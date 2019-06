Amazfit Smart Watch 2: el reloj de Xiaomi se renueva y añade electrocardiograma para intentar equipararse con el Apple Watch

Huami Technology es el proveedor exclusivo de dispositivos 'wearables' para Xiaomi, así como los artífices de las Mi Band. Hoy ha sido el día de presentación de la nueva Mi Band 4, pero la compañía también ha aprovechado la ocasión para dar a conocer de manera paralela la renovación de su smartwatch más clásico.

El nuevo Amazfit Smartwatch 2 es uno de los relojes inteligentes más completos de la marca hasta la fecha, aunque como suele ser habitual en el fabricante sigue apostando por un precio contenido que sea atractivo para aquellos que busquen un wearable sin invertir una gran cantidad de dinero.

En este modelo, además de mejorar el diseño, la pantalla y las prestaciones internas, también se ha añadido un electrocardiograma ECG para ayudar a la monitorización de la actividad del corazón y de paso intentar asimilarse, al menos en este aspecto, con el último smartwatch de Apple.

Ficha técnica del Amazfit Smart Watch 2

Amazfit Smartwatch 2 Pantalla 1,39" (454 x 454 píxeles)

AMOLED, Gorilla Glass 3 Procesador Qualcomm Snapdragon Wear 2500 Memoria 512 MB LPDDR3 Almacenamiento 4GB Batería 420 mAh Resistencia Agua y polvo IP68 Dimensiones y peso Diámetro: 35,4mm

Grosor: 13,7mm

Peso: 49g (sin correa) Conectividad 4G VoLTE (eSIM), WiFi 802.11 b/g/n, BT 4.2, GPS+GLONASS+BDS, NFC Software Amazfit OS, compatible con Android 4.4 e iOS 10 o superior Conectores y sensores Altavoz, micrófono, electrocardiograma (ECG/PPG), acelerómetro, brújula, sensor de luz, seguimiento de deporte, actividad y sueño

Cristal 2.5D, procesador Snapdragon Wear 2500 y versión con ECG

El nuevo smartwatch de Huami y Xiaomi incorpora una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas con una resolución de 454 x 454 píxeles, lo que genera una densidad de 326 ppp. Adicionalmente a la mejora de la resolución, también se ha añadido un diseño con pantalla 2.5D para que este panel quede mejor integrado en el reloj. Lo que unido a la resistencia IP68 y un cuerpo microcristalino de circonio cerámico, nos queda un smartwatch con un aspecto y teóricamente una construcción de alto nivel.

En el interior del Amazfit Smartwatch 2 tenemos un procesador Snapdragon Wear 2500. Se trata de un chipset especializado de Qualcomm para wearables, sin embargo no es el último disponible. En los días previos, Huami había promocionado en redes sociales un mensaje que dejaba entrever que se añadiría el Snapdragon Wear 3100, pero finalmente no ha sido así. Al menos no en las versiones que hoy se han anunciado.

En una de las versiones de este Amazfit Smartwatch 2, que equivaldría al Amazfit Verge 2, se ha añadido el chip Huangshan No. 1, un procesador dedicado para inteligencia artificial y el encargado de gestionar la monitorización de varios de sus sensores. Adicionalmente se añaden 512MB de memoria RAM y un almacenamiento de 4GB eMMC.

Para la batería contamos con 420 mAh, que nos prometen una autonomía de 28 horas con un uso intensivo. El dispositivo también viene con NFC para soportar pagos, Bluetooth 4.2 y GPS para registrar distintas actividades como correr, caminar, ir en bici, jugar a fútbol o montañismo.

En el software, el reloj de Xiaomi incorpora Amazfit OS, compatible con móviles Android e iOS y con múltiples aplicaciones. Eso sí, al estar por el momento enfocado al mercado asiático, no tenemos servicios internacionales que sí encontramos en Android Wear.

Pero donde mayor avance hay en este Amazfit Verge 2 es en la incorporación de la capacidad de realizar electrocardiogramas, al estilo Apple Watch 4. Se trata de una versión especial que no solo permite monitorizar el ritmo cardíaco durante 24 horas, también incorpora las funciones de ECG y PPG para detectar en tiempo real posibles arritmias. Muy interesante para personas con con fibrilación auricular.

Huami explica que el reloj puede almacenar hasta 60 minutos de datos de ECG localmente y guardarlos durante 7 días en el dispositivo.

Disponibilidad y precio del Amazfit Smartwatch 2

El nuevo Amazfit Smartwatch 2 está disponible en varias ediciones. El modelo básico llegará a un precio de 999 Yuan, unos 127 euros. Adicionalmente, se ha presentado una edición limitada de Los Vengadores con una banda modificada. De esta solo se fabricarán 5.000 unidades y su precio será de 1499 Yuan, unos 191 euros. Ligeramente inferior en precio será el Amazfit Verge 2 con ECG, que llega por 1299 Yuan, unos 166 euros.

Más información | Amazfit