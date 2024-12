Una VPN protege tus datos al máximo en Internet, pero Surfshark es mucho más. Y sus planes tienen ahora un descuentazo

Internet se ha convertido en un elemento central de nuestras vidas. Ya sea de una forma u otra, todos nos pasamos varias horas del día navegando y accediendo a toda clase de páginas web, ya sea por ocio o trabajo. Esto hace que estemos expuestos a toda clase de peligros, puesto que hay muchos hackers y delincuentes que se dedican a robar información de todo tipo.

La realidad es que ninguna precaución sobra, ya que no hay entidad alguna que sea totalmente inmune a uno de estos ataques (Hacienda ha sido una de las últimas perjudicadas). Por eso mismo, protegernos lo máximo posible es una de las mejores ideas que podemos tener. Para ello tenemos muchas herramientas disponibles, aunque es complicado que encontremos una que ofrezca tanto por tan poco como Surfshark: nos podemos hacer con uno de sus planes por 1,99 euros al mes.

Suscripción Surfshark Starter - mensual PVP en Surfshark — 1,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Surfshark ofrece dos de sus planes con un descuentazo y cuatro meses de regalo

Como decimos, tener herramientas que nos permitan estar más seguros en Internet nunca está de más. Si elegimos Surfshark tenemos dos planes a nuestra disposición, con el Surfshark Starter como la opción más económica. No hace falta pagar un dineral al mes para aumentar nuestra seguridad en línea, y este plan es la prueba de ello.

El elemento más importante que incluye este plan es una VPN, un elemento que sirve para mucho más que cambiar el país desde el que navegamos, puesto que es clave para llevar nuestra privacidad a otro nivel. Sin embargo, no podemos descuidar todo lo que incluye esta suite de Surfshark:

VPN.

Generador de detalles personales

Bloqueador de anuncios.

Bloqueador de ventanas emergentes de cookies.

Generador de correo electrónico enmascarado.

Ahora mismo tenemos activas sus ofertas de invierno, gracias a las cuales podemos llevarnos una suscripción de 24 meses por solo 1,99 euros al mes. Este pack, que tiene un precio original de 439 euros, nos saldría por 55,72. Eso no es todo: además, nos llevaremos cuatro meses de regalo.

Si queremos un poco más, también tenemos disponible el plan Surfshark One. Este plan es más completo que el anterior, y las ofertas de invierno lo colocan como uno muy atractivo, ya que su precio está muy cerca del anterior y es más completo. Esto es todo lo que trae Surfshark One:

VPN.

Antivirus.

Alertas en tiempo real sobre brechas en el correo electrónico, robos de datos de tarjetas de crédito e identificación.

Herramientas de búsqueda privada.

Informes de seguridad de datos personales.

Protección de cámaras web.

Antiespías y protección contra malware.

Suscripción Surfshark One - mensual PVP en Surfshark — 2,49 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Con las rebajas de invierno, 28 meses de Surfshark One cuestan 69,72 euros, o lo que es lo mismo, 2,49 euros al mes. Una rebaja enorme si tenemos en cuenta que, fuera de promoción, es un servicio cuyo precio está por encima de los 500 euros.

No importa si elegimos el plan básico o Surfshark One, ambos nos van a permitir estar mucho más protegidos mientras navegamos en Internet. No importa si desde el móvil o desde el portátil: aquí de lo que se trata es de que nuestros datos estén lo más seguros posible.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Surfshark

En Xataka | Por qué es peligroso conectarse a Wifis públicas y qué debes hacer para protegerte

En Xataka | Las mejores soluciones para proteger tus datos y los equipos informáticos de tu empresa