Las VPN tienen multitud de usos. Con ellas hasta puedes conseguir mejores precios al comprar billetes de avión y otras reservas online

Antes no estaban demasiado extendidas entre los usuarios, pero a día de hoy es cada vez más habitual hablar de VPN, y también usarlas. Algo que se entiende en un contexto, como es el actual, donde no dejan de sucederse noticias acerca de ataques y hackeos, tanto a usuarios como a compañías. Pero las VPN no sólo sirven para ponérselo más difícil a quienes quieran rastrear nuestros datos, sino que tienen infinidad de usos que hacen que merezcan la pena.

Surfshark Starter 27 meses (suscripción mensual) PVP en Surfshark — 2,19 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Por ejemplo, si solemos viajar y nos conectamos a toda clase de redes, ya sea en aeropuertos, cafeterías o alojamientos, no estaría de más contar con una buena VPN que nos ayude a ganar en tranquilidad. Más aún, si teletrabajamos fuera de casa y en nuestros equipos hay datos delicados, tanto personales como profesionales. Y hablando de viajar, usar una VPN también puede suponer la diferencia entre pagar de más o ahorrarnos un buen pellizco. ¿Cómo? Muy sencillo.

A la hora de reservar alojamientos, servicios o transportes de manera online, dependiendo de nuestra actual ubicación pueden aparecernos unos precios u otros. Momento en el que entra de nuevo en juego una buena VPN, ya que gracias a ella podemos hacer creer a esos portales que nos encontramos en otro lugar para así conseguir unos mejores precios al adquirir un billete de avión, una reserva de hotel y más.

Surfshark tiene un plan barato que sale al 86% de descuento

En este sentido, en el mercado existe una amplia variedad de servicios de VPN, muchos de ellos gratuitos y otros tantos de pago. Sin embargo, entre estos últimos encontramos precios tan buenos que en la mayoría de los casos merece (y mucho) la pena decantarnos por las VPN de pago. Más aún, si protagonizan ofertas tan interesantes como la de Surfshark, una de las más conocidas de su sector: su actual promoción nos deja su paquete más económico por sólo 2,19 euros al mes.

Surfshark ofrece diferentes planes de suscripción mensual, siendo el Surfshark Starter el más económico de todos gracias a la promoción activa en estos momentos, que la rebaja en nada menos que un 86% de descuento. Así, pasa de costar algo más de 400 euros a sólo 59,13 euros para una duración total de 27 meses (el plan es de 24 meses, dos años, y nos regalan tres meses gratuitos adicionales), lo que se traduce en esos 2,19 euros mensuales. Nada mal.

Finalmente, con dicha suscripción no sólo obtenemos una de las VPN más conocidas del mercado, sino que el paquete Starter de Surfshark también incluye herramientas tan interesantes como un bloqueador de anuncios que nos hará la vida más fácil mientras navegamos, un bloqueador de ventanas emergentes de cookies y un generador de correo electrónico enmascarado con el que proteger nuestra dirección personal al registrarnos y acceder a todo tipo de webs.

