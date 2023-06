Ecoflow Wave2, análisis: la vida camper no tiene por qué ser calurosa. Este aire acondicionado es la prueba

Para aficionados (pero no amantes declarados) de la vida de camping o el mundo camper, pasar tiempo durante el día o la noche en una tienda de campaña o un vehículo camper en verano (y además zona geográfica cálida) es muy fácil asociarla a calor e incomodidad. O a instalaciones que uno no sabe si merece la pena realizar o puede hacerlo.

El EcoFlow Wave2 es la segunda generación de un sistema de aire acondicionado portátil diseñado para un mercado bastante concreto: el del mundo del camping y la vida en movilidad, concretamente para tiendas de campaña, vehículos camper y en menor medida, estancias pequeñas en plena naturaleza y autocaravanas. Y todo ello, claro, sin instalación de ningún tipo, su gran atractivo.

En Xataka hemos sacado el EcoFlow Wave2 al campo y la carretera para poder contaros la experiencia de primera mano.

Ficha técnica del EcoFlow Wave2



Ecoflow wave2 Dimensiones y peso 518 × 297 × 336 mm 14.5 kg alimentación AC

Carga Solar (11-60 V, 3A, 400W Máx)

Carga del coche (96W/192W (12/24V, 8A Máx)

Batería adicional 700 W

Estación de energía compatible conectividad Wifi y Bluetooth Refrigerante/cantidad R290/130 g Área de refrigeración ≤ 10 ㎡ clasificación IP IPX4 capacidad de refrigeración 1500 W/5100 BTU rando de ajuste de temperatura 16°C - 30°C capacidad de calefacción 1800 W / 6100 BTU capacidad bateria adicional 1159 Wh precio 1199 euros

Un diseño funcional

Si bien podría pasar por una torre de sobremesa de un fabricante gaming como Alienware, el diseño del EcoFlow Wave2 tiene bastante sentido como aire acondicionado portátil. Es cierto que es llamativo pero no deja de lado la funcionalidad.

La nueva versión (518 × 297 × 336 mm) es más compacta que la anterior, y eso siempre es de agradecer si tenemos en cuenta que queremos usarlo en espacios que serán más bien reducidos. También tiene menos peso, alrededor de los 14.5 kg, por lo que puede moverse de lugar con relativa facilidad.

Si bien no se ha incluido ningún sistema de asa como tal, en el diseño, los dos extremos de la parte superior incluyen espacio para colocar los dedos y poder agarrar con facilidad, seguridad y comodidad el equipo con el objetivo de desplazarlo de un lugar a otro.

El EcoFlow Wave2 incluye en su interior el sistema de evaporación para hacer más funcional el equipo en entornos sin excesiva humedad ambiente

Los elementos principales del EcoFlow Wave2 están muy claros en el diseño. Contamos con la salida principal de aire acondicionado en la parte superior frontal, que incluye aletas para gestionar tanto la cantidad de salida de aire como su dirección.

Diseño llamativo pero también práctico

También disponemos de dos tomas de aire tanto en la parte delantera y trasera, y una zona de extracción de aire del interior colocada en la parte superior trasera. Éstas son necesarias ya que todos los elementos del aire acondicionado como el compresor, condensador y ventilador, van integrados.

Dado que lleva incluido el sistema de compresión en el interior, son necesarias más salidas y entradas de aire que la principal

En la parte superior de la carcasa del EcoFlow Wave2 encontramos la pantalla LCD para información visual directa el funcionamiento del equipo, así como los controles físicos. Tenemos el botón de encendido y el de modo de funcionamiento (frío, calor o solo ventilador) en los laterales del panel LCD, así como cuatro controles de velocidad de salida del aire, ajuste de temperatura y modos de uso (Eco, Noche, Normal o Max) ya situados bajo la pantalla LCD.

En la pantalla podemos obtener en todo momento información del estado de la batería opcional (tiempo restante de uso), el modo actual de funcionamiento del equipo, potencia de la salida de aire así como la temperatura ambiente y la objetivo que hemos marcado.

También tenemos información visual del modo de funcionamiento en un LED alargado justo situado delante de la salida de aire principal. Según el color, azul, blanco o naranja, se indica el modo de funcionamiento del equipo: frío, solo ventilador o caliente.

