Los estrenos de febrero de 2018 en HBO España, Movistar+, Filmin y Rakuten

Febrero suele ser un mes potente en lo que a cine se refiere, ya que la cercanía de las ceremonia de entrega de los premios Oscar y Goya suele traer muchos estrenos interesantes, y las plataformas de streaming se han puesto las pilas para ofrecer algunos de los títulos protagonistas de estas semanas, como 'Handia', 'Get Out' o 'Una mujer fantástica'.

En el apartado de las series también encontramos algunas novedades interesantes. Llegan títulos como la nueva serie de Alan Ball ('A dos metros bajo tierra), otra de las producciones originales de Movistar+ (una comedia de Berto Romero) o el drama de época británico 'The Miniaturist'. Este mes la lista de estrenos infantiles es algo escasa mientras que el terreno del documental está más o menos cubierto. Vamos con la lista.

Próximos estrenos en Filmin

La casa de las miniaturas (T1)

'The Miniaturist' es una serie de época británica que protagonizan Ana Taylor Joy ('Split') y Romola Garai ('Expiación'). BBC la emitió como parte de su programación navideña y ahora llega a España esta historia ambientada en el siglo XVII. Una chica inglesa se casa con un mercante holandés y se muda a Amsterdam a vivir con él. Allí empieza a ser testigo de sucesos turbios, que decide representar mediante una casa de muñecas.

Estreno: 13 de febrero

Columbus

El hijo de un famoso arquitecto y una joven que adora los edificios modernistas de Columbus se cruzan y pasan unos días que supondrán un cambio en la vida de ambos. El editor de videos Kogonada lleva su paladar por lo estético a la dirección de su primera película, ofreciendo un cine indie que se siente fresco gracias a su puesta en escena, los planos, las simetrías y un minimalismo argumental muy elocuente.

Estreno: 10 de febrero

Handia

Una de las producciones españolas del año, basada en la historia real de dos hermanos cuyas vidas cambiaron cuando el más mayor vuelve de la primera Guerra Carlista y descubre que el pequeño ya no es tan pequeño. Convencidos de que tanto españoles como europeos pagarían por ver a un gigante, deciden ganarse la vida yendo en carromato de un pueblo a otro. Es una fábula melancólica con una producción excelente y rodada en euskera.

Estreno: 9 de febrero

Otros estrenos

Warsaw 44 (1/02)

Are We not Cats (1/02)

La suerte de los Logan (1/02)

Mandsfield 66/67 (1/02)

I am Femen (2/02)

Parasol (2/02)

La hora de los deberes (3/02)

La Cabaña (7/02)

La Piel Fría (9/02)

Canción de Nueva York (9/02)

Lolo (10/02)

Sólo se vive una vez (2017) (12/02)

Una mujer fantástica (13/02)

El castillo de cristal 814/02)

Ta'ang (15/02)

Un golpe a la Inglesa (16/02)

Mal Genio (16/02)

Oasis: Supersonic (18/02)

En cuerpo y alma (20/02)

Rescate en Osiris (20/02)

Nuestra vida en la Borgoña (21/02)

La enviada del mal (21/02)

El Graduado (22/02)

La Conversación (22/02)

The Crucifixion (23/02)

Deep (23/02)

The Shanghai Job (23/02)

Omega (25/02)

Old Stone (27/02)

La gran enfermedad del amor (27/02)

Demasiado cerca (Tesnota) (28/02)

El sistema solar (28/02)

Atrapados (28/02)

American Assassin (28/02)

HBO: Series, películas y documentales nuevos

Here and Now (T1)

Alan Ball, creador de 'A dos metros bajo tierra' y 'True Blood', tiene nueva serie. 'Here and Now' está protagonizada por Holly Hunter y Tim Robbins y es un drama centrado en una familia multiracial formada por una pareja, tres hijos adoptados de Somalia, Vietnam y Colombia y un hijo biológico. Parece que será un drama muy actual enfocado en la diversidad y las tensiones raciales.

Estreno: 12 de febrero

'Channel Zero: Butcher's Block'

Tercera temporada de la antología de terror de SyFy 'Channel Zero'. Después de una primera temporada muy Stephen King pero poco llamativa y una segunda, No end house, bastante resultona y con aires a 'It follows', llega esta Butcher's Block, la historia de dos hermanas, una de ellas esquizofrénica, que se mudan a una pequeña población para rehacer sus vidas.

