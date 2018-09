Philips OLED+ 903, primeras impresiones: sonido Bowers & Wilkins pero nada de 8K

Mientras Samsung ya muestra sus televisores 8K, al igual que LG y algún que otro fabricante, Philips ha decidido apostar por mejorar un apartado clave en la experiencia audiovisual: el sonido. Su nuevo televisor OLED+ 903 con sonido firmado por Bowers & Wilkins es el resultado de dicha decisión.

Con motivo de su presentación durante IFA 2018 pudimos asistir a la presentación y unas pruebas para ver cómo rinde tanto a nivel de imagen como de sonido esta nueva pantalla. Por supuesto no son concluyentes, necesitaríamos hacer nuestro análisis a fondo para dar una opinión definitiva, pero al menos sí que nos da idea de su potencial.

Características

Philips OLED+ 903 Característias Panel OLED de 65” con resolución 4K UHD (3840x2160) HDR Procesador de imagen P5 Perfect Picture Engine Extras Ambilight (tres lados) + HUE integrado con diferentes modos (juego, Lounge Light,música,…) Smart TV Android TV (16GB almacenamiento ampliable vía almacenamiento USB) Audio Sonido Bowers & Wilkins 2.1 (50W RMS) Soporte Formatos de vídeo (AVI, MKV, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, WMV9/VC!, VP9, HEVC), subtítulos (SRT, SUB, TXT, SMI) y formatos de audio (AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-Pro) Más información Web de Philips

A nivel de características los elementos más destacables son el nuevo procesador P5, que ofrece una mayor capacidad de procesamiento de todo el tema visual, algo que permitirá explotar las ventajas del nuevo panel OLED de 2018. Luego tenemos el nuevo sistema de sonido firmado por Bowers & Wilkins, así como Ambilight más soporte HUE.

Diseño sobrio y elegante

Antes de hablar de calidad de imagen y sonido creemos que es interesante ver qué ofrece a nivel de diseño. Philips nunca ha sido un fabricante que destacase en este aspecto. Ha tenido propuestas elegantes, algunas mucho llamativas como su Design Line pero nunca nada rompedor o creador de tendencias.

En esta ocasión, el nuevo Philips OLED+ 903 no es que dé un giro brusco pero sí que es cierto que tiene un acabado global muy interesante y atractivo, con materiales de calidad y un acabado a la altura de la gama alta.

Siguiendo la estética tenemos un frontal de marcos reducidos, donde la pantalla es la auténtica protagonista, lo que destaca es la franja inferior y donde están los dos altavoces y luego sus dos patas. Estas son finas, con forma cuadrada y dan ese punto de elegancia a un producto que podríamos catalogar como sobrio, elegante y minimalista.

Delgado, sin marcos y con unos acabados de calidad

Cuando lo giramos y vemos tanto desde un lateral como desde atrás es cuando no hay nada sorprendente. Puede que incluso nos recuerde a otros televisores de incluso fabricantes distintos. Porque aquí la electrónica se trata de agrupar en la parte inferior lo máximo posible para que el resto sea simplemente el panel y así lograr ese efecto de pantalla super delgada.

Imágenes realistas y un sonido a la altura

Philips, junto a su diseño, apuesta por dos aspectos claves en esta Philips OLED+ 903: imagen y sonido. Muchos usuarios se obsesionan con la calidad de imagen olvidando la de sonido. Pero el sonido es el 50% de cualquier material audiovisual. Es más, como todos creo que coincidiréis con nosotros, una imagen algo deficiente se puede soportar si el sonido es bueno. Pero si el sonido es malo da igual tener la mejor calidad de imagen porque no lo vas a ver.

¿Cómo consigue mejor imagen y mejor sonido? Pues para lo primero está el procesador P5, para lo segundo un equipo de sonido firmado por Bowers & Wilkins. Por cierto, antes de avanzar, el uso del término OLED+ hace referencia a esa mejora en calidad de imagen y sonido. No es nada exclusivo para la imagen sino algo usado por Philips para diferenciar productos.

El nuevo procesador P5 realiza múltiples análisis para mejorar la imagen en todos los aspectos

El nuevo procesador P5 permite imágenes más brillantes, con mayor nivel de detalle, contraste, nitidez, viveza de los colores y un procesado de movimiento que permite que escenas con objetos que se mueven sobre fondos complicados no generen problemas. O al menos que esos problemas, como podrían ser saltos en la imagen, se reduzcan lo máximo posible.

En las pruebas vistas, al activar todas las mejoras que el procesador P5 ofrece la imagen ganaba contraste, definición y viveza. Una diferencia importante frente a la misma pantalla sin dichas opciones activas.

