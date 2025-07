El Xiaomi 14T ha vuelto a bajar de precio. De hecho, ya cuesta menos que si se compra reacondicionado

El Xiaomi 14T es de los móviles de la marca que más veces hemos visto de oferta desde su lanzamiento. Hasta el momento, ha tenido una enorme cantidad de descuentos, pero pocos han sido tan grandes como el que tiene en Powerplanet durante los Power Days. Si te interesa, ahora mismo cuesta 377,99 euros.

Si lo prefieres, PcComponentes, aunque no puede decirse que lo tenga igual de barato, también lo tiene con un precio muy competitivo: por 379 euros.

Un móvil con una espectacular relación calidad-precio

Back Market es una de las tiendas que mejores precios suelen tener en productos reacondicionados. Ahora mismo, el Xiaomi 14T lo tiene por 390 euros en estado "correcto" (en excelente sube a más de 400 euros), por lo que el móvil en Powerplanet se queda incluso más barato que si se compra reacondicionado.

Si hablamos de móviles con buena relación calidad-precio, el Xiaomi 14T es un buen ejemplo de ello, sobre todo si se encuentra de oferta. De hecho, es el móvil que tengo yo mismo. El diseño ha mejorado con cada generación y, aunque parezca una tontería, la funda en color negro mate me ha sorprendido por su calidad: es suave, resistente y no se ensucia tanto como las fundas transparentes (aunque en realidad el color amarillento de las fundas es por otra cosa).

El móvil de Xiaomi viene con HyperOS y su pantalla es una auténtica pasada: AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1,5K y brillo máximo de 4.000 nits. Se ve perfectamente a plena luz del día. Su configuración de cámaras firmadas por Leica también es algo de lo más destacable; antes no solía realizar muchas fotografías, pero con este móvil he empezado a hacerlo, y no poco.

Xiaomi