Estreno: 8 de febrero

Otras series y películas

Cisne negro (01/02)

Flores rotas (01/02)

¿Qué fue de los Morgan? (01/02)

Distrito 9 (01/02)

G-Force: Licencia para espiar (01/02)

Kung Fu Sion (01/02)

Million Dolar Baby (01/02)

Toro salvaje (01/02)

Searching for Sugar Man (01/02)

2 Dope Queens (3/02)

Los hombres que no amaban a las mujeres (8/02)

Millenium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina (8/02)

Millenium 3: La reina en el palacio de las corrientes de aire (8/02)

Imparable (8/02)

Legends of Tomorrow T3B (13 /02)

Siete psicópatas (13/02)

Atomic Homefront (13/02)

La familia Bélier (15/02)

Los Simpson: la película (15/02)

El nombre (15/02)

Vengadores (Ultimate avengers) (18/02)

Blood Father (19/02)

Keanu (19/02)

Maps to the stars (20/02)

Last Week Tonight T5 (20/02)

Spring Breakers (21/02)

Titanic (22/02)

Notes from the Field (25/02)

Catálogo de nuevas series y películas en Movistar+

Mira lo que has hecho

¿Qué significa ser padre? ¿Qué significa ser hijo? ¿Cómo se afronta este huracán? Estas son las preguntas que se hará esta nueva serie de Berto Romero, una comedia de 6 capítulos, de 30 minutos, dirigida por Carlos Therón y protagonizada por Romero y Eva Ugarte sobre qué le pasa a una pareja que funciona, y se quiere cuando se enfrenta a la aventura de ser padres.

Estreno: febrero.

Gone (T1)

Basada en la novela 'One Kick' de Chelsea Cain, la serie es un drama criminal procedimental protagonizado por Kit, una mujer que sobrevivió a un secuestro cuando era joven y se entrenó en artes marciales y el uso de armas. Su salvador la persuade para que se una a un equipo especial dedicado a resolver casos de desapariciones y secuestros. Chris Noth ('Sexo en Nueva York) y Leven Rambin ('Anatomía de Grey') son los protagonistas de esta coproducción entre francia, alemania y australia.

Estreno: 1 de febrero

A.P. Bio (T1)

Las "A.P" son clases avanzadas que los alumnos de institutos norteamericanos pueden tomar para ganar créditos para la universidad. 'A.P. Bio' se centra en una de esas clases y, sobre todo, su profesor, un catedrático de filosofía frustrado que está amargado porque ha perdido el puesto de su vida y tiene que dedicarse a dar la clase avanzada de Biología. Una comedia divertida con uno de esos protagonistas que te encanta odiar.

Estreno: 2 de febrero

Wonder Woman

En la isla de Temiscira, protegida del mundo de los hombres por una cúpula invisible creada por Zeus, las guerreras amazonas se entrenan para el enfrentamiento definitivo con el traidor Ares. Entre ellas se encuentra Diana, quien un día ve cómo un avión traspasa la barrera creada por Zeus y se estrella en las aguas que rodean Temiscira. Gal Gadot da vida a uno de los iconos del 2017, una superheroína que combina seguridad y fortaleza con una ingenuidad única; un personaje inspirador.

Estreno: 23 de febrero

'En primer plano'

Una serie de programas en la que actrices, actores, guionistas, directores y directoras que han formado parte del cine español más relevante del año pasado abordan diferentes aspectos de la profesión, reflexionan sobre el futuro y abordan temas de actualidad. En los cuatro capítulos de 50 minutos estarán nombre como Marian Álvarez, Paco Plaza, DafneFernandez o Juan Diego entre muchos otros.

The disappereance (T1)

Esta miniserie canadiense de seis capítulos se centra en la desaparición de un niño durante un juego de búsqueda del tesoro en su fiesta de cumpleaños. Durante la investigación saldrán a la luz secretos familiares enterrados durante mucho tiempo. Peter Coyote ('E.T. El Extraterrestre) interpreta al abuelo de Anthony, un antiguo juez que tiene mucho enemigos delincuentes.

Estreno: 6 de febrero

Nuevas series

The Mick T2 (6/02)

The Chi T1 (10/02)

Another Period T3 (12/02)

Desviados T3 (15/02)

Mozart in the Jungle T4 (17/02)

Einstein T2 (22/02)

The Walking Dead T8b (25/02)

Cardinal T2 (25/02)

Nuevas películas

La suerte de los Logan (1/02)

Paula (1/02)

Mi prima Rachel (2/02)

El muñeco de nieve (2/02)

Después de la tormenta (2/02)

La Momia (2017) (2/02)

Wilson (3/02)

La reina de España (3/02)

Unforgettable (4/02)

Señor, dame paciencia (6/02)

Cult of Chucky (6/02)

La cabaña (7/02)

El profesor marston y Wonder Woman (7/02)

Bushwick (7/02)

Accident Man (7/02)

El último virrey de la India (7/02)

It Came from the Desert (7/02)

Sieranevada (8/02)

Patti Cake$ (9/02)

La Piel Fría (9/02)

Canción de Nueva York (9/02)

Handía (9/02)

Clash (9/02)

Gru 3. Mi villano favorito (9/02)

Columbus (10/02)

