi-Fi y reparten la conexión por Ethernet a los dispositivos cercanos. Todo sin hacer obras, aunque condicionado por el enlace inalámbrico entre los Deco. Es precisamente aquí donde el TP-Link Deco BE65 justifica buena parte de su precio.

Nuestra experiencia con el sistema WiFi Mesh TP-Link Deco BE65

Un pack con todo lo necesario. TP-Link incluye tres unidades que, una vez conectadas a un enchufe con su respectivo transformador, se conectan entre sí automáticamente para establecer la red WiFi. Además, cada unidad tiene cuatro puertos Ethernet de 2,5 Gbps que extienden la conectividad para dar acceso a dispositivos con puerto RJ-45. El diseño es sencillo, el hardware está a la última y su sencillez favorece la experiencia. Con la app de Deco se establece la red en unos pocos minutos.

¿Rápida? Muy rápida. El sistema WiFi Mesh TP-Link Deco BE65 es tribanda: incluye compatibilidad con redes de 6 GHz. En WiFi 7 alcanza los 5.760 Mbps, una velocidad más que suficiente para llevar Internet de calidad a cualquier parte. Esa velocidad teórica se ve reducida por la conexión al router mediante Ethernet, que es como lo tengo yo: en las mediciones, he logrado unos 2,4 Gbps (casi lo máximo que dan de sí los puertos Ethernet incluidos). Dado que tengo fibra de 10 Gbps de Movistar, con la red WiFi Mesh llevo una cuarta de esa velocidad inalámbrica a cualquier habitación. Con una latencia muy baja para ser una red en malla.

WiFi 7 tribanda. La red inalámbrica que montan los routers en malla de TP-Link está a la última en tecnología (a falta de que concluya el estándar WiFi 8). Tengo en casa un router WiFi 7 tribanda, y contar con las red Mesh añadida me ha facilitado extender las capacidades del punto de acceso principal a los tres TP-Link. Allá donde esté me conecto a la red de 6 GHz con una velocidad y latencia de gran nivel. Incluso en el jardín, porque uno de los nodos está en la planta baja, cerca de la puerta del garaje. Puedo ajustar la configuración desde la app y hasta utilizar la combinación de las tres bandas en MLO para mejorar la estabilidad de la conexión en las zonas con buena cobertura.

Nodo base conectado y en funcionamiento

Todo lo que necesito para mi red. Una de las pegas que he visto es que el sistema no se configura con la app de TP-Link (Tether), que es la de mi router: necesita una app aparte (Deco). Una vez configurada con la cuenta de TP-Link, y conectado el repetidor base al router principal, configurar la red es tan sencillo como ir eligiendo los distintos SSID, si quieres doble NAT o usas el del router (es lo que recomiendo), puedes gestionar los clientes, habilitar puertos (con doble NAT), comprobar en tiempo real qué es lo que le sucede a los dispositivos... Y todo desde cualquier parte, ya que la app no necesita conexión local. Es la guinda a un conjunto que no solo hace sencillo expandir la cobertura, también permite personalizarla al detalle. Win win.

El WiFi 7 no solo es velocidad. El Deco BE65 aprovecha canales de hasta 320 MHz en la banda de 6 GHz, usa tecnologías para mejorar las transmisiones simultáneas y puede combinar distintas bandas mediante MLO. En la práctica, lo que más he apreciado no son las cifras máximas: es poder alejarme del router y seguir teniendo una conexión rápida, con buena latencia y sin preocuparme por dónde estoy conectado. La combinación del WiFi 7 tribanda, el backhaul inalámbrico y la gestión inteligente de la red hace que los tres repetidores trabajen juntos sin que deba preocuparme de nada. La tranquilidad es otra de sus ventajas.

