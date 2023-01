Avalancha de películas anime en Prime Video: 'Dragon Ball Z', 'Guardianes de la noche', 'One Piece', 'My Hero Academy'...

Aterrizan algunas películas muy notables de anime en Prime Video: largometrajes muchos de ellos derivados de series de gran éxito y que se suman al ya muy notable catálogo de películas y series de procedencia japonesa que hay en la plataforma. Estas son las últimas novedades que han llegado a Prime Video en materia anime... y hay mucho donde picotear.

'Guardianes de la Noche: Tren infinito'

Superó en la taquilla japonesa a dos históricos de la animación como 'Your Name' y 'El viaje de Chihiro': se trata de la continuación de la primera temporada del anime ''Kimetsu no Yaiba', y su éxito fue tan descomunal que llegamos a verla en salas también en nuestro país, un honor reservado solo a los grandes taquillazos del género. Pletórica de acción continua e incesante dividida en tres fases frenéticas, veremos cómo Tanjiro y sus compañeros investigan una misteriosa serie de desapariciones que han ocurrido dentro del Tren Infinito.

'Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer' y 'Dragon Ball Super: Broly'

Dos largometrajes que suponen los números 19 y 20 dentro de la franquicia Dragon Ball. Se trata de dos largometrajes muy especiales porque confirman la presencia del creador de la serie, Akira Toriyama, como guionista en los últimos largometrajes de la saga, algo que sucede desde el número 18, 'Dragon Ball Z: La batalla de los dioses'. Quizás el más interesante por lo icónico sea 'Broly', una reimaginación de otro largo, 'Dragon Ball Z: Estalla el duelo', de principios de los noventa.

Aquí y aquí puedes verlas

'One Piece: Gold' y 'One Piece: Estampida'

Los largometrajes de 'One Piece' no son tan abundantes como los de 'Dragon Ball', pero también hay una cantidad nada despreciable. Estos son los dos últimos aparecidos si descontamos 'Red', estrenado en 2022. Mucho más disfrutables como aventuras sin continuidad que los basados en los personajes de Toriyama, 'Gold' y 'Estampida' nos llevarán tanto a una Expo Pirata, "hecha por piratas para piratas", como a una embarcación tan grande que es tratada como un país independiente.

Aquí y aquí puedes verlas

'My Hero Academia: Dos héroes' y 'My Hero Academia: el despertar de los héroes'

Aquí sí que podemos acotar mejor el material: llegan a Prime Video los dos primeros largometrajes de la exitosísima 'My Hero Academia'. El tercero y último hasta la fecha está ya en la plataforma, así que puedes organizar un maratón de escuelas superheroicas cuando mejor te venga. El primero de ellos es una precuela de la serie y los otros dos se intercalan entre las seis temporadas del anime.