Día de patriotas (10/02)

Hermanos del viento (11/02)

Sólo se vive una vez (12/02)

Victor Frankenstein (12/02)

Goodbye, Berlin (12/02)

Una mujer Fantástica (13/02)

El Castillo de cristal (14/02)

Amor a la siciliana (14/02)

The Lovers (14/02)

No sé decir adiós (14/02)

The Mercy (15/02)

Superando el límite (15/02)

En este rincón del mundo (15/02)

Marie Curie (15/02)

La vida y nada más (16/02)

Mal genio (15/02)

Annabelle: Creation (15/02)

Un Golpe a la Inglesa (15/02)

La guerra del planeta de los simios (15/02)

Lo que de verdad importa (17/02)

Niños en el tiempo (18/02)

Una noche fuera de control (24/02)

The hipoppotamus (28/02)

Nuevos documentales

Hollywood en primer plano, Oscar 2018 (4/02)

Laird Hamilton. Pillar cada hola' (5/02)

British Style (5/02)

Check it. Con uñas y dientes (12/02)

Step (13/02)

Pearl Jam en concierto (21/02)

El estilo Katherine Hepburn (26/02)

Nuevas películas y series en Amazon Prime Video

The Bold Type (T1)

Inspirada en la vida de Joanna Coles, redactora jefe de la revista Cosmopolitan y jefa de contenido de Hearst Magazines, esta dramedia muestra la vida de tres veinteañeras que trabajan en una revista, y que juntas irán descubriendo su propia voz entre un día a día de descubrir su sexualidad, su identidad, su relación con el amor y la moda. La primera temporada son 10 episodios de una hora, y la serie tiene confirmadas dos temporadas más que también estarán en Prime Video.

Estreno: 9 de febrero

GRAND PRIX Driver

Esta docuserie profundiza en el hermético mundo de la Fórmula 1, abriendo al espectador las puertas del equipo McLaren. Será una sucesión de materiales inéditos sobre conductores, ingenieros y líderes del equipo junto con un seguimiento a los primeros meses de Vanderoorne, que incluye el programa de formación, el lanzamiento del coche de 2017 y los ensayos en Barcelona. Michael Douglas es el narrador.

Estreno: 9 de febrero

Otras

The Tick T2B (23/02)

Rakuten TV: Nuevas películas, series y documentales

Una mujer fantástica

Sebastián Lelio ('Gloria') vuelve con otra película protagonizada por un personaje femenino inspirador. Se trata de Marina, una joven camarera y aspirante a cantante que planea su futuro junto a Orlando. Cuando éste fallece repentinamente, Marina se ve obligada a enfrentarse a la familia política y la sociedad para demostrar que ella es una mujer. Una mujer fuerte, compleja y honesta. Es una de las nominadas a mejor película extranjera en los Oscar.

'Déjame Salir'

Rakuten añade en febrero algunos títulos presentes en los Oscar como 'Dunkerke', 'Logan', 'Baby Driver' o ésta 'Déjame salir', una película de terror psicológico de bajo presupuesto que ha sido todo un fenómeno crítico y que hace historia con una serie de nominaciones que no suele recibir el cine de género. En este caso tenemos una historia con un discurso racial muy actual combinado con una tensión que se mantiene hasta el mismísimo final.

Pay per view

Déjame Salir

Blade Runner 2049

Logan

Dunkerke

La Bella y la Besta (2017)

Baby Driver

En suscripción

La suerte de los Logan (1/02/2018)

El muñeco de nieve (2/02/2018)

Tulip Fever (05/02/2018)

Professor Marston & the Wonder Women (07/02/2018)

Handia (09/02/2018)

La piel fría (09/02/2018)

Una mujer fantástica (13/02/2018)

El castillo de cristal (14/02/2018)

Annabelle: Creation (16/02/2018)

Mal genio (16/02/2018)

En cuerpo y alma (20/02/2018)

El secreto de Marrowbone (21/02/2018)

Geostorm (23/02/2018)

La batalla de los sexos (23/02/2018)

The Crucifixion (23/02/2018)

Enganchados a la muerte (Línea mortal) (26/02/2018)

American Assassin (28/02/2018)

Estrenos infantiles: HBO España, Movistar+, Amazon, Filmin y Rakuten TV

Bambi (1/02, HBO)

Un chihuahua en Beverly Hills (1/02, HBO)

Zak Storm T1 (1/02, HBO)

Peppa Pig T3 (6/02, HBO)

Gru 3: Mi villano favorito (Movistar+, 9/02)

Riley y el mundo T1, T2 (15/02, HBO)

Operación Cacahuete 2. Misión: salvar el parque (Rakuten)

La Bella y la Besta (2017) (Rakuten)

Liv y Maddie T1 a 3 (22/02, HBO)

Deep (Filmin, 23/02)

