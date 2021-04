13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'La serpiente', 'Narita Boy', 'Outriders' y mucho más

¿Se te está haciendo largo este extraño impasse de Semana Santa? No te preocupes: traemos planazos. Concretamente 13, que van de videojuegos con los que invertir horas y horas a series true crime para consumir de una sentada. Y todo aderezado con buenas lecturas, perfectas para que el recogimiento de estas fechas sea tremendamente fructífero.

'Ruega por nosotros'

Si eres de los que aprovechan la Semana Santa para revisitar piadosamente 'El exorcista', puede que tengas un buen aperitivo con este estreno en cines, en el que Jeffrey Dean Morgan investiga unos presuntos milagros obrados por la Virgen María, pero que parecen ocultar algo más oscuro. Produce Sam Raimi.

Estreno en cines

'Reza, obedece, mata'

Las series documentales true crime no dan respiro ni en vacaciones: en esta, conoceremos los sucesos acontecidos en un pueblo sueco en el que en una noche de enero se oyeron disparos de procedencia desconocida. Y tanto víctimas como perpetradores del crimen pertenecían a una Iglesia pentecostal de la zona.

Estreno en HBO el 4 de abril

'La serpiente'

Más crímenes auténticos, pero esta vez recreados desde la ficción. Uno de los estrenos estrella de Netflix para esta semana es esta intriga, original de la BBC, acerca de las andanzas del asesino en serie Charles Sobhraj. A mediados de los setenta asesinó a numerosos turistas en el sudeste asiático, y los rememora un reparto encabezado por Tahar Rahim.

'No hay salida'

Una producción danesa en la que una empleada del metro de Copenhague se introduce en los túneles para documentar el proceso de de excavación. Un accidente la hará partícipe, junto a un par de obreros, de una aventura claustrofóbica y asfixiante, no apta para amantes de los espacios abiertos o la luz del sol.

Trilogía 'El Hobbit'

Aunque carece del prestigio y la fama de la trilogía de 'El Señor de los Anillos', esta continuación, también en forma trilogía, que adapta de forma libre la novelita que dio el pistoletazo de salida a la Tierra Media, es una cita obligada para los devotos del mundo de Tolkien. Martin Freeman es perfecto como un joven Bilbo Bolsón, y la épica y la aventura desbordada están garantizadas.

'DOOM 3 VR Edition'

La tercera entrega del clásico de los disparos en primera persona vuelve en una entrega especialmente adaptada para la realidad virtual. Estará disponible para PS VR, el headset de PS4 que también es compatible con PS5, e incluirá todas las expansiones que aparecieron en su día, en una buena ración de violencia antidemoníaca de la vieja escuela.

Disponible para Playstation 4

'Narita Boy'

El mundo digital está en peligro y Narita Boy es el único que puede salvarlo, armado con su espada tecno. Un indie español que rebosa guiños a la cultura pop de los ochenta y los noventa y que está recogiendo elogios sin parar por su frenético desarrollo y su cuidadísima estética nostálgica.

Disponible para PC, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch

'Outriders'

Un shooter futurista de corte cooperativo, que permite el juego de tres combatientes simultáneos y que se ambienta en un violento mundo futuro. Obra de People Can Fly, a quienes muchos recuerdan por el frenético 'Bulletstorm', tiene un desarrollo basado tanto en la acción pura como en toques roleros en el meticuloso desarrollo de los personajes y sus clases.

Disponible para PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series y Stadia

'Kingdom Hearts' en PC

En exclusiva, a través de la Epic Store, llega al fin a PC la saga que mezcla la estética y mecánicas de los RPG clásicos de Square Enix con los más míticos personajes Disney. Los cuatro juegos de la serie, con todas sus expansiones y remasterizados ('Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix', 'Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue', 'Kingdom Hearts III + Re Mind' y 'Kingdom Hearts Melody of Memory') están disponibles a un precio especial.

Disponible para PC

'Las 100 mejores películas anime' (David Heredia Pitarch)

El anime no necesita justificación ni defensa: se ha ganado un puesto sobradamente merecido como una de las formas audiovisuales más fascinantes e innovadoras de las últimas décadas. Este libro repasa cien de sus clásicos imprescindibles, de 'Akira' a 'El viaje de Chihiro' o 'Ghost in the Shell', en un volumen perfecto para introducirse en el género.

Colección 'Perry Mason'

Aprovechando que HBO ha vuelto a poner al personaje de moda con una nueva serie (extremadamente libre en su ambientación, eso sí), Espasa puso en marcha el año pasado una serie que recuperaba los libros originales de Perry Mason, clásicos de la literatura policiaca que llevaban años agotados en español. Ahora trae tres nuevas entregas ('El caso de la viuda peligrosa', 'El caso del anzuelo con cebo' y 'El caso del gatito imprudente') protagonizadas por el abogado más famoso de todos los tiempos.

'Metrópolis' (Christian Montenegro)

'Metropolis', la obra cumbre de la ciencia-ficción expresionista de Fritz Lang, es uno de los clásicos absolutos del género, y ha sido versioneada y reinterpretada a lo largo de las décadas en innumerables ocasiones. Esta vez es el dibujante Christian Montenergro quien ofrece su versión en forma de novela gráfica, donde los colores sirven para brindar un contraste único entre los dos mundos de opresores y oprimidos que retrata el vissionario clásico.

'La venganza de la naturaleza' (Carlos Tabernero Holgado)

'Los pájaros', 'King Kong', 'The Host', 'Wall-E', 'Mad Max: Furia en la carretera'... todas estas películas aparentemente dispares entre sí tiene algo en común: el papel relevante de la naturaleza y su relación con los seres humanos. '50 narrativas en torno al medio ambiente' es el subtítulo de este libro que repasa medio centenar de películas acerca de nuestro no siempre apacible diálogo con el entorno y sus criaturas.