Viajé en avión y parecía que estaba en el salón de mi casa: así de potente es la cancelación de ruido activa de estos auriculares bluetooth

Pocas cosas hay más molestas que estar viajando en transporte público y estar escuchando el bullicio de la gente. Es algo que personalmente me saca de quicio. Por esa razón, cuando quise renovar mis auriculares bluetooth, me puse una característica como imprescindible: la cancelación de ruido activa. Poder disfrutar de mi música, podcast o audio libros sin tener que subir al máximo el volumen y poner en riesgo mi salud ha sido una de las mejores inversiones que he hecho nunca, y todo gracias a unos Nothing Ear (118,49 euros) que no me he cansado de recomendar.

Los Nothing Ear son los auriculares bluetooth que recomiendo a todo el mundo

Siempre había oído de las bondades de la cancelación de ruido activa, pero la verdad es que hasta que no la sentí en mis propias carnes no me di cuenta de lo mucho que me había estado perdiendo hasta ese momento. Los Nothing Ear cuentan con 3 niveles de cancelación de ruido, para que podamos adaptarlos al contexto en el que nos encontremos. Por ejemplo, en mi caso dejo el más potente de todos cuando viajo, ya que son momentos en los que no me importa perderme lo que ocurre "fuera". Sin embargo, si voy andando por la calle prefiero usar el modo intermedio, ya que reduce el ruido de manera considerable, pero puedo seguir escuchando a los coches y otros vehículos.

Volviendo al tema de usarlos en el transporte, donde realmente descubrí que realicé una buena inversión con estos Nothing Ear fue cuando cogí mi primer vuelo con ellos. Sentarme en mi asiento, colocarme los auriculares en los oídos y empezar a reproducir Monster (anime recomendadísimo que tenéis en Netflix) sin ninguna molestia externa fue una experiencia fantástica. Y todo es gracias a su modo más potente, que ofrece una sensación realmente difícil de explicar.

Más allá de su cancelación de ruido activa, su sonido es francamente bueno. Además, se controla de una manera muy intuitiva, gracias a sus controles táctiles, con el que puedes pausar, pasar a la siguiente canción o incluso cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido. Además, ofrecen una autonomía bastante buena, que se multiplica al colocarlos en su estuche, compatible con carga rápida. Todo esto ha provocado que sean los auriculares bluetooth que recomiendo a todo el mundo.

