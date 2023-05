Vuelve a caer el precio de estos auriculares Bluetooth superventas de realme con cancelación activa de ruido en Amazon

Si eres de esas personas que no puede salir de casa sin auriculares y aún no has probado la tecnología de cancelación de ruido, ahora tienes una gran oportunidad para dar el salto con estos realme Buds Air 3, que están en Amazon con un descuento que los deja por 45,99 euros.

Estos auriculares de realme tenían un precio anterior de 57,76 euros en Amazon y están con un descuento que los deja por 45,99 euros. De esta manera, puedes ahorrar casi 12 euros en su compra y, como es habitual, el envío es gratuito para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Los Realme Buds Air 3 son unos auriculares verdaderamente inalámbricos que incluyen tres juegos de almohadillas en distintos tamaños y destacan por ofrecer una cancelación activa de ruido de hasta 42 dB gracias a una innovadora tecnología De-wind.

También cuentan con unos controladores dinámicos de 10 mm que proporcionan unos graves potentes y soportan Dolby Atmos para una experiencia de audio más envolvente. Asimismo, incorporan un modo de transparencia que nos permite escuchar con claridad el entorno y un modo de juego con una latencia mínima de tan solo 88 ms.

Por otro lado, nos brindan hasta 5,5 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada y 22 horas extras si contamos la carga del estuche, además de una carga rápida a través de USB-C que en 10 minutos de carga es capaz de brindarnos otros 100 minutos de reproducción.

Otras características a resaltar son su certificación de resistencia IPX5, su micrófono con cancelación de ruido mediante inteligencia artificial para llamadas claras y su conectividad mediante Bluetooth 5.2 a cualquier dispositivo.

