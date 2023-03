ASUS Flow Z13 Acronym, análisis: revolucionando lo revolucionario

En el mundo del gaming, la personalización y distinción por diseño es algo muy valorado. La asociación de ASUS con ACRONYM es una de las más destacadas del sector y el nuevo ASUS Flow Z13 Acronym es uno de sus ejemplos más radicales.

Este nuevo convertible gaming en edición especial se renueva ligeramente en el interior pero lo hace sobre todo en el exterior, donde la agencia líder en el diseño de ropa técnica ACRONYM se pone manos a la obra en el diseño exterior del nuevo ASUS Flow Z13 Acronym, encargándose de tareas de mecanizado, grabado, acabado, pintura y por supuesto, empaquetado del producto. Y el resultado no puede ser más exclusivo.

Ficha técnica del ASUS Flow Z13 Acronym

Pantalla LCD IPS de 13.4 pulgadas resolución QHD+ a 165 Hz y brillo de 500 nits microprocesador Intel Core i9-13600H GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 memoria principal 32 GB LPDDR5 almacenamiento 1 TB SSD M.2 PCIe conectividad Conector de audio combinado de 3,5 mm

1 x USB 3.12 Gen1 tipo A

1 x USB 3.2 de 2.ª generación tipo C, compatible con DisplayPort/Thunderbolt™ 4

ROG XG Mobile Interface

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC conectividad inalámbrica Wi-Fi 6e y Bluetooth 5.2 sonido y webcam 2 altavoces Dolby Atmos (2x1W) Webcam 720p // Cámara trasera de 8 MP (1080p) batería 56 Wh (adaptador de 100 W) sistema operativo Windows 11 peso y grosor 1,18 kg y 12 mm precio



Acronym le da la vuelta al convertible

No vamos a entrar en detalle sobre lo que supone el ASUS Flow Z13 al mundo del gaming. Os recordamos que este dispositivo es un convertible puro y duro pero con un interior de portátil gaming que acentúa ciertos parámetros físicos del equipo.

Como tal, este ASUS Flow Z13 Acronym mantiene una dimensiones físicas y cifras de peso y grosor que son altas. Como tablet tenemos un peso de algo más de 1 kg y el grosor supera también los 1.2 cm, así que queda lejos del formato de tablet ultraligero y delgado al que estamos acostumbrados.

Si el ASUS ROG Flow X13 ya era un producto exclusivo y diferente, la personalización de la versión Acronym lo eleva todavía más

Lo que ofrece lugar a dudas con este ASUS Flow Z13 Acronym es la robustez y resistencia. El equipo es contundente y puede presumir de un acabado robusto como pocos. Lo notamos en la resistencia a la flexión del equipo y la sensacional solidez de las bisagras traseras que permiten colocar el tablet apoyado sobre una mesa actuando a modo de soporte y con una inclinación que podemos ajustar al valor que deseemos desde unos 45 grados más o menos.

La personalidad gamer y agresiva que ya apreciamos en el modelo Flow Z13 del año pasado se mantiene intacta. El extra viene de la mano de la personalización de la marca Acronym, que le da una absoluta vuelta de tuerca. Tenemos detalles en todos y cada uno de los rincones de este nuevo convertible.

La carcasa es más agresiva que la versión sin personalización, con elementos propios de la marca en cada centímetro y añadidos interesantes como las protecciones en las esquinas, algo que acerca este nuevo convertible a la apariencia de los tablets y dispositivos “rugerizados”. Es además el elemento que sirve para colocar de manera muy segura una cinta de transporte que admite varias configuraciones y que nos ha parecido un accesorio de lo más original y con mucho sentido en este equipo.

Las esquinas hacen las veces de enganches para la cinta de transporte que viene incluida en esta edición

El resto de elementos hardware asociados al diseño no han sufrido cambios pero sí mejoras esperadas, así que podemos decir que este ASUS Flow Z13 Acronym goza de una buena conectividad gracias a su grosor.

Tenemos a un lado un puerto USB-A 3.2 gen1, conector combinado de 3.5 mm para audio así como los controles de volumen y encendido. Ya en la parte izquierda hay lugar para el puerto USB-C, de tipo 3.2 Gen2 compatible con DisplayPort/Thunderbolt 4, así como el puerto ROG XG Mobile Interface para conectar la tarjeta gráfica externa en caso de que queramos. Como veremos más adelante, en esta edición especial no es algo que vayamos a necesitar. En ese puerto encontramos el segundo conector USB-C, aunque por defecto viene oculto por la protección del ROG XG Mobile.

La identificación biométrica no se realiza en esta generación por huella dactilar. En modelo del año pasado, que también analizamos en Xataka, lo incluía en el botón de encendido y ya dijimos que no nos parecía ni la mejor zona ni ofrecía el funcionamiento más cómodo. Por eso quizás no lo echamos tanto de menos como suele ser lo habitual cuando un portátil o convertible no lo incluye.

