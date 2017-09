Los estrenos de octubre 2017 en Netflix

El mes de octubre está repleto de estrenos muy esperados en Netflix España. Entre la segunda temporada de 'Stranger things' y la polémica película española 'Fe de etarras', la plataforma va a incluir algunas novedades que habían levantado bastante expectación desde que se anunció su desarrollo.

La serie 'Mindhunter', producida por David Fincher, o la italiana 'Suburra', una nueva adaptación de Stephen King con '1922' o un documental sobre la relación de la actriz de Kate del Castillo con el Chapo Guzmán son otros estrenos muy destacables en octubre en Netflix.

Catálogo de nuevas series en España

'Stranger things' T2

El gran fenómeno de hace dos veranos regresa, esta vez, para el fin de semana de Halloween, y lo hace recuperando la historia un año después de que Will Byers regresara a casa. El problema es que él no ha dejado atrás el Mundo del Revés y que Hawkins (Indiana) no ha visto todavía a los monstruos más aterradores. Y a todo esto, ¿cómo volverá Eleven?

Estreno: 27 de octubre

'Mindhunter'

David Fincher y Charlize Theron son los productores de esta serie que parece seguir los dictados de una de las películas del primero, 'Zodiac', para contar la historia de dos agentes del FBI que se dedican a entrevistar a asesinos en serie psicópatas para trazar un perfil de ellos. Entre sus protagonistas figuran Jonathan Groff ('Looking') y Anna Torv ('Glee').

Estreno: 13 de octubre

Otras series de estreno

Suburra T1 (6/10)

Wanted T1-2 (24/10)

Slasher: Guilty party (17/10)

Una familia unida T1 (6/10)

Haters back off T2 (20/10)

ID-0 T1 (6/10)

Zumbo's just desserts (31/10)

Sucesor designado T2 (6/10)

Dinastía T1 (12/10)

Suits T7 (20/10)

The Walking Dead T7 (25/10)

Jane the Virgin T3 (18/10)

Timeless T1 (4/10)

Aquarius T2 (1/10)

Once upon a time T7 (18/10)

Agents of SHIELD T3 (3/10)

Arrow T5 (6/10)

Tokyo Ghoul T2 (1/10)

Cowboy Bebop (1/10)

Samurai Champloo (1/10)

Your lie in April (1/10)

Películas de estreno en Netflix

'Fe de etarras'

Borja Cobeaga dirige esta comedia sobre un comando etarra que espera órdenes, escondido en su piso franco, mientras la selección española va camino de ganar el Mundial de Sudáfrica. La publicidad que Netflix ha hecho de la película, la segunda que produce en España, ha levantado bastante controversia.

Estreno: 12 de octubre

'The Meyerowitz stories'

Dustin Hoffman, Ben Stiller, Adam Sandler, Elizabeth Marvel y Emma Thompson protagonizan esta película sobre los tres hijos de un conocido artista neoyorquino y la complicada relación que tienen con su padre. Su director, Noah Baumbach, es uno de los cineastas independientes de más renombre en Estados Unidos.

Estreno: 13 de octubre

Otras películas

Wheelman (20/10)

The Babysitter (13/10)

1922 (20/10)

Orgullo + Prejuicio + Zombies (22/10)

Pieles (9/10)

Dope (13/10)

El desafío (The Walk) (20/10)

¡Ave, César! (15/10)

Black Mass (22/10)

Amor sin cita previa (1/10)

El becario (29/10)

Saw V (20/10)

Saw VI (20/10)

Sombras tenebrosas (23/10)

Señales (24/10)

Guardianes de la galaxia (3/10)

Capitán América. El primer vengador (3/10)

Capitán América. El soldado de invierno (3/10)

Los Vengadores (3/10)

Nuevos documentales en Netflix

'One of us'

Las directoras del documental 'Jesus Camp' regresan para mostrar a varias personas que viven en la aislada comunidad judía hasídica de Nueva York y que empiezan a sentir deseos de salir de ella. Pero pasar a vivir entre la población no religiosa conlleva un precio que tienen que estar dispuestos a pagar.

Estreno: 20 de octubre

'The death and life of Marsha P. Johnson'

Marsha P. Johnson fue una de las mayores activistas por los derechos LGTB en el Nueva York de los 60, sobre todo en lo referente a la comunidad transexual. Su cuerpo apareció en el río Hudson en 1992, y aunque la policía determinó que había sido un suicidio, este documental explora los cabos sueltos que los detectives no siguieron.

Estreno: 6/10

Otros documentales

Cuando conocí a El Chapo (20/10)

Kingdom of us (13/10)

Joan Didion: el centro cederá (27/10)

Entre rejas: perturbar el orden (1/10)

World War II in colour (1/10)

Mr. Dynamite: the rise of James Brown (2/10)

Estrenos infantiles: novedades en películas y series

Supermonstruos T1 (13/10)

Skylanders Acacemy T2 (6/10)

Fiesta de palabras T3 (6/10)

Cars (17/10)

LEGO City T1 (15/10)

Zipi y Zape y el club de la canica (3/10)

Tini: el gran cambio de Violeta (3/10)

Bat Pat T1 (1/10)

Próximamente en Netflix: calendario estrenos 2017

Alias Grace, T1 (3/11)

Godless T1 (22/11)

She's gotta have it, T1 (23/11)

Bright (22/12)