En cuanto a la protección del equipo por si queremos usarlo en exterior, ofrece un perfil IPX4, lo que significa que soporta salpicaduras de agua como una lluvia fina pero no arriesgaría a mucho más.

Batería externa para ofrecer más posibilidades

Un detalle que nos demuestra lo bien pensado que está el diseño de este EcoFlow Wave2 es que la parte inferior está preparada para que podamos añadirle una batería externa, la cual queda perfectamente acoplada bajo el aire acondicionado, haciendo de todo el conjunto una sola pieza con cada elemento perfectamente integrado a nivel visual y funcional.

La batería externa queda integrada perfectamente en la base del aire acondicionado y además añade dos puertos de carga de hasta 100 W

Esa batería suma unos 7.5 kg al peso del aire acondicionado, teniendo además un perfil IP65 de resistencia. Como curioso pero a su vez práctico añadido, esta batería proporciona al sistema dos puertos de carga para dispositivos, concretamente un USB-A (18 W) y un USB-C (100 W).

LEDs indicadores del estado de la batería y tapa que oculta los dos puertos USB para carga de pequeños dispositivos

Lógicamente, el añadido de la batería le da una polivalencia muy interesante a este EcoFlow Wave2, aunque con ello el coste sube bastante pues la batería externa tiene un precio de alrededor de 900 euros (depende de las ofertas puntuales). Así, el sistema completo y más interesante tendría un coste de alrededor de los 2000 euros.

Control total desde nuestro smartphone

Siendo un producto de Ecoflow, la conectividad inalámbrica y el control e información en una aplicación vienen de serie en su producto. Este EcoFlow Wave2 cuenta con Bluetooth y Wifi, aunque solo es compatible con redes que usen la banda de 2.4 GHz.

Desde la aplicación, atractiva, funcional y muy bien diseñada, tenemos información en tiempo real del EcoFlow Wave2 y acceso directo al control de la misma y sus opciones de configuración.

En la pantalla principal hay constancia de la temperatura de salida del aire, batería restante así como control de los modos de funcionamiento, ajuste de temperatura objetivo y potencia de funcionamiento.

Los modos de funcionamiento principales son el Manual, Max, Sueño y Eco. En primero admite gestionar la temperatura objetivo y velocidad de la salida del aire mientras que el segundo fija de golpe la temperatura objetivo a 16 grados y la potencia de salida de aire al máximo.

Los modos Eco y Noche optimizan tanto la temperatura objetivo como el gasto de energía y ruido en funcionamiento, pudiendo nosotros determinar esos valores si no nos convencen los que vienen de serie.

Diferentes opciones para su alimentación

Una enorme ventaja del Ecoflow Wave2 es que no se casa con un solo sistema de alimentación, de ahí su enfoque para el mundo del camping y la vida en vehículos. Su polivalencia es una de sus armas más potentes.

Para funcionar o recargar la batería, el EcoFlow Wave2 puede recurrir a varios sistemas de alimentación, entre ellos placas solares o estaciones de energía portátiles

Así, el aire acondicionado puede funcionar usando un enchufe normal (CA) pero también podemos recurrir a estaciones de energía como las de Ecoflow, conectores de 12/24V (96W/192W, 8A Máx) en vehículos o incluso recurrir a placas solares (11-60 V, 3A, 400W Máx).

Conexión de la batería con el EcoFlow Wave2, cable AC y conector para placas solares y estaciones de energía

En estos dos últimos casos el uso sólo es posible como método de recarga de la batería externa y no para que funcione el equipo, pues demanda más potencia que la que obtenemos. Los usaremos pues cuando estemos parados (placas solares) o en ruta (conectores de 12/24V). Sin embargo, para la carga más rápida de la batería necesitaremos la toma AC.

Algo que para nosotros no tiene mucho sentido y le resta utilidad al producto es el hecho de que para la recarga de la batería externa, debemos tenerla conectada al equipo principal. No hay posibilidad de extraerla y ponerla a cargar en otro lugar.

