Va siendo hora de renovar mis auriculares Bluetooth. Estos de Xiaomi son los que quiero

Hace un tiempo le regalé a mi padre los auriculares Bluetooth Redmi Buds 3 Pro de Xiaomi. Tanto a él como a mí nos gustaron tanto que finalmente acabé comprándomelos para mi uso diario. Ahora, durante el Black Friday, es un buen momento para renovarlos, o al menos para utilizar dos modelos diferentes en el día a día —y en el transporte público—. Pero de entre todas las ofertas de esta campaña, sólo me quedaría con un modelo: los Redmi Buds 5 Pro (39,99 euros), también de Xiaomi.

Unos auriculares Bluetooth súper cómodos

Estos auriculares Bluetooth los pude probar hace unos meses y me encantaron. Lo que siempre he buscado en unos auriculares Bluetooth es que cuenten con una buena cancelación activa de ruido (para utilizarlos en el tren, sobre todo) y que no se me caigan cuando los llevo puestos. Estos lo cumplen a la perfección.

Los Redmi Buds 5 Pro son muy cómodos y, como es costumbre en este tipo de auriculares, vienen con varias puntas de silicona para ajustarse a las orejas de cada persona. Algo que también me gusta es que son auriculares pequeños, por lo que pasan bastante desapercibidos.

Pero, por supuesto, de este modelo también hay otros aspectos que me interesan. Por un lado, los auriculares ofrecen una autonomía teórica de hasta 10 horas de uso —más de lo que solemos encontrar en este tipo de auriculares—, y por otro lado con el estuche de carga esa autonomía asciende hasta las 38 horas.

Por otro lado, la cancelación activa de ruido es bastante buena; no es la mejor del mercado —algo previsible teniendo en cuenta lo que cuestan—, pero es suficiente para prácticamente cualquier escenario. Y la calidad de audio también es bastante correcta; además, los auriculares son compatibles con el códec LDAC.

Otros auriculares de oferta durante el Black Friday

JBL Wave Beam, auriculares inalámbricos In-Ear con certificado IP54 e IPX2, manos libres y 32 horas de duración de la batería, en negro Hoy en Amazon — 45,28 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

HUAWEI FreeBuds SE 2 - Auriculares 40 Horas de Batería, Compactos y Cómodos, Protección IP54 contra el Polvo y Las Salpicaduras, Bluetooth 5.3, Sonido Estable, iOS y Android, Ceramic White Hoy en Amazon — 32,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 19 modelos desde 20 euros hasta 450 euros

En Xataka | Análisis de los mejores auriculares por menos de 100 euros: calidad de sonido, cancelación activa, batería, diseño y micrófono a prueba