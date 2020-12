Pornhub ya no permite que todos los usuarios suban vídeos y restringe las descargas de contenido

Pornhub, uno de los portales más importantes de contenido para adultos que forma parte de MindGeek, está ahora mismo en el punto de mira tras ser duramente criticado en una columna publicada en New York Times. Nicholas Kristof, un conocido columnista del medio estadounidense, cuenta la historia de diferentes chicas que han sido expuestas en la plataforma y acusa a Pornhub de alojar contenido relacionado con menores de edad, violaciones y abusos.

Tras la publicación del artículo y la investigación que han iniciado VISA y Mastercard, que sirven de pasarela de pago para la plataforma, Pornhub ha anunciado una serie de medidas cuyo objetivo, afirman, es "proteger a la comunidad". Entre estas medidas se encuentran que solo los usuarios verificados podrán subir vídeos, que no se podrán descargar todos los vídeos, que se ampliarán los procesos de moderación y que se publicará un informe de transparencia en 2021 con los resultados de la moderación de contenidos de 2020.

Qué está pasando con Pornhub

Todo comienza con la columna de Nicholas Kristof. En ella, el columnista cuenta la historia de diferentes chicas que se han visto expuestas en la plataforma (una de ellas cuando tenía quince años) y cuyos vídeos aún siguen online. Cita también otra historia en la que se narra cómo una chica de 15 años de Florida desapareció y fue encontrada en 58 vídeos en Pornhub, así como otras historias relacionadas con abusos de diferente tipo. El texto es demoledor.

Pornhub reaccionó y declaró que es "irresponsable y flagrantemente falso" que la plataforma permita imágenes relacionadas con el abuso a menores y que hay moderadores vigilando cada subida para, en caso de ser necesario, eliminar el material ilegal. Kristof, sin embargo, pone en duda que el sistema funcione demasiado bien en tanto que es posible encontrar cierto tipo de contenido usando las palabras adecuadas.

Además, tras la publicación del artículo, VISA y Mastercard, que sirven de pasarela de pago para las suscripciones y contenido premium de la plataforma, afirmaron estar investigando el asunto. VISA dijo que "estamos al tanto de las acusaciones, y estamos participando activamente con las instituciones financieras pertinentes para investigar, además de participar directamente con la empresa matriz del sitio, MindGeek".

Pornhub es uno de los sitios web para adultos más populares, con un promedio de más de 100 mil millones de visitas al año. Eso es alrededor de 12,5 vídeos pornográficos por persona en el planeta

Mastercard, por su parte, afirmó que "estamos investigando las acusaciones del New York Times y estamos trabajando con MindGeek para entender esta situación". Ambas empresas han amenazado con tomar acciones en caso de que se demuestren las acusaciones, siendo la más evidente eliminar la pasarela de pagos y no aceptar transacciones con tarjetas VISA o Mastercard. PayPal bloqueó los pagos a finales del año pasado y American Express no permite que sus tarjetas se usen en webs de contenido digital para adultos.

Pornhub ya no es el YouTube para adultos

Ejemplo de usuario verificado.

Y es que uno de los problemas de Pornhub es que permite, o mejor dicho, permitía, que cualquier usuario subiera vídeos a la plataforma, como YouTube. Eso incluye usuarios verificados, modelos profesionales, actores, actrices que formen parte del Programa de Modelos y empresas dedicadas a la producción del contenido, pero también a cualquier persona con una cámara/móvil, conexión a Internet y cuenta en la web. No solo subirlos, sino también descargarlos.

Si se sube un vídeo ilegal, este puede eliminarse de la plataforma, pero si se ha descargado previamente, el vídeo seguirá estando disponible y puede ser resubido tanto a Pornhub como a cualquier otra web, creando así un círculo vicioso. Es lo que le pasó a Serena Fleites, una de las chicas cuya historia se cuenta en la columna de New York Times.

Ante las acusaciones a Pornhub, la plataforma ha tomado una serie de medidas que buscan atajar precisamente estos dos problemas. En una publicación en su web oficial titulada "Nuestro compromiso con la confianza y la seguridad", la plataforma explica que siempre han estado "comprometidos con la eliminación del contenido ilegal, incluyendo material [de vídeos] sin consentimiento y abuso sexual a menores", aunque afirman que siempre se puede hacer más. En palabras de la plataforma:

"Hoy vamos a tomar medidas importantes para proteger aún más nuestra comunidad. De ahora en adelante, sólo permitiremos que los usuarios debidamente identificados suban contenido. Hemos prohibido las descargas. Hemos hecho algunas expansiones clave en nuestro proceso de moderación, y recientemente lanzamos un Programa de Flags de Confianza con docenas de organizaciones sin ánimo de lucro. A principios de este año, también nos asociamos con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, y el año que viene emitiremos nuestro primer informe de transparencia".

Según Pornhub, "con efecto inmediato, solo los partners de contenido y personas dentro del Programa de Modelos podrán subir contenido a Pornhub". Además, afirman que "en el próximo año implementaremos un proceso de verificación para que cualquier usuario pueda subir contenido después de haber completado satisfactoriamente un protocolo de identificación". No se detalla cuál será el protocolo, pero una opción podría ser subir una foto sujetando un documento de identificación en la que se vea nuestra cara.

Una de las medidas de moderación que tiene PornHub es que no muestra contenido cuando se buscan ciertas palabras clave, como "rape" ("violación" en español).

Por otro lado, y también con efecto inmediato, "hemos eliminado la opción de descargar contenido de Pornhub, con la excepción de las descargas de pago dentro del Programa de Modelos". Esta medida va de la mano de una tecnología de fingerprinting cuyo fin es evitar que el contenido eliminado de la plataforma pueda se subido de nuevo.

Además, han creado un "Red Team" que se dedicará "exclusivamente a auto-auditar la plataforma en busca de material potencialmente ilegal". Este "barrerá proactivamente el contenido ya cargado en busca de posibles violaciones [de las políticas] e identificando cualquier fallo en el proceso de moderación que pueda permitir un contenido que viole los Términos de Servicio".

Mediante el sistema de fingerprinting, PornHub aspira a conseguir que no se resuban vídeos previamente eliminados de la plataforma

Desde Pornhub explican que ya cuentan con diferentes sistemas de moderación, incluyendo personal humano y tecnologías automatizadas como CSAI Match, de YouTube; Content Safety API, de Google; PhotoDNA, de Microsoft; y Vobile, un sistema de fingerprinting. En una investigación de VICE, sin embargo, demostraron que el sistema automatizado se puede burlar con facilidad.

Finalmente, aseguran que van a publicar un informe de transparencia en 2021 con los resultados de la moderación de 2020. Este identificará "no solo el número total de informes presentados al NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), sino también otros detalles clave relacionados con la confianza y seguridad de la plataforma".