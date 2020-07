Los estrenos de HBO España en agosto 2020: todas las nuevas series, películas y documentales

Agosto viene plagado de misterio y humor en HBO. Su estreno más potente, sin duda, es 'Territorio Lovecraft', la esperadísima serie producida por Jordan Peele que ahonda en los mitos de Cthulhu desde una perspectiva inaudita. Y películas como 'V de Vendetta', 'Legión', 'La monja', 'Interstellar' o 'American Psycho' se encargarán de que el mes pase entre suspiros de tensión y emociones fuertes.

Pero si quieres entretenimiento más ligero, apúntate la nueva temporada de la tronchante 'Robot Chicken', series como la sexta de 'The Flash' o la chispeante 'La extraordinaria playlist de Zoey'. Y películas como 'Moulin Rouge', 'Hairspray', 'Tú la letra, yo la música', 'Little Miss Sunshine' o 'Step Up. Bailando' se encargarán de poner ritmo y color a las altas temperaturas. Estas son las novedades de HBO para el mes de agosto.

Catálogo de nuevas series en España

'Robot Chicken' T10 - 1ª parte

'Robot Chicken' lleva una década sin dejar títere con cabeza dentro de la cultura pop gracias a sus chistes acelerados, hiperbreves y salvajes. La décima temporada llega ahora dividida en dos: esta es la primera mitad, y si los chistes de pedos y vómitos y el humor que pone en solfa las convenciones de Marvel, Star Wars y los éxitos de Hollywood son lo tuyo, Robot Chicken seguirá siendo tu Xanadú.

Estreno el 14 de agosto

'Territorio Lovecraft'

El estreno más esperado de este mes, y nos atreveríamos a decir que de todo el año es esta inmersión en los mitos creados por HP Lovecraft, pero con un interesantísimo giro que parte de una magistral novela de Matt Ruff de 2016. Jordan Peele y J. J. Abrams, por lo que se ha podido ver hasta ahora, han sido bastante fieles al texto original, que cuenta cómo en los años cincuenta, un grupo de amigos y familiares afroamericanos se embarcan en un peligroso viaje por la América de la segregación de los años cincuenta en busca del padre de uno de ellos. Pronto descubrirán que entre el Klan y los Primigenios hay muy poca distancia.

Estreno el 17 de agosto

Todas las series en agosto

'Dignidad' (1/08)

'The Flash' T6 (1/08)

'Vidago Palace' (1/08)

'En Casa - Finlandia' (4/08)

'La extraordinaria playlist de Zoey' (7/08)

'Robot Chicken' T10 - 1ª parte (14/08)

'Territorio Lovecraft' (17/08)

Películas de estreno en HBO

'V de Vendetta'

Las hermanas Wachowski fueron puntillosamente fieles a la letra del mítico cómic de Alan Moore, y convirtieron su iconografía en un meme que ya ha sido absorbido por la cultura popular. La historia de un terrorista que, en una Inglaterra futura y distópica, planea dinamitar el sistema con la ayuda de una mujer a la que retiene prisionera es, a cada día que pasa, más relevante.

Estreno el 1 de agosto

'Interstellar'

No sabemos si 'Tenet' salvará el cine o no, pero siempre podemos reconfortarnos con la oda que Christopher Nolan enebró a la ciencia-ficción espacial. Una historia que arranca con una misión desesperada para salvar a la Tierra y se convierte en una reflexión, apoyada en ciencia de alto octanaje, sobre la humanidad y sus límites. Una exhibición de poderío visual con todas las grandezas y miserias de un Nolan en estado puro.

Estreno el 7 de agosto

Todas las películas en agosto

