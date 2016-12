El clásico ‘X-Wing’ de LucasArts luce fantástico en la 'remasterización' que unos seguidores están haciendo con Unity

Un grupo de seguidores de la saga ‘Star Wars’ están trabajando juntos en XWVM, bajo esas siglas nos encontramos un proyecto colaborativo con el que se pretende dar a vida al fantástico juego ‘X-Wing’. Un título de PC que estoy seguro que ocupa gran parte de las vidas de muchos jugadores de los noventa.

El juego de LucasArts data de 1993, pero era lo bastante complejo e interesante como para asumir una remasterización en nuestros días, así que animamos a los creadores del mod que terminen con su labor. Para el que no lo conozca, ‘X Wing’ es un simulador de combate espacial en el que las naves son aquellas que nos encontramos en las películas de Lucas. Es justo recordar que fue desarrollado por Larry Holland y Edward Kilham.

Habrá que tener el título original y aplicar un mod, sus desarrolladores no quieren ganar nada con esto

El título original y los que le siguieron fueron un éxito en críticas, pero también eran maravillas técnicas para la época. Afortunadamente es posible acceder a ellos gracias a las nuevas plataformas de juego, como Steam o GOG.

Lo que van a hacer con XWVM es mejorar esas versiones a través de un mod, así que hay que tener el juego original para efectuar los cambios. Sin más vamos a ver cómo está quedando la cosa, en movimiento:





“Tras buscar mucho la edición ideal para jugar a ‘X-Wing’ en estos días - la de Mac para PowerPC de 1996 no se puede ejecutar a buena velocidad en x86 - empecé a buscar la forma de mejorar el juego original”, David Esparza

Al mando del mod está David Esparza Guerrero, junto a un equipo que lleva un par de años trabajando en la ‘remasterización’, por el amor a la saga, ya que no quieren ganar nada con ello. Tampoco creemos que Disney les dejara hacerlo, si es que no le van a presentar algún problema tarde o temprano.

Una comparativa rápida de lo que es y lo que fue. El original, a la derecha, tiene su gracia con la excesiva pixelación y los 256 colores

Unity como motor gráfico

Para la transformación se está utilizando el conocido motor gráfico Unity, con él se van a conseguir crear mejores modelos a mayores resoluciones, acordes con lo que se despacha hoy en día. Todo lo que están avanzando aquí posiblemente se vea reflejado en juegos que llegaron después al mercado, como ‘X-Wing vs. TIE Fighter’.

Será muy interesante comprobar si son capaces de mantener la ambientación conseguida en el título original, y es que la música y los efectos de sonido tenían un peso muy importante en el juego. Además de intentar mejorar la calidad en sí, en ‘X-Wing’ se utilizaba un sistema de sonido interactivo llamado iMUSE que cambiaba la banda sonora según las circunstancias.

Vivimos un momento bastante mediático y sensible estos días para los seguidores de la saga y los que no lo son, con la muerte de Carrie Fisher, y la presentación de ‘Rogue One’. Creemos que proyectos como el que compartimos ayudan a pasar con mejor ánimo este episodio, aunque sea tirando un poco de nostalgia. Recordamos que sus creadores no buscan nada a cambio.

Más información | XWVM