Lo que sí que es posible es recargarla mientras el EcoFlow Wave2 está en uso, aunque no es lo ideal pues la carga de la batería tarda mucho más. Si el aire acondicionado no está en funcionamiento, la batería la podemos tener cargada completamente en poco más de dos horas según nuestras pruebas, una excelente cifra.

Más potencia tanto para enfriar como para calentar

El tamaño más reducido del nuevo EcoFlow Wave2 no ha supuesto ni por asomo ninguna pérdida de prestaciones. Más bien al contrario pues no solo aumenta la capacidad de refrigeración hasta los 1500 W (5100 BTU) sino que además le añade un extra del que no disponía el anterior modelo como es la funcionalidad de calefacción de hasta 1800 W (6100 BTU).

Que ahora el nuevo EcoFlow Wave2 además de enfriar pueda hacer las veces de calefacción lo hace mucho más interesante para situaciones en que el usuario no dispone de ninguna de dichas funciones en su vehículo o tienda de campaña

Los 5100 BTU (unas 1300 frigorías) de capacidad de refrigeración del EcoFlow Wave2 están pensados para un uso en espacios de máximo 10 metros cuadrados según el fabricante. Recurre a 130 gramos de refrigerante natural R290.

El EcoFlow Wave2 tiene un rango de temperaturas objetivo posible de funcionamiento de entre 16 y 30 grados centígrados.

La ficha técnica del producto y promesa del fabricante es bastante ambiciosa. Ecoflow indica que, bajo un rendimiento de funcionamiento óptimo, este Wave2 sería capaz de disminuir la temperatura de una estancia de 10 metros cuadrados unos 10 grados centígrados en 5 minutos, partiendo de una temperatura de 35 grados.

Nosotros hemos realizado las pruebas en diferentes entornos. El primero, completamente ajustado a la teoría, era una estancia de interior de casa de 9 metros cuadrados con una temperatura ambiente de 27 grados.

En modo manual y con potencia máxima de refrigeración, pusimos al EcoFlow Wave2 una temperatura objetivo de 22 grados, es decir, tenía que bajar cinco grados. En nuestra prueba, lo consiguió en unos 45 minutos.

La salida de aire caliente cuando usamos el aire acondicionado debe tratar de extraerse de la estancia para una mayor eficiencia

Hay que tener en cuenta que en estas pruebas de interior, optamos por no conectar conducto de entrada de aire del exterior y salida del caliente afuera, situación que le resta bastante eficiencia al sistema.

Aunque dispone de modo Noche, llevar el compresor integrado en el dispositivo no nos libra de un ruido continuado que no todo el mundo es capaz de soportar

Se trataba de un dormitorio, así que aprovechamos para valorar también el modo Noche en cuanto al ruido. Aquí no hay muy buenas noticias, y si bien no iguala el ruido de la unidad exterior de un aire de tipo split, el ruido del ventilador y compresor, de manera conjunta o alternándose, suponen un ruido de fondo continuo similar al que se sufre cuando dejamos en verano la ventana abierta y tenemos cerca un sistema de aire acondicionado clásico.

En cuanto a la autonomía, con el modo noche la batería fue capaz de aguantar casi seis horas, aunque en este caso creemos que tiene más sentido usar la función de temporizador que viene incluida en la aplicación.

Por otro lado, un aspecto importante en relación con las funciones de aire acondicionado y bomba de calor es la necesidad o no de drenaje en funcionamiento. Ecoflow afirma que en el modo de funcionamiento como aire acondicionado para frío, el sistema no necesita ningún tipo de drenaje siempre que la humedad sea inferior al 70%.

En nuestra prueba en casa, efectivamente el sistema funcionó sin necesidad de drenaje pero como veremos, en las pruebas en vehículos, la humedad es habitual que suba pronto y si no lo tenemos en cuenta, el sistema empezará a generar líquido. Si así ocurriera, el paquete incluye el adaptador necesario para que se produzca ese drenaje de líquido.

Por cierto, el sistema sí que lo necesita obligatoriamente cuando hacemos uso del modo de calefacción, un añadido que le da más valor al producto.

En ruta con el aire acondicionado EcoFlow Wave2

Para la prueba de campo (real) con el Ecoflow Wave2 nos embarcamos en un fin de semana de carretera y cama usando un vehículo candidato a este tipo de producto: una furgoneta camper.