La webcam llega con sensor IR para poder tener identificación biométrica por rostro ya que el lector de huellas desaparece del botón de encendido

La buena noticia es que en este nuevo ASUS Flow Z13 Acronym se ha optado por mejorar con sensor IR a la cámara web para poder identificarse con Windows Hello. Es más rápido y cómodo que el lector de huellas, así que por nosotros tiene la aprobación.

Hablando de la cámara web, se mantiene en una calidad de vídeo de 720p y una resolución de 5 MP. Su funcionamiento es correcto incluso con poca luz, así que también le damos nuestra aprobación en este equipo.

La conectividad inalámbrica mejora ligeramente con la inclusión de un adaptador para conectividad Wifi 6E así como bluetooth 5.2.

Teclado también personalizado por Acronym

El modelo base del ASUS Flow Z13 Acronym viene con su teclado incluido. Su colocación es fiable y rápida gracias al conector magnético y específico de la marca y que está situado en el marco inferior del tablet.

La disposición del teclado puede ser tanto completamente plana como con una ligera inclinación. Viene con touchpad integrado con buena precisión para el desplazamiento, aunque en este caso el tamaño pequeño de este elemento no nos permite muchos alardes.

El teclado no escapa de la personalización de Acronym y de hecho es con diferencia lo que más va a caracterizar a este nuevo ASUS Flow Z13. Tiene acabado que simula la piel y que resulta muy agradable al tacto.

Manteniendo su excelente recorrido (1.7 mm) y respuesta teniendo en cuenta su reducido grosor, así como toda la comodidad a la hora de escribir con él, el diseño se ha personalizado al máximo, desde la tipografía variable al colorido de algunas teclas o incluso el uso de transparencias que quedan genial con la retroiluminación, que es además compatible con el sistema de iluminación Aura Sync.

Pantalla total

El nuevo convertible ASUS Flow Z13 Acronym apuesta todo a una sola opción a nivel de pantalla. En este caso estamos ante un panel LCD IPS de 13.4 pulgadas que ofrece una resolución QHD+ (2560x1600 píxeles) con refresco de 165 Hz y un alto brillo de 500 nits. Es además un panel con cobertura 100% del espacio de color DCI-P3 y validación Pantone.

Con esa carta de presentación la pantalla panorámica 16:10 y compatible con GSync y Dolby Vision tiene una base sólida para destacar. Y vaya si lo hace.

La pantalla ofrece una fiel reproducción de color gracias a una buena calibración de fábrica y el brillo es más que suficiente para permitir una visualización correcta con luz ambiente intensa, aunque no parece que sea un equipo que usaremos en exterior.

Con la reducción del tiempo de respuesta a 3 ms, la frecuencia de refresco de 165 Hz y la mejorada resolución, la pantalla del ASUS ROG Z13 se disfruta en todo momento y circunstancia

La resolución es equilibrada para compensar tareas de navegación, lectura, trabajo en ofimática e incluso con el juego, donde los 165 Hz son un extra que además le da fluidez en el día a día al equipo. También mejora muchísimo el tiempo de respuesta del panel, que baja hasta los 3 ms.

Desde el panel de control Armoury Crate podemos personalizar la experiencia con la pantalla, pudiendo tanto calibrarla nosotros mismos si disponemos de hardware compatible como variar los modos de visualización, contando con 8 diferentes. También podemos ajustar la temperatura de color.

La pantalla, como habrás imaginado, es de tipo táctil, con diez puntos simultáneos y protección Gorilla Glass. Su respuesta es muy precisa y resiste relativamente bien la suciedad y grasa de los dedos.

En el apartado de sonido, el grosor del equipo facilita que podamos tener un nivel sonoro elevado sin distorsiones aunque no es el punto fuerte del dispositivo. Aquí ASUS ha perdido la oportunidad de ofrecer algo más que dos altavoces correctos.

El ASUS Flow Z13 Acronym tiene soporte para sonido Dolby Atmos, lo que nos permite obtener cierto grado de sonido envolvente con facilidad.

Menos dependiente de una gráfica externa

Si obviamos los detalles, que no son pocos, a nivel de personalización que le otorga a este ASUS Flow Z13 la colaboración con Acronym, el gran interés de este modelo está en su interior, que ha salido muy reforzado a nivel de potencia, especialmente en el apartado gráfico, donde la gráfica externa ya no es tan aconsejable ni necesaria para jugar.

El modelo que hemos probado viene configurado con el procesador Intel Core i9-13900H, 32 GB de RAM DDR5, almacenamiento interno de 1 TB y la GPU Nvidia RTX 4070.

Es el modelo más potente con diferencia de los disponibles en este formato, especialmente interesante por los 32 GB que trae de serie, aunque van soldados a la placa. Solo tenemos acceso directo a la unidad SSD PCIe, con un rendimiento correcto.