Somos cautos, habrá que probarlo a fondo, con material propio y que conocemos pero la verdad es que la calidad de imagen en esta pantalla estaba a un gran nivel. No obstante, me hubiese gustado ver con un poco más de calma las opciones de configuración pues sin llegar a llamar la atención de forma exagerada, es verdad que un poco menos de detalle en los bordes ayudarían a recrear una imagen más cinematográfica y algo más cómoda para muchos. Pero como decimos, eso es algo que podremos hacer, ver y valorar con la review.

Respecto al sonido, con unos altavoces firmados por Bowers & Wilkins la experiencia mejora. Se gana en potencia, también en graves, claridad de agudos y rendimiento en general. No es algo para volverse loco, los sibaritas del audio, lo usuarios más exigentes y los más cinéfilos seguirán recurriendo a equipos externos. Pero el cambio frente a muchas otras propuestas similares es real.

De la mano de Bowers & Wilkins el fabricante mejora el sonido, el otro 50% de la experiencia multimedia

La mejora se logra con unos nuevos altavoces que ahora vienen en unas cajas acústicas algo mayores de tamaño y mejor construidas para que el sonido sea el esperado, con más cuerpo, agudos definidos y graves que impacten.

Los que conozcan la marca Bowers & Wilkins sabrán lo que supone que ambas compañías trabajen juntos. De modo que la calidad de sonido se ve beneficiada y junto a ella la experiencia de uso global.

Android TV, Google Assistant y Ambilight

Con una gran calidad de imagen, un sonido que mejora sustancialmente y un diseño que lo hace muy atractivo, la apuesta de Philips sube con tres prestaciones extras: Android TV, Google Assistante y Ambilight + Hue.

La plataforma Smart TV elegida por Philips es la de Google, una decisión acertada cuando no tienes la capacidad suficiente para desarrollar una opción competitiva. Eso es algo que básicamente queda para LG con webOS y Samsung con su Smart HUB, el resto de fabricantes tuvieron que desistir pero ya decimos que nos parece lo más adecuado.

Android TV nos permite acceder a un gran número de aplicaciones con las que sacarle partido a las opciones de ocio -juegos, noticias,…- y también a todos aquellos servicios de música y vídeo vía streaming. Todo con una interfaz clara y bien organizada aunque siempre habrá que adaptarse si es la primera vez que la usamos.

Luego se complementa con Google Assistant, mediante el cual podremos interactuar con el televisor y cualquier otro producto o servicio compatible al que tengamos acceso desde nuestra red local o vía internet si lo permite.

Claro que si hay algo que es todo un verdadero valor añadido y motivo para apostar por los televisores de Philips es el Ambilight. En esta ocasión tenemos Ambilight de tres lados y soporte HUE para poder combinar con el resto de soluciones lumínicas del fabricante.

Con un Ambilight de tres lados y soporte para el ecosistema HUE, éste es el valor añadido de la apuesta de Philips

Gracias a Ambilight + HUE la experiencia visual mejora. Puede que para algunos no sea vital, puede que incluso no les guste (tal vez porque no lo han probado) pero por norma una vez te acostumbras a lo que ofrece ya no quieres otra cosa.

Y es que el procesamiento de las imágenes y las capacidades de Ambilight para crear una iluminación acorde a la imagen mostrada en pantalla, cambios de color, etc. es francamente bueno. Lo que luego se traduce en una experiencia más inmersiva y gratificante. Además, combinado con el resto de soluciones de Philips HUE podremos disfrutar más de películas, series, videojuegos e incluso música.

Philips OLED+ 903, la opinión de Xataka

La nueva pantalla Philips OLED+ 903 está sin lugar a dudas a la altura de lo que se espera de un televisor que juegan en la liga de la gama alta. Acabados, diseño y prestaciones no generan dudas y son los detalles lo que marcan la diferencia.

A falta de precio y un análisis en profundidad, la Philips OLED+ 903 puede ser uno de los grandes televisores del año

En el caso de Philips, su procesador de imagen P5 marcará diferencias frente a lo que hasta ahora habían lanzado al mercado. Pero también la calidad de sonido es importante en esta propuesta y la firma Bowers & Wilkins se nota que está detrás.

No es una solución perfecta para audiófilos, ya que estos seguirán apostando por barras o equipos externos, pero la calidad aumenta y quien quiera escuchar cualquier contenido con solvencia puede hacerlo.

Si a esto sumamos el valor que Ambilight aporta está claro que se posiciona como una opción atractiva en todos los sentidos. Disponible en octubre de este año y con un precio que partirá de los 2.700€ para el modelo de 55" y de los 3.800 para el de 65, veremos qué tal funciona esta apuesta por calidad de imagen, sonido Bowers & Wilkins y Ambilight.