Cada vez sabemos más cosas de la secuela oficial de 'The Office'. Y parece que va a hacerse realidad

Con el remake australiano de 'The Office' recién estrenado en Prime Video, la maquinaria de las secuelas y los reboots no para y comienzan a conocerse más datos sobre el que posiblemente será el más ambicioso y popular de todos los refritos de la mítica serie protagonizada por Steve Carell (que, como sabemos, también era ya un remake; todo queda en casa).

El proyecto será una secuela ambientada en el mismo universo que el éxito de NBC, pero con personajes completamente nuevos. De una empresa regional dedicada al papel nos movemos a un periódico de segunda categoría que está bregando con el peligro de un cierre inminente. Recuperaremos la textura de falso documental: el equipo de cronistas que supuestamente rodó 'The Office' es el mismo que ahora se encuentra grabando cómo se desmorona esta empresa.

Pero ya comenzamos a conocer algunos detalles, como parte del reparto, aunque no qué papeles interpretarán: Melvin Gregg, Chelsea Frei y Ramona Young estarán a bordo. Greg Daniels, creador de la serie original, figura también como responsable de ésta. Colabora con él Michael Koman, de la grandiosa y mucho menos conocida 'Nathan's for you'.

Esta nueva serie está producida otra vez por NBC, así que cabe la posibilidad de que aquí la acabemos viendo en SkyShowtime, ya que en Estados Unidos estará destinada a Peacock, la plataforma de Universal y Paramount. Lo que no tenemos aún son datos específicos de fecha de estreno o ni siquiera de comienzo de rodaje. De momento, no queda más remedio que esperar haciendo cucamonas a la cámara.

Cabecera | NBC

