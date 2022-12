Fantasía, locura y decenas de monstruos en una serie coreana en Netflix que puedes ver entera en solo seis horas

Algunos de los grandes éxitos recientes de Netflix son coreanos. Y no hablamos solo de 'El juego del calamar'. Series como 'Kingdom', 'Sweet Home', 'Estamos muertos' o 'Hellbound' han supuesto éxitos considerables para la plataforma. Y más allá, semanalmente se estrenan multitud de series de corte romántico que, teniendo en cuenta que el grifo no se cierra, deben de resultar más que rentables para la plataforma.

Sin embargo, algunas de ellas pasan desapercibidas y vale la pena recuperarlas. Una es esta 'The School Nurse Files', una deliciosa mezcla de fantasía de aventuras grotescas y comedia colorista y tontorrona de la que tanto gusta en el audiovisual asiático. La serie no es reciente, data de 2020 (aproximadamente la época de 'El juego del calamar'), y solo tiene una temporada y seis episodios.

En ella conoceremos a una profesora de enfermería que, a la vez, es exorcista, ya que tiene una habilidad única para ver fantasmas y eliminarlos. Para enfrentarse a ellos usa armas que parecen juguetes, y su entereza y habilidad se pondrá a prueba cuando una nueva amenaza llegue a su lugar de trabajo.

Como se puede ver en el trailer, lo que tiene 'The School Nurse Files' es una buena ración de fantasía para todos los públicos, humor y acción. Eso sí, prepárate para una narrativa abiertamente coreana: no todas las preguntas quedan con respuesta, y no siempre se abraza lo bizarro y lo sensacional de la manera más previsible, pero esa y no otra es la grandeza de las mejores series que nos llegan del país.