Con esta combinación de elementos, el ASUS Flow Z13 Acronym mejora sustancialmente sus prestaciones, ofreciendo mejoras tanto en potencia bruta como en rendimiento gráfico, siempre teniendo en cuenta tanto el formato del dispositivo.

En los benchmarks habituales de nuestros test comparativos entre equipos, este ASUS Flow Z13 Acronym alcanzó los 6800 puntos en la prueba con Cinebench R20 mientras que en la versión R23 del mismo test, las cifras conseguidas fueron de casi 6000 puntos en multinúcleo y de más de 1500 puntos en SingleCore.

En el apartado gráfico, este convertible superó los 22.000 puntos en la prueba Fire Strike de 3DMark 13 y los 10.700 en la prueba TimeSpy. También comprobamos su rendimiento con el benchmark de referencia del software Blender, alcanzando más de 1400 muestras por minuto en la prueba “monster” y por encima de los 700 en “junkshop” y “classroom”.

Estas cifras, conseguidas en todos los casos usando el perfil más potente disponible para el equipo, se trasladan fielmente a nuestra experiencia con el convertible, convirtiéndolo en el más potente del mercado con este factor de forma y sin nada que envidiar a portátiles clásicos de similar ficha técnica.

Dado el fabricante del que hablamos y la serie a la que pertenece este Flow Z13, el juego es parte importante del equipo a pesar de que ni formato ni teclado ni otros elementos más allá de los puramente técnicos nos invitan a ello.

En nuestras pruebas, realizadas con las configuraciones más exigentes (Ultra) de los juegos analizados, tomamos valores de fps durante el juego a la resolución nativa del monitor (QHD+) así como a una resolución de 1080p. En el juego que tomamos como referencia para los portátiles, Shadow of the Tomb Raider, este Flow Z13 alcanzó los 129 fps a 1080p y los 101 a QHD+, colocándose a la par que la RTX 3070 Ti.

Otros títulos habituales en nuestras pruebas como Far Cry 5 o Red Dead Redemption 2 arrojaron cifras de 93 fps y 112 fps en el caso del primero y de 89 y 103 fps para las resoluciones de QHD+ y FullHD en Red Dead Redemption 2.

Estas altas prestaciones y pese al perfil energético y de consumo de sus componentes de corte portátil, provocan un funcionamiento no muy silencioso. En cuanto le exigimos al equipo, los ventiladores pasan a la acción. Y aunque lo hagan de manera moderada, el ruido de fondo está presente de una manera constante.

La buena noticia es que tanto a nivel general del equipo como exclusivamente en el apartado gráfico, la suite de ASUS nos permite buscar el equilibrio más adecuado en la triada potencia-calor-ruido escogiendo entre diferentes opciones y perfiles, además de recurrir a la tecnología Optimus.

La refrigeración sigue siendo un punto muy positivo en el equipo y bien desarrollado por ASUS. Tenemos dos grandes ventiladores y un disipador de cámara de vapor, además de las salidas de aire bien colocadas en la parte superior para que no molesten en exceso.

Incluso en las pruebas gráficas más exigentes y con el perfil más agresivo activado, ninguna parte del equipo sufre de sobrecalentamiento. Ni tan siquiera la trasera, que gracias al diseño de la carcasa apenas nos transfiere calor cuando cogemos el tablet en la mano.

Autonomía media

La batería del ASUS Flow Z13 Acronym ofrece una capacidad nominal de 56 Wh, escasa a priori para las pretensiones de un hardware muy demandante. Y los resultados de nuestras pruebas nos lo han confirmado.

A pleno rendimiento, es decir, usando de manera continua la tarjeta gráfica (algo que podemos determinar desde la app de ASUS), apenas es capaz de aguantar una hora de trabajo sin abusar del brillo.

En un uso más variado y equilibrado, combinando navegador con reproducción multimedia y ofimática sin renunciar a la conectividad y con un brillo alrededor del 30-40%, la batería del ASUS Flow Z13 Acronym nos ha promediado entre 4 y 5 horas de autonomía.

Para la carga contamos con un cargador de serie de 100 W de tipo USB-C, el cual es bastante compacto.

ASUS Flow Z13 Acronym, la opinión y nota de Xataka

Los dispositivos que adoptan factores de forma nada habituales son una aventura en toda regla. Los Flow Z13 de ASUS simbolizan una de las categorías más extrañas pero a la vez valientes del mercado: el convertible gaming.

Si a esta diferenciación le sumamos la exclusividad de un diseño y accesorios de parte de Acronym, la mezcla solo podía sumar. Lo hace no solo a nivel de diseño y exclusividad sino que el interior de la nueva generación del ASUS Flow Z13 Acronym mejora su interior para convertirse en uno de los equipos portátiles compactos para jugar más potentes del mercado. ¿Y hemos dicho ya lo de exclusivo?