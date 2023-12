La política de “desnudez artística” de Twitch ha durado exactamente dos días: la plataforma acaba de dar marcha atrás

El pasado 13 de diciembre Twitch actualizó su política de contenido sexual después de que un grupo de streamers le obligara en cierto modo a cambiar de postura. Es que para muchos usuarios las reglas no estaban muy claras. De hecho, en los últimos días aparecieron una serie de transmisiones, como las de la cosplayer Morgpie, que sugerían escenas de desnudez, pero que no se sabía si estaban o no dentro de lo permitido por la plataforma.

Twitch intentó abordar esta situación con la unificación de sus dos políticas de contenido sexual. Así que algunas escenas que antes estaban prohibidas pasaron a estar permitidas, aunque con una etiqueta de contenido explícito. En concreto, una de ellas apuntaba a las representaciones artísticas de desnudez, es decir, contenido ficticio centrado en partes del cuerpo íntimas (dibujadas, animadas o esculpidas) independientemente del género.

Twitch ya no permitirá la desnudez artística

Dos días después de poner en marcha el mencionado cambio, Twitch ha dado un paso atrás en todo lo que tiene que ver con “desnudez artística”. El servicio propiedad de Amazon ha comunicado este viernes que “las representaciones de desnudos reales o ficticios” vuelven a estar prohibidas, un movimiento que sostiene en que la inteligencia artificial puede ser utilizada para crear imágenes prácticamente indistinguibles de la realidad.

El punto que menciona Twitch es bastante cierto. La IA generativa está avanzando a pasos agigantados, lo que se traduce en que muchas imágenes o vídeos tengan aspecto fotorrealista. Ciertamente aquí emerge un desafío a la hora de identificar qué ha sido generado por lo algoritmos y qué es real en Internet. La plataforma señala, además, que se ha apresurado a eliminar contenido sexual que infringía la nueva política sexual.

Cabe señalar que no todos los cambios implementados desde el pasado miércoles han quedado sin efecto. El contenido que resalte partes del cuerpo como senos, nalgas o la región pélvica (aunque estén completamente cubiertos con ropa), así como el arte corporal sobre senos y nalgas (independientemente del género), y los bailes del estilo twerking, grinding y pole dance todavía están permitidos en la plataforma.

Además es importante tener presente que, ni siquiera con los últimos cambios, Twitch ha permitido desnudos totales o parciales. Tampoco se han presentado cambios en relación a la los juegos sexuales, la violencia sexual o la pornografía, que continúan estado completamente prohibidos. Puede que, después de todo, Twitch no haya cumplido con su misión inicial de dejar más en claro sus directrices. Una buena idea es analizarlas detenidamente.

Imágenes: Twitch | Caspar Camille Rubin

