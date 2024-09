Tendremos secuela del cautivador 'Ghost of Tsushima': continúa la violencia samurai en Playstation con 'Ghost of Yotei'

Sin duda fue el gran anuncio del State of Play con el que Sony nos brindó unos cuantos avances de sus próximos lanzamientos. Por eso la compañía japonesa lo dejó para el final, consciente del bombazo que se traía entre manos: 'Ghost of Yotei' será la nueva entrega del espléndido mundo abierto de samuráis 'Ghost of Tsushima', y de nuevo Sucker Punch se encarga del desarrollo.

Más allá de los tres minutos de cinemáticas que tenemos en esta ocasión, poco se sabe de esta nueva entrega, como si se trata de una secuela o un spin-off (aunque temporalmente se desarrolla más tarde, 300 años después). Lo que sí tenemos es un cambio de género para el protagonista, ahora llamada Atsu. Por otra parte, se repiten los escenarios paradisiacos del Japón feudal que podremos recorrer a caballo.

También tendremos acción, con armas de fuego y los inevitables duelos a espada. Este pequeño avance no muestra gameplay, pero sí da pistas sobre qué novedades podría haber en la forma de relacionarnos con este Japón del siglo XVII. ¿Quizás una relación más íntima y novedosa con la fauna del lugar? Desde luego, el salto técnico de PS4 a PS5 (y PS5 Pro) brinda nuevas posibilidades, aún impredecibles.

Dejamos atrás la invasión mongola y nos trasladamos a 1603, en la zona del norte de Japón, en los lindes del monte Yotei. Por supuesto, la extensión del mapa es aún desconocida, pero cabe prever que superará el ya ingente mapeado del primer juego. Sí sabemos que este nuevo título llegará muy pronto, en 2025. Toda una sugerente aventura feudal para cerrar un State of Play lleno de novedades.

Cabecera | Sony

