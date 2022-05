Windows 11 y AMD Ryzen 5: este portátil HP a 499 euros es un chollo para productividad, ¡precio mínimo histórico!

En Amazon acaba de rebajarse el HP 15s-eq2117ns, un ordenador portátil para ofimática y productividad que se queda a muy buen precio (de hecho, precio mínimo histórico) con esta oferta que lo deja a unos suculentos 499 euros.

HP 15s-eq2117ns - Ordenador Portátil de 15.6" Full HD (AMD Ryzen 5 5500U, 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Windows 11 Home) Plata - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 499,00€

Comprar ordenador portátil para oficina, ofimática y productividad al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 599 euros, en Amazon está de oferta este ordenador portátil HP 15s-eq2117ns con un descuento de 100 euros que lo deja más barato que nunca en la plataforma: 499 euros. En PcComponentes hay un modelo similar, pero con menos SSD, también al mismo precio.

El HP 15s-eq2117ns es un ordenador portátil dirigido al ámbito doméstico u oficina, usuarios que lo van a usar para productividad con tareas de ofimática, navegación web, correo electrónico, etc. También para entretenimiento mediante el consumo de vídeo en streaming. No es un equipo gaming ya que no tiene tarjeta gráfica dedicada, por lo que no es una buena opción para jugar (a no ser que se haga con plataformas como Stadia, GeForce NOW o xCloud).

Cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y brillo de 250 nits. Integra el procesador AMD Ryzen 5 5500U junto a 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno SSD. Con gráficos integrados AMD Radeon, viene preinstalado Windows 11, por lo que el usuario no debe preocuparse de instalarlo por su cuenta.