Ficha técnica del sistema WiFi Mesh TP-Link Deco BE65



TP-Link Deco BE65 DIMENSIONES 107,5 x 107,5 x 176 mm ESTÁNDARES WI-FI Wi-Fi 7 IEEE 802.11be/ax en 6 GHz IEEE 802.11be/ax/ac/n/a en 5 GHz IEEE 802.11be/ax/n/b/g en 2,4 GHz VELOCIDADES WI-FI BE9300 de triple banda 6 GHz: 5.765 Mbps (802.11be) 5 GHz: 2.882 Mbps (802.11be) 2,4 GHz: 688 Mbps (802.11be) COBERTURA Y CAPACIDAD 4 antenas internas de alto rendimiento Tecnología Mesh TP-Link con malla basada en IA 2x2 MU-MIMO y OFDMA 6 flujos de datos Funcionamiento multienlace (MLO), canal de 320 MHz, 4K-QAM y Multi-RU MODOS DE TRABAJO Modo router Modo punto de acceso PUERTOS Y HARDWARE 4 puertos Ethernet de 2,5 Gbps por unidad (autodetección WAN/LAN) 1 puerto USB 3.0 (compatible con servidor FTP, multimedia y Samba) 1 botón de reinicio y 1 botón WPS SEGURIDAD Cifrado WPA-Personal, WPA2-Personal y WPA3-Personal Cortafuegos SPI y control de acceso Seguridad HomeShield (protección IoT, prevención de intrusiones y DDoS) Red de invitados en 6 GHz, 5 GHz y 2,4 GHz Servidor y cliente VPN (OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec) SOFTWARE Y GESTIÓN Protocolos IPv4 e IPv6 Control parental y calidad de servicio (QoS) HomeShield Aislamiento de redes y dispositivos IoT Soporte IPTV, VLAN, reenvío NAT, UPnP, DHCP y DDNS Gestión mediante aplicación Deco y actualización OTA Compatible con el asistente de Google OTROS Disponible en paquetes de 1, 2 y 3 unidades Incluye cable Ethernet RJ45 y adaptadores de corriente Certificaciones CE y FCC PRECIO 613,96 euros

TP-Link Deco BE65, la opinión de Xataka

Nodo instalado en el despacho al que conecto por Ethernet los tres ordenadores

Pensé que no necesitaba una red mesh en mi casa, y ahora va a ser complicado vivir sin ella. No me ha supuesto la noche y el día en cuanto a prestaciones y rendimiento, pero sí que mejoró la cobertura, la velocidad en los rincones más alejados del router y los ratios de descarga y subida generales. Además, me ha llevado puertos Ethernet a lugares donde no me planteaba tenerlos. Junto con la opción de colar un disco duro en cada USB y compartirlo en red sin tener que comprar un NAS.

En el apartado técnico me parece impecable, no puedo pedirle más. Cubre de sobra mis necesidades, aunque entiendo que no son las de cualquiera. TP-Link apunta especialmente a viviendas grandes, de varias plantas o con habitaciones alejadas del router donde no llega toda la velocidad contratada. Y donde, además de mejorar el Wi-Fi, interesa conectar dispositivos por cable. Con tres nodos puedes montar una red completísima sin complicarte la vida. Eso sí, el rendimiento dependerá de la distancia y los obstáculos entre ellos.

Y aquí llega el principal inconveniente: el precio. Por unos 600 euros, el pack solo compensa si necesitas un todo en uno completo y del máximo nivel. Si únicamente quieres que el Wi-Fi llegue a todas las habitaciones, pagarás por capacidades que seguramente no aproveches. En ese caso, un sistema Mesh Wi-Fi 6 más asequible, como los TP-Link Deco X50, probablemente sea una compra más razonable.

¿Te lo recomiendo?

Sin lugar a dudas, pero solo si necesitas algo más que ampliar la cobertura Wi-Fi. El sistema TP-Link Deco BE65 está pensado para quienes quieren una red rápida, estable y con conexiones Ethernet de 2,5 Gbps repartidas por la casa y sin instalar cables. TP-Link ha creado una solución muy completa para viviendas exigentes, aunque no es la que recomendaría a quien solo desea que Internet llegue a la última habitación.

Imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de TP-Link. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.