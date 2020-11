YouTube meterá anuncios en vídeos de pequeños creadores, pero no les dará ni un euro por ello

Hasta ahora YouTube limitaba la aparición de anuncios a vídeos creados por usuarios que fueran miembros de su Programa de Socios, a los que además pagaba un porcentaje por la publicación de esos anuncios, pero eso va a cambiar muy pronto en Estados Unidos y próximamente en el resto del mundo.

Los nuevos términos de servicio de YouTube indican en una nueva seccion que se reservan el derecho de monetizar vídeos de todo tipo de canales, aun cuando estos no formen parte de su Programa de Socios. Esos creadores, cuidado, no recibirán comisión de esos vídeos con publicidad, algo que ya ha generado polémica.

Publicidad sí o sí, pero sin ingresos para muchos creadores

Tanto en los comentarios al breve anuncio en Twitter como en foros de usuarios como Reddit la noticia ha causado estupor tanto entre los creadores como entre los usuarios y consumidores de contenidos en Twitter.

If you’re based in the U.S., you’ll notice that we’ve updated our Terms of Service today – last time we made a ToS update, many of you had questions (understandably!) about what this means for you, so we’ve broken the update down part by part in our Forum: https://t.co/Gnbx1Mo9vr — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 18, 2020

La actualización de los términos aparece en la web de soporte de YouTube, donde además explican cómo no se podrá recolectar información que pueda identificar a una persona (ahora incluyen la recolección de caras en esos vídeos), pero que además añade ese singular "derecho a monetizar" el contenido de los creadores.

Hasta ahora para recibir ingresos publicitarios en YouTube era necesario formar parte de su programa de socios (Youtube Partner Program, YPP): el usuario debía vivir en un país en el que el programa estuviera activo, tener más de 4.000 horas de visionado en los últimos 12 meses y tener más de 1.000 suscriptores.

YouTube solo publicaba anuncios en vídeos externos a este programa en situaciones especiales, pero ahora prácticamente cualquier vídeo de cualquier canal y cualquier creador podrá estar sujeto a estos términos y mostrar publicidad.

El problema no es solo ese: el problema es que esa publicidad sólo beneficiará económicamente a Google y YouTube, pero no a los pequeños creadores que no forman parte del Programa de Socios, ya que ellos no se llevarán ni un euro aunque la publicidad aparezca en sus vídeos.

We look at many factors when we review channels for YPP (e.g, if the content is original, adhering to Community Guidelines, etc). Regardless, all videos must meet ad-friendly guidelines to show ads. We also offer other benefits that come w/ YPP aside from serving ads. — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 18, 2020

Solo vídeos que no sigan la política 'ad-friendly' o 'amigable con la publicidad' de YouTube estarán excluidos, lo que hace que vídeos con contenido inapropiado como los violentos, con contenido sexual, de armas o relacionados con drogas no incluirán publicidad en ningún caso.

Esos términos no están de momento activos en España, donde la última actualización de los términos y condiciones del servicio se realizó en julio de 2019. Aunque los cambios comienzan a implantarse ahora en Estados Unidos, Google explica que serán efectivos en todo el mundo a finales de 2021.

En Xataka nos hemos puesto en contacto con los responsables de Google y YouTube en nuestro país, que nos han confirmado que estos cambios solo se aplican en EE.UU., donde Google ha publicado un artículo en su blog de YouTube para añadir más información.

Imagen | Unsplash

Vía | Engadget