Lo ideal es que nos "creemos" un adaptador para nuestra ventanilla a pesar de que viene uno rectangular en el pack que hemos probado

Concretamente recurrimos a una Mercedes Marco Polo camperizada así como a una Berlingo XL que usamos ocasionalmente para pasar la noche en un camping mediante una extensión colocada al portón y que amplía la estancia.

Dentro de un vehículo en exterior y al sol, bajar la temperatura interior más de 5 grados no es sencillo. Lo que sí que se consigue es mejorar la sensación térmica con el EcoFlow Wave2

El resultado y experiencia que conseguimos no varía mucho del vivido en las pruebas de interior. En un vehículo al sol, en junio, con temperatura exterior de 27 grados e interior de 30-32 grados, el EcoFlow Wave2 logró bajar la misma hasta unos 27-28 grados, estabilizándose en ese margen.

Sin embargo, aunque la temperatura interior no se redujo demasiado (pusimos como objetivo una temperatura de 23 grados centígrados en modo manual con salida máxima de aire), si que consigue el Ecoflow Wave2 mejorar mucho la sensación térmica, especialmente cerca de la salida de aire.

Para esta prueba en el interior del vehículo colocamos el EcoFlow Wave2 en el exterior, como explicaremos más adelante, una opción cómoda para no perder espacio y sobre todo para evitar exceso de ruido.

Respecto a la autonomía, en el modo más potente de enfriamiento tenemos margen para entre 2.5 y 3 horas, no más. Usando el modo Eco o Noche, el EcoFlow Wave2 consigue una horquilla de autonomía de entre 5 y 6 horas según nuestras pruebas.

Uso dentro o fuera de la estancia a acondicionar

Como hemos adelantado, el uso del EcoFlow Wave2 admite varias configuraciones gracias a que el compresor lo lleva incluido en su interior.

La más habitual será situar el equipo en el interior de una estancia, ya sea vehículo, tienda de campaña, camarote de barco o habitación y usar los conductos de escape de aire doble para absorber aire del exterior y devolverlo fuera (caliente en el caso del modo de aire acondicionado). No es algo estrictamente necesario pero sí que optimiza mucho su funcionamiento al evitar una corriente de aire caliente en la misma estancia en que estamos tratando de rebajar la temperatura.

Cuando lo colocamos en el exterior, no necesitamos más que un tubo de entrada de aire frío al vehículo y además nos ahorramos ruido

En el pack que hemos probado vienen dos conductos flexibles además de un adaptador algo básico para usar en una ventana. Si no queremos que queden huecos por el que entre o se escape aire, lo habitual será que debamos construirnos nosotros un adaptador acorde con el tamaño y forma de nuestra ventana.

Si tenemos la oportunidad, también podemos mantener el EcoFlow Wave2 fuera de la estancia a enfriar o calentar, por ejemplo de una tienda de campaña o vehículo si estamos en una zona segura, y usar un solo conducto de aire para introducir el aire ya acondicionado a la estancia. De esta manera evitamos algo más el ruido de funcionamiento y en el caso de la calefacción, el drenaje podemos hacerlo de manera más sencilla.

Lógicamente, si usamos el EcoFlow Wave2 en exterior directamente, algo poco útil (o mejor, eficiente) en principio, no necesitaremos conducto alguno de aire.

Ecoflow Wave2, la opinión de Xataka

Por muchos deseos que tengamos, los productos que llevan asociada la palabra portátil es complicado que ofrezcan la misma experiencia que aquel al que tratan de reemplazar. Desde ese punto de partida hay que valorar el rol y trabajo que desempeña un aire acondicionado portátil.

El EcoFlow Wave2 es un gran producto para camping y vida nómada, que ha mejorado tanto en diseño como en potencia (además actúa ahora como calefacción) y que sigue ofreciendo una polivalencia muy apreciada en su nicho de mercado, especialmente en lo que a fuente de alimentación de la batería se refiere.

Lo hace a un precio que no es despreciable pero dando alternativas muy válidas y efectivas para quien requiere de refrigeración (y ahora también calefacción) en cualquier lado y con una autonomía muy correcta para el tipo de dispositivo del que estamos hablando, especialmente demandante de energía para funcionar.