Playstation casi tuvo en su catálogo una versión del desastroso 'Superman 64': aparecen nuevas imágenes y una beta del juego

Es complicado determinar cuál es el peor videojuego de la historia. Fiascos ha habido siempre, y siendo éste un medio condicionado por la tecnología, a menudo tenemos casos de juegos no ya de pobre calidad artística, sino directamente "rotos", que no funcionan, que no hay ni por dónde empezar con ellos. Pero dos juegos han marcado de forma tradicional todas las casillas del desastre: ambición desmesurada, licencias imposibles, desarrollos apresurados, desastres creativos, debacles técnicas y apocalipsis en las tiendas.

Uno de ellos fue 'Atari the Extraterrestrial' para Atari 2600, que aceleró con su monstruosa burbuja de no-ventas el crack de principios de los ochenta que casi acaba con la industria. El otro, 'Superman 64' para Nintendo 64, un dislate de Titus Interactive popular por su mecánica ortopédica, su infame empleo de uno de los superhéroes más populares de la historia y su increíble niebla en entornos poligonales que eran un auténtico páramo.

Del port para la consola de Sony se habría encargado la subsidiaria estadounidense de los franceses Titus, BlueSky Software. Pero los lamentables resultados del juego de Nintendo 64 acabaron con el proyecto, y Warner Bros recuperó apresuradamente los derechos de la IP. Hoy, imágenes de lo que podría haber sido el juego se han filtrado en Deviantart. El autor del post también ha subido una demo del juego.

Aunque el juego no está completo, las fechas de los archivos ejecutables con emulador datan de ocho meses después que una demo que ya circulaba por internet. Esta es posiblemente la versión más avanzada que se va a tener del juego, que nunca llegó a completarse en su totalidad, y cuyo interés, te lo podemos garantizar, es puramente arqueológico.

Yeah dude, alternate universe Superman 64 (the unreleased PlayStation game planned to come out around the same time) just dropped. First time I've ever seen a video game prototype get released on Deviant Art. https://t.co/a4xesFsGXE pic.twitter.com/tyU7gsPvPt