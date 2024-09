Es una de las mejores adaptaciones de Lovecraft, cuenta con el talento delirante de Nicolas Cage y ha llegado a Prime Video

Lovecraft no ha tenido mucha suerte con sus adaptaciones al cine: las hay mejores ('Re-Animator', 'The Resurrected', 'The Dunwich Horror') y peores (innumerables), pero hasta su única novela, 'En las montañas de la locura', parece estar bajo el peso de una maldición, y todo el que intenta adaptarla sale escaldado. Habíamos perdido la esperanza, pero el estreno hace unos pocos años de 'Color Out of Space', que ahora llega a Prime Video (y también puedes ver en Filmin), nos demostró que Lovecraft es adaptable, y se puede hacer bien.

El film parte del relato del mismo nombre, una historia de una abstracción y carencia de acción considerables, lo que la convierte en otra firme candidata a generar adaptaciones fallidas. Pero Richard Stanley, al que recordamos de joyas como 'Hardware', y que volvió al cine tras veinte años apartado de la industria, consiguió dar forma a una excelente visión de los horrores sin nombre del escritor de Providence.

La película nos presenta a la familia Gardner, que se ha mudado a una granja rural en las afueras de Arkham. Su paz se ve interrumpida cuando un meteorito impacta cerca de su propiedad, trayendo consigo un extraño y brillante color que parece afectar el entorno y a quienes lo rodean: la flora y fauna locales muta de maneras grotescas y los Gardner empiezan a sufrir alucinaciones y cambios físicos inexplicables.

Mezclando body horror de tintes ochenteros y horror cósmico de toda la vida, la película consigue dotar de fisicidad a la amenaza sin que pierda su componente inabarcable e incomprensible. Con un final entre poético y desolador, 'Color Out of Space' desborda imaginación y locura, buena parte de ella a manos de un Nicolas Cage obsesionado con las llamas que es la perfecta encarnación de una amenaza de un color que no se puede describir.

