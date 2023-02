Adiós a Apex Legends Mobile y a Battlefield Mobile: día negro para los Battle Royale de Electronic Arts

Apex Legends ha fracasado en su versión para móviles. Y es una lástima, ya que era con diferencia uno de los mejores juegos que se podían descargar tanto en iOS como en Android. El próximo 1 de mayo se apagarán para siempre sus servidores, y no habrá rembolso de ningún tipo para los usuarios que hayan realizado compras dentro de la aplicación.

No ha sido la única mala noticia que dan desde EA. Battlefield Mobile, un juego que estaba en desarrollo y cuyo lanzamiento se esperaba para este 2023, muere antes de nacer. EA asegura que han paralizado su desarrollo.

Un mal día para los juegos de móvil

Mal día para los Battle Royale en móvil. No ha pasado ni siquiera un año desde que Respawn, compañía en manos de EA, lanzase la versión estable de Apex Legends. Un Battle Royale de corte algo futurista, con buenos gráficos y una excelente jugabilidad. Nada de esto ha sido suficiente para afianzar el éxito esperado. La compañía ha avisado: los servidores se apagarán el próximo 1 de mayo.

Aseguran que esta decisión se debe la imposibilidad de mantener los estándares de calidad esperados. No hay alusión a los ingresos y a la más que plausible caída en los mismos, otra de las posibles causas para el cierre de servidores. No habrá reembolsos ni eventos especiales anunciados. El día 1 no habrá posibilidad de acceder a las partidas.

Junto a esta mala noticia, EA anuncia la paralización del desarrollo de Battlefield Mobile. Era uno de los Battle Royale con más expectación, al cargo del estudio Industrial Toys. El 8 de noviembre de 2022 se lanzaba la beta abierta a nivel global, todo un privilegio para los afortunados que hayan podido jugarla.

Electronic Arts argumenta que la evolución de la industria y la adaptación de su estrategia para crear un ecosistema de Battlefield conectado les ha llevado a "cambiar de dirección para cumplir las expectativas de los jugadores y su visión de la franquicia".