Así es un cable USB-C por dentro: este prodigio tecnológico es el que permite transferir datos a 10 Gbps

Los tenemos un poco olvidados, pero los cables siguen dominando nuestras vidas y lo cierto es que los avances tecnológicos también les afectan a ellos. Y si no, que se lo digan a este cable USB-C que soporta transferencias a 10 Gbps.

Un usuario ha compartido la sección de ese cable, y en las imágenes se puede comprobar cómo al estudiar su interior es posible apreciar que está formado por varios grupos de cables "micro coaxiales" y por otros cables que permiten proporcionar el resto de funciones de estos accesorios que son más sorprendentes de lo que podría parecer.

Aunque ya se habían publicado secciones similares, la cuenta de Twitter llamada "Evil Mad Scientist" lo ahora lo hace con aún más detalle y eso permite comprobar cómo el interior del cable USB-C es realmente llamativo, y cuenta por ejemplo con ocho cables "micro coaxiales" que se encargan de las señales de alta velocidad que permiten alcanzar esas tasas de transferencia.

annotated USB-C cable cross section. this cable got beat up a bit; one of the micro coax cables has gotten dented or deformed. you can see it's messed with the stranding a bit. pic.twitter.com/9yfSucNxSJ