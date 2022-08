Un agujero gigante que se traga media ciudad es el gran enigma de esta intrigante serie de HBO Max

Aunque tienen cierto aire a producciones pasadas de moda porque el icono que empezó la moda cumple ya, glubs, casi veinte años, las series que giran en torno a un misterio que se va cebando temporada tras temporada, dejando caer detalles adicionales para incrementar el suspense y que el público desarrolle sus teorías, siguen funcionando. Todo el mundo recuerda esa serie que lo empezó todo, 'Lost', como algo memorable con un final desastroso, pero es un riesgo que hay que correr.

De momento, la primera temporada de 'La Brea', que puedes ver en HBO Max, cumple con su parte del trato. En sus primeros compases nos presenta un enigma sencillo y memorable: un inmenso agujero se abre en Los Angeles, en el Parque Nacional de La Brea, donde vivieron criaturas prehistóricas millones de años antes. El orificio es de tales proporciones que gente y vehículos caen por él.

Pero hay otro lado del orificio, por supuesto. Una familia que intenta reunirse y sobrevivir en lo que tiene toda la pinta de ser algo muy distinto a una mera grieta producida por un seísmo. No contaremos más, aunque pronto la fantasía y la aventura más pura hacen su aparición mientras en Los Angeles el ejército va cargando sus armas.

Con la segunda temporada ya confirmada para su emisión este mismo mes de septiembre en HBO Max, es una buena ocasión de ponerse al día con este enigma, que recuerda a las series-adivinanza como la mencionada 'Lost' o a 'The Leftovers', pero también a producciones de aventuras más clásicas, como 'Land of the Lost'. Su creador, David Applebaum, ha trabajado como guionista en otras series donde los misterios forman parte del núcleo argumental, como 'NCIS: Nueva Orleans' o 'El mentalista'